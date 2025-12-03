  • Megjelenítés
Ursula von der Leyen trónját is megingathatja az újabb brüsszeli korrupciós botrány
Uniós források

Ursula von der Leyen trónját is megingathatja az újabb brüsszeli korrupciós botrány

Portfolio
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke eddigi legkomolyabb intézményi botrányával kell szembenézzen: az európai ügyészség csalás gyanújával őrizetbe vette Federica Mogherini korábbi külügyi főképviselőt és Stefano Sanninót, az Európai Külügyi Szolgálat korábbi ügyvezető főtitkárát. A nyomozás egy 2021–2022-es uniós tenderhez kapcsolódik, és máris újabb bizalmatlansági indítvány lehetőségét adta meg Brüsszelben – számolt be a Politico.

A lap szerint a vádak közé közbeszerzési csalás, korrupció, összeférhetetlenség és titoksértés tartozik. A gyanú egy diplomataképző akadémia létrehozására kiírt pályázathoz kötődik, amelyet a College of Europe vezetőjeként Mogherini felügyelt. A hatóságok erős kételyeket fogalmaztak meg a tender tisztaságával kapcsolatban.

A két érintettet kedden vették őrizetbe, harmadik személlyel együtt, vádemelés nélkül. A nyomozási bíró 48 órán belül dönt a további lépésekről.

A Bizottság és a College of Europe nem kommentálta az egyéni érintettségre vonatkozó kérdéseket.

Az ügy rávilágít a von der Leyen és az EEAS jelenlegi vezetője, Kaja Kallas közötti feszültségekre. Sannino korábban az EEAS főtitkára volt, majd az Európai Bizottság közelmúltban kinevezett főigazgatója lett, ami a felelősségi viszonyokról szóló vitákat csak tovább fokozza.

Még több Uniós források

A magyar kormány vétója lehet a vízválasztó Brüsszel 140 milliárd eurós mestertervénél

Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról

Brüsszel ma este dönthet az orosz gáz betiltásáról - Magyarország megint a figyelem középpontjába került

Több uniós tisztviselő szerint a Bizottság megítélése könnyen sérülhet, mivel a brüsszeli közvélemény hajlamos minden botrányt von der Leyen személyéhez kötni.

A reakciók gyorsan politikai élűvé váltak. Manon Aubry szerint „az intézmények hitelessége forog kockán”, míg a magyar kormány szóvivője, Kovács Zoltán arról írt, hogy „Brüsszel bűnügyi sorozatra” kezd hasonlítani. Orosz részről szintén kihasználva a helyzetet arról beszélnek, hogy az EU másokat leckéztet, miközben saját ügyeit nem rendezi.

Az ügy különösen érzékeny időszakban robbant ki: az EU az elmúlt években több korrupciós botrányt élt át, köztük a Qatargate-et és a Huawei-lobbi ügyét, amelyek után az Európai Bizottság igyekezett elhatárolódni a Parlamenttől. Most azonban közvetlenül az uniós végrehajtó testület jelenlegi és egykori vezetői kerültek célkeresztbe.

Azt ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Mogherini 2014-2019 között, vagyis az előző von der Leyen-féle Bizottság előtt volt a külügyi szolgálat vezetője, tehát egy több évvel korábbi ügyében nyomoznak.

Ha a vádak beigazolódnak, ez lehet a legsúlyosabb brüsszeli botrány a Santer-bizottság 1999-es bukása óta. Uniós tisztviselők attól tartanak, hogy az eset súlyosan rombolja majd a közbizalmat, és tovább erősíti a populista narratívákat Európa-szerte.

Kapcsolódó cikkünk

Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról

Brüsszel drasztikus lépésre készül: itt az újabb csapás az autóiparra

Brüsszel nem ad pénzt mostantól, ha valaki nem működik együtt a bevándorlók kitoloncolásában

Olyan lépésre készül Brüsszel, amit hosszú évtizedeken át torolna meg Putyin

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden
Óriási botrány Brüsszelben – bilincsbe verték az EU korábbi csúcsdiplomatáját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility