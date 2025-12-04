  • Megjelenítés
Reuters: A Mol szemet vetett a Lukoil külföldi eszközeire
Üzlet

Reuters: A Mol szemet vetett a Lukoil külföldi eszközeire

Portfolio
A Mol jelezte amerikai tisztviselőknek, hogy érdekli a szankciók alatt álló Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlása - írja a Reuters.

Három, az ügyet ismerő forrás szerint

a magyar olaj- és gázipari vállalat felkerült a lehetséges vevők bővülő listájára.

Az Egyesült Államok októberben szankciókat vetett ki Oroszország legnagyobb magántulajdonú olajtermelőjére, a Lukoilra, amelynek nyomán a cég bejelentette külföldi vagyonelemei értékesítését.

A források szerint a Lukoil az ExxonMobillal, a Chevronnal és közel-keleti befektetőkkel tárgyal a december 13-i amerikai határidő előtt, miután Washington elutasította a svájci árukereskedő Gunvort mint lehetséges vevőt.

A Lukoil Bécsben működő nemzetközi üzletága európai finomítókat, kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben lévő részesedéseket, valamint világszerte több száz kiskereskedelmi töltőállomást birtokol.

Az egyik forrás szerint a Mol európai finomítókat és töltőállomásokat, továbbá kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben lévő részesedéseket vásárolna.

Az amerikai pénzügyminisztérium nem kívánta kommentálni az értesülést. A Mol és a Fehér Ház sem reagált azonnal a megkeresésekre.

Egyikük azt is közölte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozójukon egyeztetett a Mol terveiről. A látogatás Magyarország számára egyéves amerikai szankciós felmentést eredményezett az orosz olaj és gáz használatának folytatására.

A Mol eközben a szintén amerikai szankciók alatt álló, orosz tulajdonú szerb finomító, a NIS megvásárlására is törekszik.

A Mol árfolyama a mai kereskedésben 1,2 százalékot emelkedett, míg idén 8,2 százalékos pluszban van.

hPw51WMb
Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: mol

