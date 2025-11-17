Részvényeket ad el a CATL egyik nagytulajdonosa, esnek a papírok

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) papírjai nyomás alá kerültek a ma reggeli kereskedésben, miután a vállalat harmadik legnagyobb részvényese, Huang Shilin jelezte, hogy 1 százalékos pakettet értékesít intézményi befektetőknek. Huang értékesítése nem a nyílt piacon történik, így a részvényárfolyamra gyakorolt közvetlen hatás várhatóan korlátozott marad.

A hírre a sencseni tőzsdén 5 százalékot is meghaladó mínuszban jártak a papírok,

végül 3,2 százalékos csökkenésnél állapodtak meg.

Május óta a hongkongi tőzsdén is forog a részvény, amely a kínai belföldi papírokhoz képest mintegy 20 százalékos felárral forog, itt szintén esett 3,6 százalékot az árfolyam. Közeleg a november 19-én lejáró zárolási időszak, amely 77,5 millió részvényt érint, így a potenciális eladások tovább növelik a nyomást a korábban meredeken dráguló CATL-papírokon. A hangulatot rontja az is, hogy az amerikai Kereskedelmi Minisztériumon fokozódik a nyomás, hogy a Kínában gyártott napelem- és hálózati alkatrészek importját korlátozzák.

A Morgan Stanley elemzői szerint a törvényhozók a kereskedelmi miniszternek, Howard Lutnicknek küldött beadványban első alkalommal nevezték meg az "akkumulátoros invertereket" mint hálózatbiztonsági kockázatot. Szerintük ez visszafoghatja az energiatároló rendszerekkel foglalkozó vállalatok papírjai iránti érdeklődést.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