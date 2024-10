Eddig elnéző volt a NAV, de jövőre tízmilliós bírságok röpködhetnek a cégeknek

Varga Szabolcs 2024. október 07. 07:00

Tavaly óta új adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kapcsolt vállalkozással rendelkező közép- és nagyvállalatokat, már a társasági adóbevallásukban is szerepeltetniük kell bizonyos, a transzferár dokumentációban is szereplő adatokat, amely a Niveus Consulting Group adószakértői szerint akár 10-20 ezer céget érinthet. Ehhez képest tavaly, a Pénzügyminisztérium statisztikái szerint mindössze 5512 cég nyújtott be transzferáras adatszolgáltatást, vagyis sokan nem tettek eleget – időben vagy egyáltalán – kötelezettségüknek, ennek ellenére egyelőre elmaradtak a jelentős bírságok. Ez annak köszönhető, hogy a NAV támogatólag lépett fel az ellenőrzések során és jellemzően csak hiánypótlásra szólította fel a cégeket, azonban több jel is arra mutat, hogy jövőre már elillanhat ez a jóindulat.