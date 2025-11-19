  • Megjelenítés
Leó pápa a Szentszék közvetítésével kiszabadított ukrán gyerekekkel fog találkozni
Globál

Leó pápa a Szentszék közvetítésével kiszabadított ukrán gyerekekkel fog találkozni

MTI
Oroszországba szállított, majd a Szentszék közvetítésével hazatért hét ukrajnai gyereket mutattak be a sajtónak Ukrajna római nagykövetségén szerdán; a gyerekeket XIV. Leó pápa is fogadja.

A gyerekek Rómába érkezése egybeesett az ENSZ november 20-i gyermekjogi világnapjával.

A hét különböző sorsú, tizenéves gyermek a 2022 februárja óta tartó háború miatt Ukrajnából Oroszország területére került át: közülük egyeseket elvittek, mások a frontvonalak mozgása miatt kerültek orosz fennhatóságú árvaházba.

Ukrajna római nagykövetségén számoltak be a velük történtekről, kiemelve, hogy hazatérésük a Szentszék közvetítésével történt meg.

XIV. Leó pápa pénteken fogadja őket a Vatikánban.

Még több Globál

Vlagyimir Putyinnak táncolt a Sberbank robotja

Hatszáz katona elhagyná az izraeli sereget

Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Ferenc pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utolsó, 2024 októberi vatikáni megbeszélésén hozták nyilvánosságra, hogy a Szentszék közvetített az Oroszországba szállított gyermekek hazatérése érdekében,

továbbá a pápai állam közreműködött a háborús felek közötti fogolycserék létrejöttében is.

A közvetítői munkát Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar (CEI) elnöke vezette, akit Ferenc pápa 2023 májusában békeközvetítőnek nevezett ki.

XIV. Leó pápává választását követően, idén május 13-án az ukrán elnök telefonon beszélt az egyházfővel, és köszönetet mondott az elfoglalt területekről elszállított gyerekek hazatérésében nyújtott segítségért. Zelenszkij mintegy húszezerre tette az Oroszországba vitt kiskorúak számát.

A római kormánypalotában ugyanerről tartottak konferenciát szerdán: a találkozón Viktor Jelenszkij, az ukrán Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Szolgálat vezetője kijelentette, hogy

mostanáig ezer gyermek tudott hazatérni a Vatikán segítségével.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kemény lépés Ukrajnától: életfogytiglanra ítélték az oroszok bábkormányzóját

Megdöbbentő katonai sikerrel dicsekszenek az oroszok: azt mondják, amerikai katonákat ölhettek meg

Trump vagy Putyin? – Kényszerű választás elé került a német szélsőjobb, és egyelőre nem találja a kiutat

Elbüszkélkedtek az oroszok: kilőtték Ukrajna legjobb fegyverét - Súlyos baki lett a vége

Kiszivárgott: az ukránok részvétele nélkül egyezne meg az ország sorsáról a két nagyhatalom

Csendes háború folyik Európa ellen - Minden jel egy irányba mutat, mekkora a baj?

Súlyos incidens a NATO egyik legerősebb hatalmának vizein: az orosz kémhajó célba vette a Királyi Légierő pilótáit

Címlapkép forrása: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Hírszerzési tiszt: ez annyira súlyos, mintha atombombát dobtak volna Ukrajnára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility