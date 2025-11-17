  • Megjelenítés
Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek
Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek

Portfolio
Európában enyhén pozitív felütéssel indul a nap, a BUX is emelkedik a nyitást követő percekben.
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde,

a BUX 0,5 százalékot emelkedett,

így jelenleg 107 853 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a CIG Pannónia indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Szerbiában vásárolhat be a Mol!

