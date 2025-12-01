Jelentős forgalomkorlátozás lesz Budapesten
Azt írták:
tilos megállni december 1-jén éjfélig az I. kerületben a Lánchíd utcai parkolóban és a Palota úton.
Szakaszosan és időszakosan lezárják este héttől nyolc óráig a Clark Ádám tér-Hunyadi János utca-Dísz tér-Szent György tér útvonalat.
Lezárt egy felvásárlást a 4iG
106 ezer ügyfélt jelent.
Rég nem látott csúcson a német Bundok, gyűlnek a fellegek a horizonton
Egy jó ideje nem volt ennyire drága a német államadósság.
Igazi dráma zajlott az ukrán elnöki kabinetben: Zelenszkij embere teljesen kiborult - Fenyegette, gyalázta az elnököt
Csalódottság, sértettség és személyes inzultusok hangzottak el.
Megjött az időjárás-előrejelzés: ónos szitálás várható az ország több pontján
Ez vár ránk a következő napokban.
Tűzben edzett csúcsfegyverrel bővíti arzenálját az európai hatalom - Most helyezik először üzembe a kontinensen az Arrow 3-ast
Jó reklámot csináltak a rendszernek.
Az orosz olaj legnagyobb vásárlói voltak, Trump szankciói az egész külkereskedelmüket beszakította
Tanulságos történet, hogy milyen hatása lehet a büntetővámoknak.
Magyarország is beszállna az egyik legdinamikusabban fejlődő iparágba, ami forradalmasíthatja a munkavégzést a jövőben
Járműipari tapasztalatokra építetnének.
Továbbra is padlón az amerikai feldolgozóipar
Az árnyomás viszont nem csökken.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?