Figyelmeztet a Wall Street: kifogyhat a lendületből az év legjobban teljesítő szektora
Az iráni háború kitörése óta az energiaszektor az amerikai tőzsde egyértelmű nyertese. A Wall Street több nagy elemzőháza – köztük a Jefferies és a Citigroup – azonban arra figyelmeztet, hogy a szektorba menekülő befektetők túl későn érkezhetnek, és a lendület hamarosan elfogyhat - írta a Bloomberg.
Az energiaszektor már a háború előtt is jelentősen felülteljesítette az S&P 500 index többi ágazatát, és idén eddig 29 százalékos emelkedést mutat. A Fehér Ház hiába próbálta megnyugtatni a piacokat azzal, hogy az olajár emelkedése nem lesz tartós. A befektetők az elmúlt két hétben folyamatosan öntötték a pénzt az energiarészvényekbe.

A Jefferies elemzése szerint az amerikai aktív és passzív alapokba érkező tőkebeáramlás "hatalmas" mértéket öltött. A 12 hetes gördülő összesítés elérte a kezelt vagyon 7 százalékát, ami az elmúlt 15 év szinte minden korábbi csúcsát meghaladja. Andrew Greenebaum, a Jefferies elemzésért felelős igazgatóhelyettese szerint az energiarészvények S&P 500 indexen belüli súlya mindössze 55 kereskedési nap alatt 2,7 százalékról 3,7 százalékra ugrott.

Ez a gyors növekedés arra utal, hogy a pozícióépítés nagy része már megtörtént.

A Citi Research globális szektorválasztási modellje hétfőn short (eladási) pozícióra módosította az amerikai energiaszektort, és a következő hónapra csökkenést vetít előre. Ezzel szemben a technológiai, az ipari és a pénzügyi szektortól felülteljesítést várnak az elemzők. A Raymond James szakértői szerint a befektetők már azt mérlegelik, hogy a piac részben előre beárazta-e az iráni háborút, különös tekintettel az év eleji erős szektorszintű ralira.

Kriptós céget vásárolhat fel a Mastercard

Vihar előtti csend a tőzsdéken

Dübörög a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája - Most kiderül, mi vár a biztosítási piacra

A State Street Energy Select Sector SPDR ETF-be 2026 minden hetében érkezett friss tőke, a háború előtti hét kivételével. Az alap nettó tőkebeáramlása az elmúlt hét végéig elérte az 5,5 milliárd dollárt. Ez az összeg már most meghaladja a 2020 óta mért bármelyik teljes éves adatot. Az S&P 500 Energy Index 26 százalékkal a 200 napos mozgóátlaga felett jár.

Ilyen szintű eltérésre ebben az évszázadban mindössze négy alkalommal volt példa.

Ugyanakkor nem mindenki pesszimista. A Bank of America elemzői átlagosan 17 százalékkal emelték az amerikai olajkitermelő vállalatok célárát. Döntésüket azzal indokolták, hogy a szektor jelenlegi árazása mindössze 60-70 dolláros hordónkénti hosszú távú olajárat tükröz. A bank a háború miatt az éves Brent-előrejelzését 61 dollárról 77,50 dollárra emelte.

Az opciós piacon szintén tartós optimizmus látszik. A Cboe szakértője szerint a vételi opciók iránti kereslet messze meghaladja az eladási opciókét. Ben Cook, a Hennessy Advisors portfóliókezelője viszont egy óvatosabb stratégiát javasol. Szerinte a kitermelők helyett érdemes inkább a finomítókra és az LNG-előállítókra – például a Cheniere Energyre vagy a Venture Globalra – fókuszálni. Ezek a vállalatok ugyanis kevésbé kitettek az olajár esetleges korrekciójának.

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Emelkedést hoztak a tőzsdéken a Hormuzi-szoroson átkelő hajók és az AI
