  • Megjelenítés
FONTOS Egymásnak feszült a NATO két erős állama: régi ügy bukott a felszínre – Mi lesz így a kulcsfontosságú viszonnyal?
Új vezért választottak a Qatar Airways élére
Üzlet

Új vezért választottak a Qatar Airways élére

Portfolio
Az állami tulajdonú Qatar Airways vasárnap bejelentette, hogy Hamad al-Khatert nevezte ki a légiközlekedési csoport új vezérigazgatójának.

A kinevezés december 7-én lép hatályba, al-Khater pedig Badr Mohammed al-Meert váltja a vállalat élén.

Az új vezérigazgató korábban a Hamad Nemzetközi Repülőtér operatív igazgatójaként dolgozott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Olyan lépésre készül egy ukrán cég, amilyenre a háború kitörése óta nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility