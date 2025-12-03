  • Megjelenítés
Jó hangulatban indul a nap a magyar tőzsdén
Portfolio
Elkezdett kedvezőre fordulni a nemzetközi hangulat az elmúlt napokban tapasztalt volatilitás után, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedik.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,7 százalékos pluszban van, így jelenleg 110 573 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Masterplast és a Graphisoft Park teljesít, míg a leggyengébben az AutoWallis és a Gránit Bank indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: BÉT

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

2025. december 3.

