Óriási boom zajlik a határon túl: bőven az ötéves átlag felett a kereslet ebben a szektorban

A kilátások is kedvezőek, jelenleg mintegy 1,8 millió négyzetméter áll kivitelezés alatt, körülbelül 2,8 millió négyzetméter az engedélyezési szakaszban van, és további 2,6 millió négyzetméter vár rendezési vagy építési engedélyre.

Így a tervezett fejlesztések összvolumene meghaladja a 7 millió négyzetmétert.

Az építkezések többsége Prágára és Közép-Csehországra (25,3%) összpontosul, ezt követi a morva–sziléziai régió (17,2%) és a karlovy vary-i régió (17,1%).

A kereslet a harmadik negyedévben 608 900 négyzetmétert ért el. Ez

29%-kal haladja meg az ötéves átlagot, és a legmagasabb negyedéves volumen 2022 második negyedéve óta.

Az üresedési ráta nagyjából 4% körül stabilizálódott, ugyanakkor az épülő ingatlanok több mint fele egyelőre még nincs bérbeadva, ami 887 200 négyzetméter korszerű, azonnal elérhető területet jelent.

A prémium bérleti díjak öt egymást követő negyedév óta változatlanul a 7,00–7,50 euró/négyzetméter/hó sávban mozognak. Az ipari ingatlanok az idei befektetési tranzakciók 31%-át tették ki.

Címlapkép forrása: CharlieChesvick via Getty Images