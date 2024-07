Sziget: a magyarok vásároltak legnagyobb arányban Early Bird bérleteket

Már javában tart a fesztiválszezon, a nyári szünet kezdetétől azonban sokasodnak a magyar fesztiválok. A legjelentősebb továbbra is a Sziget, melyet idén augusztus 7. és 12. között tartanak meg. A rendezvényre jelenleg 142 900 forintba kerül a hetijegy, melyért június 6 előtt még 132 900 forintot, április 10 előtt 111 900 forintot kellett fizetni. Aki már tavaly november 16 előtt megvette a jegyét, annak 104 900 forintba került a hetijegy, a Super Early Bird jegyeket pedig tavaly augusztus 20-a előtt lehetett beszerezni, 92 900 forintért.

Ahogy azt a szervezők bejelentették, a tavalyi árakhoz képest nem nőttek a jegyárak, sőt, egyes esetekben még olcsóbban is lehetett belépőt váltani, mint 2023-ban. A tavalyi olcsóbb étel, vagyis a budget food kampány idén is folytatódik: 2024-ben a vendéglátós pályázatban már nem csak főételt, hanem teljes menüt kértek be a szervezők árakkal, és mindenkivel egyeztetik a menüsort. A cél, hogy a fogyasztói árak még olcsóbbak is legyenek mint tavaly. Emellett az italárakat szeretnék a tavalyi árakon tartani – mondta el Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője az áprilisi sajtótájékoztatón.

Az elmúlt években számos kritika érte a fesztivált azzal kapcsolatban, hogy a magas árak egyre kevésbé megfizethetők a hazai fesztiválozóknak, és a Sziget egyre inkább a külföldiek fesztiváljává válik. Kádár Tamás kiemelte, hogy az elővételes jegyidőszakban megugrott az eladott bérletek száma, és hosszú idő után először a magyar látogatók vásároltak a legtöbben Early Bird hatnapos bérleteket. „A diákjegyekkel és a 21 év alattiaknak idén bevezetett „U21” bérlet megjelenésével a fiatalok - az első időszakban - a tavalyinál is olcsóbban juthattak bérlethez.”

A Pénzcentrum kiszámolta, hogy viszonyul a Sziget bérlet/hetijegy ára az aktuális minimálbérhez. Ez alapján az látható, hogy aki időben vett jegyet, az 2024-ben a minimálbér felét fizette ki a belépőre. Ennél kedvezőbb arányra - vagyis amikor még a minimálbér felénél is olcsóbb volt a Sziget-bérlet - utoljára 2008-ban volt példa. Fontos azonban kiemelni, hogy az infláció hatására a minimálbér az utóbbi időben jelentős mértékben emelkedett.

