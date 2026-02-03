Így léphetünk meg a konkurenciától az AI-surranópályán a fenntarthatóság rázós terepén

A fenntarthatósági feladatokkal megbízott teamek világszerte ugyanazzal a gonddal küzdenek: a vállalat működésében keletkező adatok szakterületek szerint széttöredezettek, definícióik nem egységesek, cserébe viszont ezzel párhuzamosan az elvárt átláthatóság folyamatosan nő.

Ráadásul a különböző beszámolási keretrendszerek sokszor párhuzamosan kérnek hasonló, de nem teljesen azonos információkat, ami egyben azt is eredményezi, hogy az ESG-minősítések rendszere a mai napig meglepően kaotikus.

Itt jön képbe az AI, amely egyrészt operatív szinten csökkenti a manuális terheket adatgyűjtés és -tisztítás, illetve jelentéskészítés terén, másrészt pedig stratégiai szinten képes döntéstámogatást nyújtani.

A legnagyobb nyereség ott keletkezik, ahol a vállalat a megvalósult ESG-célokat nem utólag „jelenti”, hanem mintegy megelőzésképpen rögtön beépíti a működésbe, és az AI-t ezen beágyazás motorjaként használja.

Erre egyre többen kezdenek ráérezni, így vállalati fronton már most komolyan veszik az említett potenciált. Ahogy a PwC Cloud and AI Business Survey 2024-ből kiderül,

a legjobban teljesítő cégek kétharmada növelni szeretné a generatív AI kihasználására szánt felhőköltéseit, miközben egyharmadukat ennek során kifejezetten a fenntarthatósági megfontolások vezérlik.

ESG-riporting és megfelelés: ideje sebességet váltani

Az egyik legkézzelfoghatóbb AI-előny ma az ESG területén a riportkészítés területén jelentkezik. A jogszabályban előírt megfelelés ugyanis nem piskóta: gyors és mély elemzést igényel, méghozzá manuálisan szinte kezelhetetlenül sok adat alapján. A mesterséges intelligencia viszont többek között

automatizálja az adatok begyűjtését különböző rendszerekből;

az adatok begyűjtését különböző rendszerekből; összerendezi és standardizálja az eltérő definíciókat, mértékegységeket és időszakokat, valamint

az eltérő definíciókat, mértékegységeket és időszakokat, valamint javaslatokat adhat, hogy hol lehet szükség ellenőrzésre, pl. hol nem elégséges mértékű a dokumentáltság.

Az ESG-szakértők idejük nagy részét a cég különböző részlegeiből, illetve az érintett szereplőktől érkező adatok azonosításával, valamint azok átfésülésével töltik. Az automatizáció révén viszont a manuális adatvadászat helyett végre az értelmezésre és a döntésekre koncentrálhatnak, és egyebek mellett az adatvizualizációban is óriási támogatást kapnak.

Szintlépés a döntéstámogatásban

Az AI valódi ereje azon képességében van, hogy a fenntarthatósági adatokat stratégiai döntséhozatallá integrálja.

Márpedig a befektetők, szabályozók és ügyfelek által egyre inkább alapvetésként kezelt valós idejű adatokat esélytelen mesterséges intelligencia támogatás nélkül értelmezni.

Az AI segítségével azonban ezek alapján a vállalatvezetők megalapozott döntéseket hozhatnak energiabefektetések, beszállítói lánc optimalizáció vagy akár hosszú távú fenntarthatósági kezdeményezések terén. De ugyanilyen hozadék lehet olyan lehetőségek számszerűsítése is, mint pl. az alacsony karbonlábnyomú termékekben rejlő kereskedelmi potenciál vizsgálata.

Nincs mese tehát, aki megszokta, hogy az élen jár, vagy oda igyekszik, muszáj befognia az AI erejét saját vitorlájába.

A dekarbonizáció szolgálatában

Az ESG „E” pillérének egyik legkézzelfoghatóbb területe az energiafogyasztás és a kibocsátások csökkentése. Az AI itt különösen erős, mert hatalmas mennyiségű, valós idejű adatból képes mintázatokat találni és azok alapján optimalizálni.

Lássuk a főbb felhasználási területeket!

Pontosabb energiaigény-előrejelzés segítségével jobban illeszthető a fogyasztás a megújuló termeléshez (szél/nap), ezáltal csökken a veszteség.

segítségével jobban illeszthető a fogyasztás a megújuló termeléshez (szél/nap), ezáltal csökken a veszteség. A gyártási folyamatok optimalizálása is hatékonyabbá válik, hiszen az energiaintenzív tevékenységek esetében az AI képes finomhangolni a paramétereket úgy, hogy egyszerre csökkenjen a selejt, az energia és a szén-dioxid-kibocsátás.

is hatékonyabbá válik, hiszen az energiaintenzív tevékenységek esetében az AI képes finomhangolni a paramétereket úgy, hogy egyszerre csökkenjen a selejt, az energia és a szén-dioxid-kibocsátás. Az épületüzemeltetésben szintén meghálálja a használatot a technolgóia: az okos épületekben dinamikus szabályozással mérhető megtakarítás érhető el, ami gyorsan megmutatkozik a kibocsátási lábnyomban is.

A lényeg: az AI nem pusztán mér, hanem beavatkozási pontokat mutat, és segít priorizálni, hol térül meg legjobban egy energiahatékonysági vagy megújulós beruházás, ami egyrészt az ESG-jelentésekben mutat jól, ugyanakkor pedig ténylegesen is aranyat ér hosszú távon.

Beszédes beszállítói lánc

Egy cég ESG-teljesítményét nagyban befolyásolják az ellátási láncok, ahol a munkakörülmények, az emberi jogok, a korrupciós kitettség, a környezeti károk és a reputációs kockázatok egyaránt szereppel bírnak. Ezt hagyományosan auditokkal és kérdőívekkel próbálják kezelni, méghozzá jellemzően sok manuális munkával és késleltetett visszajelzéssel.

AI-alapú megközelítésekkel azonban ebben a szegmensben is lehet az ESG-szempontokon faragni, így pl. kockázati profilozás végezhető beszállítói adatok, országkockázat, iparági hírek, szállítási események alapján, illetve tanúsítványok, auditjelentések, szabályzatok elemzésével gyorsítható a megfelelőségi ellenőrzést. A többszintű értéklánc mintázatok feltárásával pedig nem csak Tier1, hanem távolabbi beszállítókig is kimutathatók a kockázati gócpontok.

Ezzel a beszerzés és a compliance „reaktívból” proaktívvá válik: nem utólag derül ki a probléma, hanem előbb jelezhető, hol kell beavatkozni.

Kétélű kard?

Az ESG-célokat támogató AI bevezetésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy maga az AI is fogyaszt erőforrásokat, méghozzá nem is keveset. Az elképesztő energiaéhség miatt ezért is foglalkoztat mind több döntéshozót az adaközpontok tömeges űrbe költöztetése.

Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy az AI sem tévedhetetlen, sőt! Az algoritmusok könnyen félreérthetik a kontextust, helytelenül sorolhatnak be adatokat, illetve visszatükrözhetik, ha adott esetben az adatkészleteket elfogult módon tanították fel.

Egy automatizált ESG-értékelés például könnyen el tud siklani az árnyaltabb helyi gyakorlatok vagy társadalmi hatások felett, ami emberi értelmezést kíván. Márpedig az ESG területén ez különösen veszélyes, hiszen a nyilvános jelentések a vállalati reputációt és jogi kockázatokat is érintik, így a human-in-the-loop elv megkerülhetetlen marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images