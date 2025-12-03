Ursula von der Leyen trónját is megingathatja az újabb brüsszeli korrupciós botrány

A lap szerint a vádak közé közbeszerzési csalás, korrupció, összeférhetetlenség és titoksértés tartozik. A gyanú egy diplomataképző akadémia létrehozására kiírt pályázathoz kötődik, amelyet a College of Europe vezetőjeként Mogherini felügyelt. A hatóságok erős kételyeket fogalmaztak meg a tender tisztaságával kapcsolatban.

A két érintettet kedden vették őrizetbe, harmadik személlyel együtt, vádemelés nélkül. A nyomozási bíró 48 órán belül dönt a további lépésekről.

A Bizottság és a College of Europe nem kommentálta az egyéni érintettségre vonatkozó kérdéseket.

Az ügy rávilágít a von der Leyen és az EEAS jelenlegi vezetője, Kaja Kallas közötti feszültségekre. Sannino korábban az EEAS főtitkára volt, majd az Európai Bizottság közelmúltban kinevezett főigazgatója lett, ami a felelősségi viszonyokról szóló vitákat csak tovább fokozza.

Több uniós tisztviselő szerint a Bizottság megítélése könnyen sérülhet, mivel a brüsszeli közvélemény hajlamos minden botrányt von der Leyen személyéhez kötni.

A reakciók gyorsan politikai élűvé váltak. Manon Aubry szerint „az intézmények hitelessége forog kockán”, míg a magyar kormány szóvivője, Kovács Zoltán arról írt, hogy „Brüsszel bűnügyi sorozatra” kezd hasonlítani. Orosz részről szintén kihasználva a helyzetet arról beszélnek, hogy az EU másokat leckéztet, miközben saját ügyeit nem rendezi.

Az ügy különösen érzékeny időszakban robbant ki: az EU az elmúlt években több korrupciós botrányt élt át, köztük a Qatargate-et és a Huawei-lobbi ügyét, amelyek után az Európai Bizottság igyekezett elhatárolódni a Parlamenttől. Most azonban közvetlenül az uniós végrehajtó testület jelenlegi és egykori vezetői kerültek célkeresztbe.

Azt ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Mogherini 2014-2019 között, vagyis az előző von der Leyen-féle Bizottság előtt volt a külügyi szolgálat vezetője, tehát egy több évvel korábbi ügyében nyomoznak.

Ha a vádak beigazolódnak, ez lehet a legsúlyosabb brüsszeli botrány a Santer-bizottság 1999-es bukása óta. Uniós tisztviselők attól tartanak, hogy az eset súlyosan rombolja majd a közbizalmat, és tovább erősíti a populista narratívákat Európa-szerte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images