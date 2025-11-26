Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvojának egyik autója, a miniszterelnök nem sérült meg, ám négy TEK-es kórházba került.

November 25-én, kedden a Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik gépjárműve

feladatteljesítés közben balesetet szenvedett.

A gépjármű a miniszterelnök zalaegerszegi programja során teljesített szolgálatot, amikor a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A gépjármű négy sérültjét kórházba szállították. A balesetben más gépjármű nem volt érintett - közölte a TEK.

A kormányfő kedden a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravató ünnepségén vett részt Zalaegerszegen. Az eseményen elmondta, a 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, a kutatás-fejlesztésre is kiterjedő, high-tech ipari sztenderdeknek megfelelő munkát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán