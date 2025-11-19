Trump kormánya visszavonná Biden természetvédelmi intézkedéseit

A Trump-kormány négy új szabállyal visszavonná Joe Biden kormányának előírásait a veszélyeztetett fajok védelmére, visszaállítva a 2019–2020-as kereteket.

A Trump-kormány szerdán négy új szabályt terjesztett elő, amelyek visszavonnák a Biden-korszakban szigorított előírásokat a veszélyeztetett fajok védelmére. A Belügyminisztérium szerint a javaslat visszaállítaná azokat a szabályozási szövegeket, amelyeket 2019–2020-ban, Trump első kormányzati ciklusában alkalmaztak.

A tervezett módosítások között szerepel, hogy

az egységes, átfogó szabály helyett minden veszélyeztetett fajra külön, testre szabott előírásokat vezetnének be.

A hivatal közölte, hogy a mostani módosítások egyensúlyt teremtenének a természetvédelem és az infrastruktúra-fejlesztések között.

Brian Nesvik, a Hal- és Vadvédelmi Szolgálat igazgatója közleményében azt írta: "Ezek az intézkedések megerősítik elkötelezettségünket a tudományos alapú természetvédelem mellett, amely kéz a kézben működik Amerika energia-, mezőgazdasági és infrastrukturális prioritásaival."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images