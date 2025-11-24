Ha ez igaz, akkor brutális zuhanás jön az olajárban!

A JPMorgan hétfőn közzétett, ügyfeleknek szóló elemzésében figyelmeztetett, hogy
a globális olajpiac jelentős túlkínálattal szembesülhet a következő években.
Bár az olajkereslet 2025-ben a pesszimista hangulat ellenére meglepően erős maradt, 900 ezer hordó/napos növekedéssel, és 2027-re várhatóan 1,2 millió hordó/nappal bővül tovább, a kínálat ennél háromszor gyorsabb ütemben nőhet idén és jövőre.
Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd. A bank előrejelzése alapján 2026-ban 2,8 millió hordó/nap, 2027-ben pedig 2,7 millió hordó/nap túlkínálat alakulhat ki az olajpiacon.
Ilyen mértékű többlet a Brent árát 2027-ben 42 dollárra, az év végére pedig akár 30 dollár alá nyomhatná hordónként, ha nem történnek beavatkozások a kínálat korlátozására.
Natasha Kaneva, a JPMorgan globális árupiaci stratégiájának vezetője szerint azonban
a piaci egyensúlytalanság által sugallt mértékű árcsökkenés a gyakorlatban valószínűleg nem fog teljes mértékben megvalósulni.
A JPMorgan fenntartja 2026-ra vonatkozó 58 dolláros Brent-előrejelzését, 2027-re pedig 57 dolláros árszintet prognosztizál, arra számítva, hogy a termelők önkéntes kínálatcsökkentéssel stabilizálják majd a piacot. Az elemzők szerint beavatkozás nélkül az alacsony olajárak keresletnövekedést eredményeznének, illetve termeléskieséseket okoznának a nem-OPEC termelőknél, ami szintén az árak stabilizálódásához vezetne.
A bank ugyanakkor elismeri, hogy
jelentős erőfeszítésekre lesz szükség az árak ilyen szinten történő stabilizálásához.
A Brent ára idén már 16 százalékkal csökkent, az amerikai nyersolaj pedig 19 százalékkal esett, miközben az OPEC+ a korábbi évek csökkentései után most növeli a termelését.
Címlapkép forrása: Shutterstock
