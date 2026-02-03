Így léphetünk meg a konkurenciától az AI-surranópályán a fenntarthatóság rázós terepén

A fenntarthatósági feladatokkal megbízott teamek világszerte ugyanazzal a gonddal küzdenek: a vállalat működésében keletkező adatok szakterületek szerint széttöredezettek, definícióik nem egységesek, cserébe viszont ezzel párhuzamosan az elvárt átláthatóság folyamatosan nő.
Ráadásul a különböző beszámolási keretrendszerek sokszor párhuzamosan kérnek hasonló, de nem teljesen azonos információkat, ami egyben azt is eredményezi, hogy az ESG-minősítések rendszere a mai napig meglepően kaotikus.
Itt jön képbe az AI, amely egyrészt operatív szinten csökkenti a manuális terheket adatgyűjtés és -tisztítás, illetve jelentéskészítés terén, másrészt pedig stratégiai szinten képes döntéstámogatást nyújtani.
A legnagyobb nyereség ott keletkezik, ahol a vállalat a megvalósult ESG-célokat nem utólag „jelenti”, hanem mintegy megelőzésképpen rögtön beépíti a működésbe, és az AI-t ezen beágyazás motorjaként használja.
Erre egyre többen kezdenek ráérezni, így vállalati fronton már most komolyan veszik az említett potenciált. Ahogy a PwC Cloud and AI Business Survey 2024-ből kiderül,
a legjobban teljesítő cégek kétharmada növelni szeretné a generatív AI kihasználására szánt felhőköltéseit, miközben egyharmadukat ennek során kifejezetten a fenntarthatósági megfontolások vezérlik.
ESG-riporting és megfelelés: ideje sebességet váltani
Az egyik legkézzelfoghatóbb AI-előny ma az ESG területén a riportkészítés területén jelentkezik. A jogszabályban előírt megfelelés ugyanis nem piskóta: gyors és mély elemzést igényel, méghozzá manuálisan szinte kezelhetetlenül sok adat alapján. A mesterséges intelligencia viszont többek között
- automatizálja az adatok begyűjtését különböző rendszerekből;
- összerendezi és standardizálja az eltérő definíciókat, mértékegységeket és időszakokat, valamint
- javaslatokat adhat, hogy hol lehet szükség ellenőrzésre, pl. hol nem elégséges mértékű a dokumentáltság.
Az ESG-szakértők idejük nagy részét a cég különböző részlegeiből, illetve az érintett szereplőktől érkező adatok azonosításával, valamint azok átfésülésével töltik. Az automatizáció révén viszont a manuális adatvadászat helyett végre az értelmezésre és a döntésekre koncentrálhatnak, és egyebek mellett az adatvizualizációban is óriási támogatást kapnak.
Szintlépés a döntéstámogatásban
Az AI valódi ereje azon képességében van, hogy a fenntarthatósági adatokat stratégiai döntséhozatallá integrálja.
Márpedig a befektetők, szabályozók és ügyfelek által egyre inkább alapvetésként kezelt valós idejű adatokat esélytelen mesterséges intelligencia támogatás nélkül értelmezni.
Az AI segítségével azonban ezek alapján a vállalatvezetők megalapozott döntéseket hozhatnak energiabefektetések, beszállítói lánc optimalizáció vagy akár hosszú távú fenntarthatósági kezdeményezések terén. De ugyanilyen hozadék lehet olyan lehetőségek számszerűsítése is, mint pl. az alacsony karbonlábnyomú termékekben rejlő kereskedelmi potenciál vizsgálata.
Nincs mese tehát, aki megszokta, hogy az élen jár, vagy oda igyekszik, muszáj befognia az AI erejét saját vitorlájába.
A dekarbonizáció szolgálatában
Az ESG „E” pillérének egyik legkézzelfoghatóbb területe az energiafogyasztás és a kibocsátások csökkentése. Az AI itt különösen erős, mert hatalmas mennyiségű, valós idejű adatból képes mintázatokat találni és azok alapján optimalizálni.
Lássuk a főbb felhasználási területeket!
