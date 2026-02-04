Felejtsd el, amit a biztosításokról gondoltál: a könyörtelen verseny korszakába lépünk

Történelmi jelentőségű ez az időszak a biztosítás világában a tanácsadócég szerint. Az iparág nem csupán újabb gazdasági ciklusba lépett, hanem az évtizedek óta tartó digitális transzformáció döntő fázisához érkezett. Jonathan Zhao, a tanácsadócég globális biztosítási vezetője úgy véli, ez az új korszak nem a nyugodt építkezésé: tartós bizonytalanság, turbulencia, geopolitikai konfliktusok, makrogazdasági instabilitás és egyre gyakoribb, egyre súlyosabb természeti katasztrófák jellemzik.
A rövid távú kihívások és a növekvő komplexitás éles határvonalat húznak a nyertesek és a vesztesek közé. Azok a szereplők, amelyek elköteleződnek az ügyfélközpontúság, az adatvezérelt döntéshozatal és a kreatív növekedési stratégiák mellett, tartós piaci előnyre tehetnek szert – véli az EY tanulmánya, amely itt olvasható.
Üdv a NAVI-világban: a bizonytalanság az „új állandó”
A biztosítási szektor immár végérvényesen az úgynevezett NAVI-világban találta magát: a folyamatok nemlineárisak (N), felgyorsultak (Accelerated), volatilisek és összekapcsoltak (Interconnected). A külső kényszerítő erők soha nem látott intenzitással hatnak a piacra. Az amerikai Fed rámutatott, hogy a gazdasági és politikai bizonytalanság mérőszámai évtizedes csúcsokon állnak, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) adatai szerint pedig a globális vámterhek száz éve nem látott szinteket értek el.
Ez a környezet drámai hatással van a biztosítók növekedési kilátásaira. A „deglobalizáció” trendje felgyorsult: a stratégiák regionalizálódnak, a vállalatok elkezdtek kivonulni instabil piacaikról, mások a stabilitás reményében áthelyezik székhelyüket. A bizonytalanság ára számszerűsíthető:
320 milliárd dolláros profitkiesést okozott a geopolitikai volatilitás 2017 és 2024 között a biztosítási szektorban
az EY-Parthenon számításai szerint.Egy kockázatkezelési vezetők (CRO-k) körében végzett felmérésben a válaszadók 56%-a a geopolitikát nevezte meg a következő három év három legnagyobb kockázataként. Nem meglepő, hogy a vezérigazgatók 73%-a szerint kritikus fontosságú a transzformációs megközelítések újragondolása a külső sokkok váratlan hatásai miatt.
Ugyanakkor érvényes az a paradoxon ma is, amely szerint minél instabilabb a világ, annál értékesebbé válik a biztosítási tevékenység. A volatilitás strukturális jellemzővé válik, és ez felértékeli a hatékony ciklusmenedzsmentet és a gyors szcenáriómodellezést.
Díjak szorításában: puhuló piacok és költséghatékonyság
A biztosítók számára a 2025–2026-os időszak egyik legnagyobb kihívását a díjbevételek növekedésének lassulása, bizonyos szegmensekben azok visszaesése jelenti. A piac „puhulása” (softening market) megkezdődött. A Marsh 2025 második negyedévére vonatkozó adatai riasztó trendet jeleznek a kulcsfontosságú üzletágak globális díjszintjeiben:
a vagyonbiztosítások díjszintje 8%-os, a kereskedelmi biztosításoké 4%-os visszaesést mutatott.
Bár a felelősségbiztosítás globálisan 3%-kal nőtt, a bővülés rendkívül egyenlőtlen: az Egyesült Államokban 8%-os növekedés volt tapasztalható, míg az USA-n kívül minden más régióban a díjak stagnáltak vagy enyhén csökkentek.
A biztosítók satuba kerültek: a bevételeket érintő nyomással párhuzamosan költségoldalon az infláció és a növekvő kárkifizetések dominálnak:
- autóbiztosítások (USA): a kárráfordítások várhatóan 24 milliárd dollárral nőnek kizárólag a Kínára, Kanadára és Mexikóra kivetett vámok miatt.
