Megérkezett a várva várt reakció: ha Trump ezt tényleg megteszi, háború lesz

Ha az Egyesült Államok katonai csapást hajt végre Kolumbia területén, megsérti az ország szuverenitását, lényegében hadat üzen, lerombolva ezzel 200 év diplomáciai kapcsolatait – jelentette ki Gustavo Petro, Kolumbia elnöke.

Petro azért szólalt meg, mert Trump tegnap arról beszélt, hogy nemcsak Venezuela, de Kolumbia és más országok területén is katonai csapást fog mérni az Egyesült Államok, hogy felvegyék a harcot az ott működő drogkartellek ellen.

Petro X-en kommentálta Trump bejelentését: azt írta, hogy minden nap 9 kokainlabort megsemmisítenek, felszámolnak a kolumbiai biztonsági erők, csak az ő elnöksége alatt 18 400 ilyen létesítményt helyeztek működésen kívül. Meghívta Trump elnököt országába, hogy segítsen a laborok felszámolásában, de

az egyoldalú amerikai katonai beavatkozás lehetőségét határozottan elutasította.

Ne fenyegesse a szuverenitásunkat, mert felébreszti a Jaguárt. A szuverenitásunk megsértése egyenértékű a hadüzenettel; ne rombolja le két évszázad diplomáciai munkáját!”

– olvasható Petro felhívásában.

Azt írja az elnök: Trump személyesen őt már mocskolta nyilvános platformon, de figyelmezteti, hogy „ne folytassa ezt az utat.”

Ha van egy ország, amely segített abban, hogy ne jusson az észak-amerikai fogyasztókhoz több tízezer tonna kokain, az Kolumbia”

– írta Petro elnök.

Címlapkép forrása: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images