Értékének közel felét elvesztette tegnap Trumpék kriptós cége

Az Eric Trump társalapításában működő kriptobányász cég papírjai a lockup lejáratát követően percek alatt kerültek nyomás alá:
a kurzus kevesebb mint fél óra alatt értékének több mint felét elveszítette, ami miatt a kereskedést többször fel kellett függeszteni.
Később mérséklődött az esés, a részvény végül 39%-os mínuszban zárt.
A kedden szabaddá vált csomaghoz tartozó részvények egy olyan zártkörű tőkebevonáshoz köthetők, amely még az előtt valósult meg, hogy az American Bitcoin egyesült a Gryphon Digital Mininggel – ezt a cég és Eric Trump X-bejegyzése is megerősítette.
Rövid távú volatilitásra számítunk, ahogy ezek a részvények piacra kerülnek, és egyes befektetők élnek a profitrealizálás lehetőségével
– közölte Matt Prusak, az American Bitcoin elnöke.
A kriptoszektorban gyakoriak a nagyobb árfolyamzuhanások a lockupok lejártakor, illetve amikor nyilvános cégekbe irányuló magántőke-befektetési (PIPE) ügyletekről szóló bejelentések érkeznek. A jellemzően lakossági befektetői bázis ezeket sokszor eladási jelzésnek tekinti, tartva attól, hogy a korai befektetők profitot realizálnak.
Minden American Bitcoin részvényemet tartom. Száz százalékban elkötelezett vagyok az iparág vezetése mellett
– írta Eric Trump az X-en.
A papír a hétfői zárásig már több mint 60%-kal gyengült a szeptemberi csúcshoz képest. Közben a szélesebb kriptopiacon is eladási hullám bontakozott ki: a bitcoin az október eleji csúcsáról több mint 25%-ot esett. A befektetői hangulat romlását tágabb makrogazdasági tényezők is fokozták. Kedden ugyanakkor a kriptopiac visszapattant, miután egy nappal korábban közel 1 milliárd dollárnyi tőkeáttételes kriptópozíciót likvidáltak.
Brian Dobson, a Clear Street ügyvezető igazgatója szerint 2026-ban további részvényfelszabadítások várhatók az American Bitcoinnál, amelyeket jellemzően eladási hullám követ.
Tekintettel a mai lejárat részvényárfolyamra gyakorolt kiugró hatására, úgy vélem, a befektetők fokozott figyelemmel kísérik majd a következő lockupok lejáratát
– mondta, hozzátéve, hogy a következő eseményeknél a részvényesek valószínűleg megfontoltabban értékesítenek.
Az American Bitcoin részvényese Donald Trump Jr. is. Más, a Trump családhoz köthető kriptós vállalkozások szintén gyengélkednek: a World Liberty Financial decentralizált pénzügyi platform WLFI-tokenje több mint 30%-kal maradt el a szeptemberi csúcstól, míg a WLFI-tokeneket tartó ALT5 Sigma Corp., egy digitális eszközökre szakosodott treasury vállalat, történelmi csúcsa óta több mint 80%-ot esett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
