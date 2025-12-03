Új csúcsra tört ma reggel a forint!

Kritikus mélyponton az áremelkedés: négyéves rekordot döntött meg a gazdag európai ország
A svájci infláció novemberben éves összevetésben nullára lassult, ami növeli a tartós defláció kockázatát és nyomást helyez a monetáris politikára - számolt be a Bloomberg.
Erőre kapott a forint
Újra erősödni kezdett a hazai fizetőeszköz a legfontosabb nemzetközi kulcsvalutákkal szemben: az euró jegyzése 380,5-ig, a dolláré pedig 326,8-ig mérséklődött.
Hasonló trend látható a svájci frank - forint piacon is, ahol a jegyzés egy kisebb reggeli forintgyengülés után most 407,9-re mérséklődött.
Folytatódik a forint gyengülése
Tovább emelkedett az euró-forint kurzus az elmúlt percekben, most 380,9 a jegyzés.
A dollár ellenében szintén gyengül a hazai fizetőeszköz, a zöldhasú jegyzése 327 felett is járt aqz elmúlt percekben.
Visszapattant a forint
Visszapattant a forint árfolyama a reggeli 380 körüli szintről: a jegyzés mostanra 380,7-ig emelkedett.
50 napos mozgóátlaga felett az euró a dollárral szemben
Az euró-dollár árfolyam áttörte az 50 napos mozgóátlagát, és 1,1640-on állt, ami 0,16 százalékos napi emelkedésnek felel meg, közvetlenül az európai feldolgozóipari adatok közzététele előtt. A friss euróövezeti infláció a vártnál enyhén magasabb, 2,2 százalék lett.
A közös európai valuta idén több mint 12 százalékkal erősödött, ennyit 2017 óta nem emelkedett az árfolyam.
A mozgást a gyengülő dollár támogatta, amelyre az év elején a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságok, mostanában pedig az amerikai kamatcsökkentések növekvő valószínűsége nehezedett.
Az Európai Központi Bank két hét múlva ülésezik, és széles körben kamattartásra számítanak. A piac mindössze körülbelül 25 százalékos esélyt áraz bármilyen jövő évi lazításra.
Az EKB júniusig összesen 2 százalékponttal csökkentette a kamatokat, azóta kivár. Ez támaszt adhat az eurónak, különösen mivel a kereskedők 2026 végéig 90 bázispontnyi amerikai kamatcsökkentést áraznak.
Forrás: Refinitiv
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Az Európai Unió közel áll a történelmi döntéshez, hogy teljesen levágja magáról az orosz fosszilis energiahordozók importját: az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács megállapodott, hogy 2026 végéig megszűnik az orosz LNG-import, 2027 őszéig pedig a vezetékes szállítások is leállnak. A döntés nem szankciós, hanem kereskedelmi korlátozásokról szóló döntés, emellett új jogi kötelezettség is, amely előírja a tagállamoknak — köztük Magyarországnak —, hogy konkrét diverzifikációs tervet tegyenek le az asztalra. Az átalakítás hátterében az orosz energiafüggőség tartós költségei, a globális gázpiac közelgő túlkínálata és az amerikai LNG-behozatal bővítése állnak. A lépést jogilag úgy dolgozták ki, hogy azt egyetlen ország egyedül, így a magyar kormány nem vétózhatja meg.
Új csúcsokon a forint!
Közel két éve nem látott szinten zajlik a kereskedés az euró-forint piacon, az árfolyam reggel egészen 380,25-ig csökkent.
A dollár ellenében még ennél is régebbi rekord dőlt meg: a 326,4-es árfolyamnál legutóbb 2022 februárjában járt a jegyzés.
