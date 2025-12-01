Olyan történik a benzin árával, amit négy éve nem láttunk

Az amerikai benzinárak szombaton minimálisan csökkentek,

elérve a 2021 májusa óta nem látott legalacsonyabb országos átlagot.

Az Amerikai Autós Szövetség (AAA) adatai szerint hétfőn gallononként 3 dolláros átlagáron tankolhattak az amerikaiak.

Bár a benzinárak jellemzően csökkennek a nyári csúcsidőszak után, amikor az autósok vakációzni indulnak, idén az üzemanyagárak viszonylag stabilak maradtak az USA-ban az olcsóbb nyersolajnak köszönhetően.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Donald Trump elnök többször is hangsúlyozta, hogy csökkenteni kívánja a benzinárakat. Második elnöki ciklusának első tíz hónapjában az országos átlagár körülbelül 13 centtel csökkent gallononként. Ez azonban még mindig

mintegy egy dollárral magasabb a kampányában ígért 2 dollár alatti árnál,

amely szintet utoljára 2020-ban, a Covid-járvány miatti lezárások idején láthattunk.

Az üzemanyag iránti kereslet idén stagnált, az év legtöbb hónapjában elmaradt a 2024-es szinttől az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint. Ez hozzájárult az árak alacsonyan tartásához, de a fogyasztói árak régiónként jelentősen eltérnek – míg a kaliforniaiak hétfőn átlagosan 4,56 dollárt fizettek gallononként, a texasiak mindössze 2,57 dollárt.

Címlapkép forrása: Shutterstock