- egészségügy: a költségek globális átlagos növekedése 2025-ben eléri a 10,3%-ot,
- költséghányad: a kompozit biztosítók bruttó költséghányada a 2023-as 10,0%-ról 2024-re 10,5%-ra emelkedett.
Ebben a környezetben a P&C (vagyon- és felelősségbiztosítási) szektor viseli a legnagyobb terhet az örökölt IT-rendszerek magas költségszintje és a klímaváltozás okozta károk miatt. A válasz egyértelmű: szigorú portfólióirányítás és fokozott operatív fegyelem.
Új ragadozók a vízben: a magántőke és az alternatív források térnyerése
A biztosításpiaci versenykörnyezetet a legmélyrehatóbban az „alternatív” tőke és a nem hagyományos szereplők agresszív megjelenése alakítja át. A magántőkealapok (PE), magánhitel-szolgáltatók és intézményi befektetők már nem csupán passzív szemlélők, hanem aktívan alakítják a termékstruktúrákat és a kockázatátruházás módját a globális szintéren.
A számok drámai átrendeződésről tanúskodnak, különösen az Egyesült Államokban, ahol 2018 és 2024 között:
- 50%-kal nőtt a PE-tulajdonú biztosítók száma (90-ről 137-re).
- Készpénzállományuk és befektetett eszközeik megduplázódtak, elérve a 704,3 milliárd dolláros szintet.
A viszontbiztosítási piacon is történelmi csúcsokat dönt az alternatív tőke:
- a viszontbiztosítók alternatív tőkéje 2025 első felében 121 milliárd dollárral rekordot állított be,
- 2025-re a globális viszontbiztosítási tőke mintegy 17%-át már az alternatív források adták.
Meghökkentő adat, hogy míg 2014-ben az iparági teljes kezelt vagyon (AUM) mindössze 15%-át kezelték alternatív eszközkezelők biztosítási partnerségeken keresztül, ez az arány mára elérte a 90%-ot. Ezek a szereplők gyorsabbak, tőkehatékonyabbak és könyörtelenül hozamorientáltak.
Mesterséges intelligencia: A „pilot purgatóriumból” a valós értékteremtés felé
A technológia, és azon belül is a mesterséges intelligencia (AI) továbbra is a transzformáció motorja, a felsővezetők célja most már nem az egyszerű automatizáció, hanem a skálázható, stratégiai értékteremtés.
A fogyasztói elvárások diktálják a tempót: a vásárlók 55–80%-a használt már AI-alapú eszközt biztosításkötéshez.
Nem véletlen, hogy a biztosítók 90%-a tervezi AI-beruházásai növelését; ezek háromnegyede a kockázatelbírálás (underwriting) és a kárrendezés területét célozza meg.
A nyomás a vezérigazgatókon is érezhető:
- A vezetők 66%-a szerint kritikus a transzformáció felgyorsítása.
- Az ügynök-alapú MA már a jelen, a neuroszimbolikus AI pedig a küszöbön áll.
A siker kulcsa a rugalmasság: a „dobozos” megoldások és a belső fejlesztésű algoritmusok kombinációja hozhat valódi versenyelőnyt a rejtett növekedési lehetőségek feltárásában.
A növekedés útjai: fúziók és stratégiai partnerségek
Mivel a jelenlegi környezetben rendkívül nehéz organikusan növekedni, a vállalatok egyre inkább a fúziók és felvásárlások (M&A) felé fordulnak. A tranzakciók célja a méretgazdaságosság elérése a marzsok védelmében, illetve a belépés új, stabilabb piacokra.
A legfőbb trendek:
- „Acquihire”: cégek felvásárlása a speciális szakértelem vagy technológiai tudás megszerzése érdekében.
- Japán expanzió: a japán biztosítók rendkívül aktívak az új régiókba való belépésben.
