Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz a hangulat

Nagyon erős lett a zárás
Nagy emelkedéssel fejezte be a napot a magyar tőzsde, a BUX index 0,9 százalékos pluszban zárt. A hazai blue chipek közül kiemelkedett ma a Mol, az olajcég árfolyama 2,3 százalékkal került feljebb.
Zabálják a kockázatot a magyar profik, szemük sem rebben az egyre riasztóbb AI-lufitól
Az egyre nyilvánvalóbb AI-lufi óvatosságra ad okot, de paradox módon egy ilyen buborék szükséges is lehet ahhoz, hogy megtörténjen a technológiai áttörés – derül ki a portfóliómenedzserek novemberi portfólióajánlóiból. A magyar alapkezelők attitűdje jelenleg vegyes képet mutat: évek óta nem látott bullish hangulat uralkodik a köreikben, a részvények népszerűsége a novemberi események hatására alig csökkent, így még mindig rendkívül nagy súlyt tudnak kihasítani a közös modellportfólióból. Mindeközben többen is arra figyelmeztetnek, hogy korrekció jöhet, ezért érdemes szárazon tartani némi puskaport. A forint háza táján nincs különösebb változás, ugyanakkor a dollárból némileg kiszerettek a profi befektetők.
Továbbra is padlón az amerikai feldolgozóipar
A vártál rosszabb lett az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe. Ami aggasztó, hogy az árnyomás magas maradt, a de a foglalkoztatottsági kilátások romlottak.
Amerika is lefelé vette az irányt
A Nasdaq 1, az S&P 500 0,7, a Dow Jones pedig 0,6 százalékos mínuszban nyitott.
Tőzsdei toplista 2025: ezek a befektetések hozták a legnagyobb pénzt, és okozták a legcsúnyább bukókat
2025 eddig nagyon vegyes évet hozott a befektetőknek: miközben a nemesfémek történelmi raliba kezdtek, az agrárpiac egy része összeomlott, a magyar piac pedig a régió egyik sztárja lett. A háttérben a Fed és az EKB kamatpolitikája, a gyengülő dollár, a lassuló világgazdaság és az AI-sztori kifulladása rajzolja át az eszközárakat. Cikkünkben végigvesszük, mely eszközök hozták a legnagyobb nyereséget és veszteséget, és konkrétan milyen piaci erők mozgatták idén az árfolyamokat.
Új részvény debütált a magyar tőzsdén!
A mai nappal megkezdődött a kereskedés a MetMax Europe Nyrt. részvényeivel a BÉT Xtend piacon. A fémmegmunkálásra specializálódott cég számára a tőkepiac nem ismeretlen terep, kötvénykibocsátóként már 2021 óta jelen van a BÉT Xbond platformján.
Egyre lentebb
A vezető indexek közlü a CAC 0,7, a DAX pedig már 1,4 százalékos mínuszban van.
Nagy a baj az Airbusnál
Az Airbus ipari minőségi problémát észlelt több tucat, az A320-as családba tartozó repülőgép törzspaneljein, ami egyes átadásokat késleltethet.
Mire készül a 4iG 2026-ban? - Megszólalt a menedzsment
A következő években jelentősen növekedni fog az űr-és védelmi üzletág súlya a 4iG Csoport bevételeiben és egy orosz-ukrán béke sem változtatna azon, hogy a védelmi iparban jelentős költekezések kellenek – mondta el Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója a társaság mai sajtótájékoztatóján. Fekete Péter hozzátette, hogy jöhetnek még kisebb akvizíciók, a horvát piacot is célba veszi a vállalat, a Rába-tranzakció zárása hamarosan megtörténhet és jövőre terítékre kerülhet nemzetközi kötvénykibocsátás és tőkebevonás is.
Nyomás alatta a védelmi cégek
Azzal, hogy a hétvégi bejelentéseket követően ismét közelebb került az ukrajnai béke, ismét nyomás alá kerültek a védelmi részvények.
A Rheinmetall 3,7, a Hensoldt 4,6, a Thales 2,2, a Dassault 1,6, a BAE Systems árfolyama pedig 1,8 százalékos mínuszban van.
Olyan történt a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa
2025 a forint éve. A hazai fizetőeszköz sorra halmozza az új csúcsokat a vezető devizákkal szemben. Most azonban valami olyan történt, melyre egészen a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt példa, ez pedig igencsak nagy hatással lehet a továbbiakra.
Zsiday: csak most jöhet az igazi kamatemelés az USA-ban
Az elmúlt egy év kamatvágásai ellenére valójában tovább szigorodhatnak a monetáris feltételek az Egyesült Államokban – állítja Zsiday Viktor. Szerinte a régi, ultraolcsó hitelek kifutása és a drágább refinanszírozás miatt a vállalatok és a háztartások átlagos kamatterhe nő, ami a K-alakú gazdaság, a lassuló konjunktúra és a késve ható monetáris politika egyik kulcsmagyarázata lehet.
"Nagyon meg kell verni a bajnokot ahhoz, hogy megkapd az övét!"
Tíz éve egy MNB-faxüzenet és egy Excel-tábla mellől indult az Accorde Alapkezelő, ma már 800 milliárd forintot kezel, és a Concorde-csoport egyik legerősebb növekedési motorja. A kezdetek viszont tele voltak nehézségekkel, múltat kellett építeni, jó hozamokat elérni, forgalmazókat meggyőzni, ez nem volt egyszerű. A Covid és az orosz-ukrán háború nagy stresszteszt volt, de az Accorde mindkét évben markánsan felülteljesített, az elmúlt három év pedig már az exponenciális növekedésről szólt. Nagy pofonokról, a góllövő cipő megtalálásáról, Z generációs kollégákról, a hazai szabályozás kihívásairól, passzív alapokról, mesterséges intelligenciáról is beszélgettünk az Accorde Alapkezelő fennállásának tizedik évfordulója kapcsán Régely Károllyal, a Concorde vezérigazgatójával, Gyurcsik Attilával, az Accorde vezérigazgatójával, és Mezei Magdolnával, az Accorde Alapkezelő adminisztrációs területért felelős igazgatójával.
