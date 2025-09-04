A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában

Amióta a fenntarthatóság mind több vállalat életében stratégiai célt tölt be, a cégek számára kulcsfontosságú, hogy adatokhoz jussanak potenciális üzleti partnereikről, hogy értékelni tudják őket pénzügyi, szabályozói, illetve reputációs szempontból.

A rendelkezésre álló irdatlan mennyiségű adat feldolgozása és értelmezése azonban gigászi feladat. A Dun & Bradstreet több mint 600 millió vállalatra vonatkozó komplex kockázati adatbázissal rendelkezik, amely jó kiindulási alap ehhez.

Varga Eszter Senior Solution Sales Advisor kiemelte, hogy az adatgyűjtés során hat különböző forrásra támaszkodnak, beleértve a nyilvánosan elérhető információkat, saját kérdőívüket, valamint külső szakértők és minősítő szervezetek adatait. A begyűjtött adatokat aztán egy AI-alapú speciális módszertan szerint dolgozzák fel és validálják, aminek része az adatháromszögelés.

Varga Eszter, Dun & Bradstreet

Az ESG értékelés eredménye egy olyan pontszám, amely az adott vállalatot az iparági versenytársaihoz viszonyítja.

Ez nem egy statikus adat, hanem folyamatosan frissül. Havonta frissítjük a rangsorokat, és megmutatjuk a változások trendjeit

hangsúlyozta Varga Eszter, aki megjegyezte, hogy Magyarország globálisan a 86. helyen áll ESG-teljesítmény szempontjából.

Az előadó kitért a német példára is, ahol 2023 januárjában vezették be a Supply Chain Due Diligence Act-et, amelynek hatására jelentősen megnőtt az ESG-adatokat igénylő német cégek száma, különösen a kkv szektorban.

Varga Eszter hangsúlyozta, hogy céljuk az ESG-megfelelés egyszerűsítése a vállalatok számára.

Azt szeretnénk, hogy ez ne teherként nehezedjen a vállalatokra, hanem egy egyszerűen teljesíthető, analitikus feladat legyen

− zárta gondolatait a szakember.

Címlapkép forrása: Portfolio