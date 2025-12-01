  • Megjelenítés
Üzlet

Jelentős forgalomkorlátozás lesz Budapesten

MTI
Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a főváros I. kerületében hétfő este - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

Azt írták:

tilos megállni december 1-jén éjfélig az I. kerületben a Lánchíd utcai parkolóban és a Palota úton.

Szakaszosan és időszakosan lezárják este héttől nyolc óráig a Clark Ádám tér-Hunyadi János utca-Dísz tér-Szent György tér útvonalat.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megérkezett Magyarországra az új streaming óriás: itt vannak az árak, amik sokakat meglephetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility