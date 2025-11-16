Ízelítőt ad a tél Európának a jövő héten – Itt jöhet az első hó

Sarkvidéki légtömegek érik el Európa nagy részét, a magasabb hegységekben már havazásra is lehet számítani – írja a The Weather on Maps.

A sarkvidéki légtömegek szinte egész pályás letámadást indítanak a jövő hét elején Európában, a hét második felében pedig a kontinens nyugati felén válik határozottá a hideg dél felé nyomulása – a legmarkánsabb hidegfront jó eséllyel Afrikát is eléri

– írják Facebook-bejegyzésükben.

Egy hullámzó hidegfront jelentős csapadékot eredményezhet szerte Európában, a hideg levegővel együtt pedig ez havazáshoz vezethet a magasabban fekvő helyeken.

Tőlünk nyugatra és északra a hideg levegő utol is éri a csapadékot, a Pireneusokban, az Alpokban és nyomokban a Kárpátokban is télies viszonyokra kell számítani

– írják. Külön kiemelik, hogy Skóciában a helyi viszonyokhoz képest meglepően nagy mennyiséggel is számolhatunk.

Hozzáteszik azonban, „még közel sem arat kiütéses győzelmet a tél az ősz fölött”, Magyarországon sem. A keddre virradó éjszaka, a csapadék gyengülésekor azonban a délnyugati megyéinkben az eső átmenetileg havazásba is válthat.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 16. Brutális időjárási fordulat jön holnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images