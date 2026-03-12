Bessent kimondta, amire sokan vártak: megkezdhetik a hajók kíséretét a Hormuzi-szorosban

Bessent elmondta, hogy ezt a lehetőséget már hetek, hónapok óta elemzik a forgatókönyveikben.

Az amerikai haditengerészet, esetleg egy nemzetközi koalíció bevonásával, biztosítaná az olajszállító tankerek áthaladását a szoroson.

"Amint katonailag megvalósítható, meg fogjuk tenni" - fogalmazott a pénzügyminiszter. Hozzátette, hogy ehhez először a légtér feletti teljes ellenőrzés megszerzése szükséges.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb stratégiai olajszállítási útvonala. A térség az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletek miatt gyakorlatilag lezárult a hajóforgalom előtt, a blokád pedig az olajárak meredek emelkedését váltotta ki a világpiacon.

Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a Hormuzi-szoros lezárását fenn kell tartani. Indoklása szerint ez egy "nyomásgyakorló eszköz az ellenséggel szemben".

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images