- Pontosabb energiaigény-előrejelzés segítségével jobban illeszthető a fogyasztás a megújuló termeléshez (szél/nap), ezáltal csökken a veszteség.
- A gyártási folyamatok optimalizálása is hatékonyabbá válik, hiszen az energiaintenzív tevékenységek esetében az AI képes finomhangolni a paramétereket úgy, hogy egyszerre csökkenjen a selejt, az energia és a szén-dioxid-kibocsátás.
- Az épületüzemeltetésben szintén meghálálja a használatot a technolgóia: az okos épületekben dinamikus szabályozással mérhető megtakarítás érhető el, ami gyorsan megmutatkozik a kibocsátási lábnyomban is.
A lényeg: az AI nem pusztán mér, hanem beavatkozási pontokat mutat, és segít priorizálni, hol térül meg legjobban egy energiahatékonysági vagy megújulós beruházás, ami egyrészt az ESG-jelentésekben mutat jól, ugyanakkor pedig ténylegesen is aranyat ér hosszú távon.
Beszédes beszállítói lánc
Egy cég ESG-teljesítményét nagyban befolyásolják az ellátási láncok, ahol a munkakörülmények, az emberi jogok, a korrupciós kitettség, a környezeti károk és a reputációs kockázatok egyaránt szereppel bírnak. Ezt hagyományosan auditokkal és kérdőívekkel próbálják kezelni, méghozzá jellemzően sok manuális munkával és késleltetett visszajelzéssel.
AI-alapú megközelítésekkel azonban ebben a szegmensben is lehet az ESG-szempontokon faragni, így pl. kockázati profilozás végezhető beszállítói adatok, országkockázat, iparági hírek, szállítási események alapján, illetve tanúsítványok, auditjelentések, szabályzatok elemzésével gyorsítható a megfelelőségi ellenőrzést. A többszintű értéklánc mintázatok feltárásával pedig nem csak Tier1, hanem távolabbi beszállítókig is kimutathatók a kockázati gócpontok.
Ezzel a beszerzés és a compliance „reaktívból” proaktívvá válik: nem utólag derül ki a probléma, hanem előbb jelezhető, hol kell beavatkozni.
Kétélű kard?
Az ESG-célokat támogató AI bevezetésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy maga az AI is fogyaszt erőforrásokat, méghozzá nem is keveset. Az elképesztő energiaéhség miatt ezért is foglalkoztat mind több döntéshozót az adaközpontok tömeges űrbe költöztetése.
Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy az AI sem tévedhetetlen, sőt! Az algoritmusok könnyen félreérthetik a kontextust, helytelenül sorolhatnak be adatokat, illetve visszatükrözhetik, ha adott esetben az adatkészleteket elfogult módon tanították fel.
Egy automatizált ESG-értékelés például könnyen el tud siklani az árnyaltabb helyi gyakorlatok vagy társadalmi hatások felett, ami emberi értelmezést kíván. Márpedig az ESG területén ez különösen veszélyes, hiszen a nyilvános jelentések a vállalati reputációt és jogi kockázatokat is érintik, így a human-in-the-loop elv megkerülhetetlen marad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ennyivel több halálos baleset lehet a magyar utakon, ha jön az új sebességhatár
Ha elfogadják a miniszter javaslatát a 140 km/órás sebességhatárról egyes autópálya-szakaszokon.
Hihetetlen ötlettel állt elő egy cég: mikró méretű atomerőmű az ebédlőasztalon
Fúziós forradalom a spájzból.
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Intenzív támadás történt.
Kész van a mesterterv: betonbiztos stratégiával vernék vissza a nagyhatalom katonai invázióját
Felbukkan a háttérben a nagy rivális.
Vidámparkot építene egy befektető Budapesten
Barnamezős beruházás lehet a Népszigeten, ha senki nem él az elővásárlási jogával.
Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat
Örülni korai még, de ennyire jól kinéző megállapodás még nem született.
Az utolsó pillanatban jött a fordulat: megtorpedózták Trump mestertervét, százezrek lélegezhetnek fel
A Trump-kormányzat bírósághoz fordul.
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!