Valami nagyon csúnyán elromlott a kriptopiacon - Hol lesz ennek a vége?
A rázós november után csúnya lefordulással kezdődik a december a kriptopiacon, több népszerű coin árfolyama is nyomás alá került. Az okok meleltt most azt is megnéztük, hogy meddig tarthat ez az esés, és hogy milyen szinteken addóhatnak jó lehetőségek.
Kitört az olcsó részvény, meddig emelkedhet még?
Múlt heti elemzésnükben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy olcsó részvényt, amelyben a fundamentális fordulat mellé egy izgalmas technikai kép is társult, ugyanis éppen kitörésre készült az árfolyam. Ez a várt kitörés nagy lendülettel meg is történt, így most azzal fogunk foglalkozni, hogy meddig tarthat az emelkedés, és hogy hol lehet érdemes profitot realizálni.
Esés Európában
A DAX 0,6, a CAC 0,5, a FTSE pedig 0,2 százalékos mínuszban kezdi a hét első napját.
Nagyon erős kezdés
A BUX 1 százalékos pluszban nyitott hétfő reggel. A blue chipek közül különösen a Mol meggyőző, melynek árfolyama már 3,5 százalékos pluszban van.
Eközben az OTP 0,6, a Telekom 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,93 százalékot esett, a Hang Seng 0,47 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,44 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,06 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,59 százalékot eshet, a S&P 500 0,71 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,88 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel például a KSH a külkereskedelem októberi statisztikáját publikálja. Közben Európában és a tengerentúlon is novemberi beszerzési menedzserindexek érkeznek, illetve kora délután megszólal Jerome Powell Fed-elnök is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 716,42
|0,6%
|3,2%
|0,0%
|12,2%
|6,7%
|59,5%
|S&P 500
|6 849,09
|0,5%
|3,7%
|-0,6%
|16,4%
|14,2%
|88,2%
|Nasdaq
|25 434,89
|0,8%
|4,9%
|-2,2%
|21,0%
|22,6%
|107,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 253,91
|0,2%
|3,3%
|0,1%
|26,0%
|31,0%
|88,6%
|Hang Seng
|25 858,89
|-0,3%
|2,5%
|-1,8%
|28,9%
|33,5%
|-3,9%
|CSI 300
|4 526,66
|0,2%
|1,6%
|-3,5%
|15,0%
|16,9%
|-9,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 836,79
|0,3%
|3,2%
|-1,8%
|19,7%
|22,7%
|78,7%
|CAC
|8 122,71
|0,3%
|1,8%
|-1,1%
|10,1%
|13,1%
|45,1%
|FTSE
|9 720,51
|0,3%
|1,9%
|0,2%
|18,9%
|17,4%
|52,7%
|FTSE MIB
|43 357,01
|0,3%
|1,6%
|0,5%
|26,8%
|30,4%
|94,0%
|IBEX
|16 371,6
|0,1%
|3,5%
|1,8%
|41,2%
|41,0%
|99,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 453,4
|0,1%
|2,0%
|3,0%
|38,0%
|39,7%
|178,4%
|ATX
|5 009,77
|0,5%
|4,6%
|7,0%
|36,8%
|42,0%
|92,8%
|PX
|2 493,07
|0,4%
|2,6%
|6,0%
|41,6%
|47,7%
|157,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 210
|0,6%
|4,5%
|9,4%
|57,7%
|61,7%
|186,0%
|Mol
|2 910
|-0,1%
|-3,6%
|-1,0%
|6,6%
|8,2%
|39,6%
|Richter
|9 735
|-0,6%
|1,2%
|-7,0%
|-6,4%
|-8,2%
|34,5%
|Magyar Telekom
|1 758
|-0,9%
|2,6%
|-2,4%
|38,0%
|41,1%
|359,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,58
|-0,4%
|-0,5%
|-3,9%
|-19,1%
|-15,1%
|28,7%
|Brent
|63,24
|0,1%
|1,1%
|-1,6%
|-15,4%
|-13,2%
|30,9%
|Arany
|4 200,1
|1,1%
|3,3%
|6,0%
|60,0%
|59,1%
|135,3%
|Devizák
|EURHUF
|381,4750
|0,0%
|-0,7%
|-1,7%
|-7,3%
|-7,6%
|5,6%
|USDHUF
|328,7019
|-0,1%
|-1,6%
|-1,3%
|-17,3%
|-16,0%
|8,7%
|GBPHUF
|435,4451
|0,0%
|-0,2%
|-1,5%
|-12,5%
|-12,4%
|8,2%
|EURUSD
|1,1606
|0,1%
|0,9%
|-0,5%
|12,1%
|10,0%
|-2,9%
|USDJPY
|156,3050
|0,0%
|-0,1%
|2,7%
|-0,6%
|3,1%
|50,3%
|GBPUSD
|1,3250
|0,0%
|1,3%
|-0,2%
|5,8%
|4,5%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|90 913
|-0,5%
|6,9%
|-19,5%
|-3,7%
|-5,0%
|430,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4
|0,7%
|-1,1%
|1,0%
|-12,5%
|-5,9%
|379,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|0,5%
|-0,2%
|2,7%
|12,3%
|24,9%
|-552,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,06
|-0,4%
|-2,2%
|3,2%
|6,6%
|8,1%
|212,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
