A legújabb döntéseiről tesz bejelentéseket a kormány

A most már szokásosnak mondható időben, csütörtök délelőtt ismerteti Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, hogy milyen döntéseket hoztak a szerdai kormányülésen.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő november 27-én, csütörtök délelőtt 10 órakor tartják a következő Kormányinfót, ahol a kabinet aktuális döntéseiről és előttük álló ügyekről számolnak be.

A sajtótájékoztatón várhatóan több fontos téma is napirendre kerülhet: így például a kormány beszámolhat az Otthon Start Program állásáról.

valamint az Európai Bizottság friss döntéséről, amely szerint folytatják Magyarországgal szemben a túlzottdeficit-eljárást.

Szó lehet adópolitikai kérdésekről is, különösen az ezekhez kapcsolódó nemzeti konzultáció elindításáról.

A háttérben továbbra is nagy figyelem övezi azt a hivatalosan nem megerősített sajtóhírt, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvában találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ennek diplomáciai következményeiről is kérdezhetik a kormányt.

Szóba kerülhet, hogy a munkáltatói és munkavállalói oldal egyre közelebb kerül a jövő évi minimálbérről szóló megállapodáshoz is – mint arról beszámoltunk.

Óriási hír jött a 2026-os magyar minimálbérről!

Felmerülhet a magyar kőolajellátást érintő amerikai szankciók alóli mentesség ügye, valamint a jövő évi költségvetéshez kapcsolódó új, várhatóan módosított hiánycél is. A kormányinfót élőben közvetítjük a Portfolio-n.

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 13-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi.

