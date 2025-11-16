Lezárják az M2-es egy részét, torlódások jöhetnek

Hétfőtől újabb szakaszok lezárásával folytatódik a burkolatfelújítás az M2-es autóúton, a javítási munkálatok idején hosszabb menetidőre kell számítani – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap.

A közlemény szerint a munkák következő ütemében,

hétfőn az autóút rádi és kosdi csomópontja közötti szakaszon a Budapest felé vezető forgalmi sávot lezárják.

A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.

Ezt követően,

keddtől péntekig Kosd felé vezetnek be sávzárást a szakemberek az M2-es két említett csomópontja között.

A korlátozás ideje alatt a főpálya forgalma ebben az irányban egy sávra szűkül.

A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületnél fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.

A javítási munkák idején hosszabb menetidőre kell számítaniuk a közlekedőknek, ezért a közútkezelő azt javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről Útinform szolgálatuknál, a www.utinform.hu weboldalon, illetve használjanak navigációs és közösségi autós alkalmazást az optimális útvonal megtervezéséhez.