Trump kormánya visszavonná Biden természetvédelmi intézkedéseit

A Trump-kormány szerdán négy új szabályt terjesztett elő, amelyek visszavonnák a Biden-korszakban szigorított előírásokat a veszélyeztetett fajok védelmére. A Belügyminisztérium szerint a javaslat visszaállítaná azokat a szabályozási szövegeket, amelyeket 2019–2020-ban, Trump első kormányzati ciklusában alkalmaztak.
A tervezett módosítások között szerepel, hogy
az egységes, átfogó szabály helyett minden veszélyeztetett fajra külön, testre szabott előírásokat vezetnének be.
A hivatal közölte, hogy a mostani módosítások egyensúlyt teremtenének a természetvédelem és az infrastruktúra-fejlesztések között.
Brian Nesvik, a Hal- és Vadvédelmi Szolgálat igazgatója közleményében azt írta: "Ezek az intézkedések megerősítik elkötelezettségünket a tudományos alapú természetvédelem mellett, amely kéz a kézben működik Amerika energia-, mezőgazdasági és infrastrukturális prioritásaival."
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
