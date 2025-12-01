  • Megjelenítés
Zelenszkij: egyetlen téma okozza a legnagyobb a legnagyobb vitát a béketervben – Kibukott, mi kerülhetett ki
Zelenszkij: egyetlen téma okozza a legnagyobb a legnagyobb vitát a béketervben – Kibukott, mi kerülhetett ki

Zelenskyj szerint javult az amerikai-ukrán béketárgyalások eredményeként létrejött béketerv, de a területi kérdések továbbra is a legnehezebbek - jelentette a RBK.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Emmanuel Macron francia elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ukrán és amerikai tisztviselők közötti tárgyalások eredményeként javult a béketerv, de a területi kérdések továbbra is a legproblémásabbak.

A területi kérdés a legnehezebb. A pénzügyi és újjáépítési kérdéseket nehéz megoldani európai partnerek nélkül. A biztonsági garanciák pedig konkrét kötelezettségvállalásokat igényelnek az USA-tól és Európától. Nagyon óvatosnak kell lennünk, de a terv most jobban néz ki

- fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok 6,5 órán keresztül tárgyaltak a területi kérdésekről, „kizárólag konkrét pontokról”. Az ukrán elnök szerint a Washingtonnal folytatott egyeztetések folyamatban vannak. Az USA már megosztotta elképzeléseit az ukrán tisztviselőkkel, és most ugyanezt szeretné megvitatni Moszkvával is.

Holnap kapok visszajelzést a delegációnktól. Írországba érkeznek, és lépésről lépésre tájékoztatnak arról, hol tartunk ezekben a tárgyalásokban

- pontosította az elnök.

Az elmúlt hetekben az ukrán tisztviselők több tárgyalási fordulót is tartottak amerikai partnereikkel az Egyesült Államok Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárására irányuló békejavaslatáról.

A genfi első találkozó után kiderült, hogy a dokumentumot lerövidítették. Meg nem erősített információk szerint most 19 pontot tartalmaz az eredeti 28 helyett. Hogy pontosan mit tartalmaz a béketerv új változata, továbbra sem ismert. Az eredeti tervezet állítólag megkövetelte Ukrajnától a donyecki és luhanszki régiók Oroszországnak történő átadását, valamint más, Ukrajna számára elfogadhatatlan rendelkezéseket is tartalmazott. Az ukrán lap forrásai szerint

a béketerv frissített változata már nem tartalmaz korlátozásokat az ukrán fegyveres erők méretére vonatkozóan.

Címlapkép forrása: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images

