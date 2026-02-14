Még nem késő jelentkezni - Itt mélyebbre ásunk az ESG-ügyekben

A Portfolio Green Transition & ESG egy gyakorlatorientált konferencia, melynek célja, hogy a fenntarthatóság érdekében alkalmazott megoldásokat, legjobb gyakorlatokat és aktuális akadályokat megosszák egymással a legelhivatottabb, de akár az út elején járó üzleti szereplők is. A rendezvény első fele az aktuális szabályozásokra, finanszírozási lehetőségekre és ESG-kritériumokra fókuszál, míg a délutáni program olyan gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, mint a különféle piaci mechanizmusok, az AI szerepe, vagy a beszállítói lánc kihívásai.

Az esemény első fele az aktuális szabályozásokra, finanszírozási lehetőségekre és ESG-kritériumokra koncentrál:

III. szekció: Piaci mechanizmusok és új szabályok

A fenntarthatóság világának szabályozási útvesztőjében navigálunk ebben a szekcióban, amely különböző szabályozási változásokkal és piaci mechanizmusokkal is foglalkozik. A szakmai programban sorra kerül az egyik legérzékenyebb terület, az 'S' láb és a bértranszparencia kérdése, a kkv-szektor zöld átállása, valamint az ESG-szoftverek szerepe az adatszolgáltatásban és az önkéntes karbonpiaci trendek is. Előadóink között lesz:

Bogdán Szilvia , Chief People Officer, Nexon,

, Chief People Officer, Nexon, Ferenczi Gergely , az Opten céginformációs üzletág igazgatója,

, az Opten céginformációs üzletág igazgatója, Tóth Levente, a mitigia vezérigazgatója

A szekció kerekasztal-beszélgetése a közvetett kibocsátások és a Scope 3 kihívásaival foglalkozik, amelyet Tomaj Zsófia, a Vantage Point ügyvezetője moderál. A beszélgetésben többek között részt vesz a BCSDH és ZIAM elnökségi tagja és tanácsadója Báthory Balázs, valamint a BUREAU VERITAS minőségirányítási vezetője Ilinszky Gábor.

IV. szekció: AI a zöld átállás szolgálatában

A konferencia zárószekciója a mesterséges intelligencia és a fenntarthatóság kapcsolatát vizsgálja. A program során megismerhetjük az AI valódi szerepét a zöld átállás folyamatában, és választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy a technológia exponenciális elterjedése segíti vagy gátolja a fenntarthatósági célokat. Kerek István, az Everengine AI üzletfejlesztési szakértője és tulajdonosa tart előadást a témában.

A szekció kerekasztal-beszélgetése az AI fenntarthatósági hatásaival foglalkozik, amelyet Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y CEO-ja moderál. Olyan kérdésekre keresik a választ a meghívott AI-guruk, mint hogy: hol jelentkeznek az algoritmusok és az ökológia ellentmondásai? Árt vagy használ a technológia mértéktelen elterjedése? Hogyan integrálható az AI a vállalati stratégiákba úgy, hogy az ne csak hangzatos digitális transzformációt, hanem valódi, mérhető zöld eredményeket hozzon? Szerverparkok kiköltöztetése az űrbe - Lehetséges? A kérdések megválaszolásában az Attrecto elnöke, a Mol Group AI Strategy Leader-je, valamint a PCB Design alapítója és tulajdonosa lesz a segítségünkre:

Achilles Georgiu , AI Strategy Leader, Mol Group

, AI Strategy Leader, Mol Group Kiss Gergely , elnök, Attrecto

, elnök, Attrecto Lazányi János, alapító, tulajdonos, PCB Design

Networking & Pezsgős koccintás

A szakmai program lezárásaként pezsgős koccintással váruk a résztvevőket, lehetőséget biztosítva a szakmai networking-re egy olyan közösséggel, amely a fenntartható jövő építésén dolgozik.

