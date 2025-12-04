Fellélegezhetnek az autósok: Amerika időlegesen megkegyelmezett az orosz olajszektornak

A washingtoni Pénzügyminisztérium szankciós hivatala, az OFAC új engedélyt adott ki, amely 2026 tavaszáig lehetővé teszi az Oroszországhoz köthető Lukoil külföldi benzinkútjainak további üzemeltetését.

A lépés célja, hogy a szankciók szigorítása mellett se sérüljenek a fogyasztók ellátásbiztonsági érdekei a nyugati piacokon.

Az OFAC általános engedélye (General License 128B) értelmében a Lukoil International érdekeltségbe tartozó kúthálózat

Az engedély 2026. április 29-ig érvényes, tehát időben korlátozott, kifejezetten ellátásbiztonsági célt szolgáló rugalmasság.

Lényegében ez a korábbi döntés meghosszabbítása, ugyanis november 14-én már ideiglenes felmentést kapott (december 13-ig) a több mint 5000 töltőállomást magában foglaló hálózat - ezek nagy része a közép-kelet európai régióban működik.

A szankciók miatt reális veszély volt arra, hogy a határidő lejártával

a kutak működésképtelenné válnak.

Címlapkép forrása: Shutterstock