Az AI infrastruktúrája ma épül – de lépést tartanak a hazai cégek?
Az AI infrastruktúrája ma épül – de lépést tartanak a hazai cégek?

Portfolio
A mesterséges intelligencia néhány év alatt a jelen valóságává vált: ma már nemcsak a technológiai óriások privilégiuma, hanem a hazai vállalatok mindennapi működésében is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Az AI azonban nem önmagában hoz áttörést – a sikerhez elengedhetetlen a stabil, korszerű és skálázható háttérinfrastruktúra, amely képes lépést tartani a rohamosan növekvő igényekkel. A Portfolio és a H1 Systems közös kutatása arra keresi a választ, mennyire felkészültek a magyar cégek az AI térnyerésére. Megvan-e a szükséges tudás, stratégiai gondolkodás és technikai háttér? A kérdőív kitöltése mindössze öt percet vesz igénybe, de hozzájárul ahhoz, hogy országos szinten is tisztábban lássuk: kik lesznek a hazai gazdaság éllovasai az AI-korszakban, és kik maradhatnak le a versenyben.
Az AI nyújtotta üzleti előnyök csak akkor érvényesülhetnek, ha mögötte megvan a megfelelő technológiai háttér – akár saját adatközponttal, akár bérelt kapacitással. Nem véletlen, hogy világszerte új generációs adatközpontok épülnek, hiszen az AI-modellek teljesítményigénye drámaian nő, miközben az adatforgalom és a hűtési energiafelhasználás is meredeken emelkedik. Egy nagy nyelvi modell betanítása például több millió óra számítási kapacitást igényelhet, amit a hagyományos rendszerek már nem tudnak kiszolgálni. Ez pedig nemcsak technológiai, hanem gazdasági és fenntarthatósági kérdés is.

>> Töltse ki a kérdőívet, mindössze 5 perc

Az AI szempontjából a hagyományos adatközpontok gyorsan elavulnak: egy mindössze 12 hónapja átadott létesítmény is elmaradhat a legújabb igényekhez képest. Ma már alapkövetelmény a nagy rack-sűrűség (szerverek sűrű elhelyezése), a folyadékhűtés vagy a nagy sebességű hálózatok integrálása. 

„Egy korszerű, AI-kompatibilis adatközpont több, mint puszta beruházás, nemcsak a számítási kapacitást biztosítja, hanem a biztonságos adatkezelést, a hatékony üzemeltetést és a hosszú távú innovációs képességet is” – mondta el a Portfolio-nak Németh Mihály, a H1 Systems Kft. ügyvezető igazgatója. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalatok 

gyorsabban vezethetnek be új termékeket, rugalmasabban reagálhatnak a piac változásaira, és jobban kiszolgálhatják ügyfeleik igényeit.

Az Ön tapasztalatai is számítanak!

A H1 Systems és a Portfolio közös kutatásának célja, hogy feltérképezze, mennyire készültek fel a magyar vállalatok az AI korszakára – tudásban, stratégiában és infrastrukturális beruházásokban. Olyan gyakorlati kérdésekre keressük a választ, amelyek minden cég életében kulcsfontosságúak lehetnek. 

A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe, a válaszok anonim módon kerülnek feldolgozásra, és hozzájárulnak ahhoz, hogy országos szinten látható legyen, hogy a hazai vállalkozások mennyire AI-ready-k, és hol fenyeget lemaradás. A válaszokat 2025. szeptember 9. és 23. között várjuk. Az eredményeket később egy részletes cikkben is bemutatjuk az olvasóknak.

>> A kérdőív IDE kattintva is elérhető

A cikk megjelenését a H1 Systems Kft. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