- Vertikális integráció: Az egészségbiztosítók klinikákat, a gépjármű-biztosítók javítóműhelyeket vásárolnak az értéklánc kontrollálása céljából
Munkaerő és kultúra: A digitális átállás emberi oldala
Bár a technológia dominálja a híreket, a munkaerő átalakítása legalább akkora kihívás, mint az AI bevezetése. A hangsúly nem pusztán az átképzésen van, hanem a munkavégzés alapvető szerkezetének újragondolásán: a jövőben az lesz a döntő, hogyan dolgoznak az emberek, nem csak az, hogy mit. A cégeknek szakítaniuk kell a silószemlélettel, és új ösztönzőkkel, illetve modern munkakörülményekkel kell támogatniuk a funkciókon átívelő, agilis együttműködést.
Az iparág demográfiai krízissel is küzd:
a tapasztalt szakértők – különösen a biztosítási szakma magját adó kockázatvállaló munkavállalók (underwriterek) – tömegesen vonulnak nyugdíjba, miközben az utánpótlás akadozik. A legnagyobb készséghiány jelenleg
- az adattudomány,
- az AI-mérnöki területek,
- a kiberkockázat és
- az élménytervezés (experience design)
terén mutatkozik. E hiányosságok pótlása költséges és sürgős feladat, ami rugalmas beszerzési modelleket, technológiai akcelerátorokat és dedikált innovációs központokat (Centers of Excellence) követel meg a hagyományos, lassú szervezeti struktúrák helyett. Ezzel párhuzamosan a vezetési stílusnak is radikálisan meg kell újulnia. A felsővezetőknek transzparensen kell kezelniük a mesterséges intelligencia térnyerése miatti félelmeket – például a munkahelyek elvesztésétől való rettegést –, mert csak őszinte kommunikációval tartható fenn a dolgozói elkötelezettség. Bár közhelynek hathat, a biztosítás alapvetően emberi tevékenység marad az AI korszakában is: a technológia és az emberi tényező harmonikus, bizalmon alapuló együttműködése jelenti majd a valódi versenyelőnyt.
Stratégiai imperatívuszok 2026–27-re: a siker pillérei
A siker négy fő területen dől el:
- Tőke- és növekedési stratégiák: Könyörtelen őszinteségre van szükség abban, hol tud a cég valóban hatékonyan versenyezni. Ki kell vonulni az alacsony árrésű területekről.
- Ügyfélközpontúság: a fiataloknak belépő szintű termékekre, a vállalati partnereknek rugalmas, közösen fejlesztett megoldásokra van szükségük.
- Erőforrás-optimalizálás: karcsú és rugalmas szervezeti vízió kell, amelyben a költségfegyelem nem végcél, hanem eszköz az innováció finanszírozására.
- Technológia és ember: az AI-t úgy kell bevezetni, hogy segítse, ne pedig kiváltsa az emberi munkavégzést. Az adatirányítás (data governance) rendbetétele megkerülhetetlen alapfeltétel.
A tétlenség 2026-ban már nem csupán lemaradást, hanem egzisztenciális fenyegetést jelent: azok, akik nem racionalizálnak és nem skálázzák az AI-t, elveszítik versenyképességüket. A kulturális transzformáció hiánya a legnagyobb kockázat: jövőkép nélkül a legértékesebb tehetségek távozni fognak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elmondta a Kreml, mi kell ahhoz, hogy leállítsák Ukrajna invázióját
Ez a feltétele annak, hogy véget érjen a "különleges művelet."
Riasztó jóslat a munkáspárti minisztertől: csökkenő nyugdíj vár mindannyiunkra
Aggasztóak a kilátások, de még lehet cselekedni.
Megszólalt Bill Gates volt felesége az Epstein-ügyben
Hihetetlen szomorúságot érez.
Torlódás az M1-esen, feloldották a korlátozást a magyar–szerb határátkelőhelyeken
Érdemes figyelni a forgalmi híreket.
Nem kell messzire menni a legjobb befektetésekért: A BÉT globális mércével is nagyot megy
Az elmúlt kiemelkedő 3 év után, a BÉT-vezér szerint még mindig van szufla a BUX-ban.
Kínai céggel fogna össze a Ford, közös európai gyártásról tárgyalnak
Izgalmas fordulat.
Elszakadt a cérna Elon Musknál: Európában példátlan lépéssel vívták ki a haragját
Az X-vezérnek nem tetszik, hogy Spanyolországban betiltanák a közösségi médiát 16 év alatt.
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
Számviteli változások 2026
2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!