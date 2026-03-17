Figyelmeztet a Wall Street: kifogyhat a lendületből az év legjobban teljesítő szektora

Az energiaszektor már a háború előtt is jelentősen felülteljesítette az S&P 500 index többi ágazatát, és idén eddig 29 százalékos emelkedést mutat. A Fehér Ház hiába próbálta megnyugtatni a piacokat azzal, hogy az olajár emelkedése nem lesz tartós. A befektetők az elmúlt két hétben folyamatosan öntötték a pénzt az energiarészvényekbe.

A Jefferies elemzése szerint az amerikai aktív és passzív alapokba érkező tőkebeáramlás "hatalmas" mértéket öltött. A 12 hetes gördülő összesítés elérte a kezelt vagyon 7 százalékát, ami az elmúlt 15 év szinte minden korábbi csúcsát meghaladja. Andrew Greenebaum, a Jefferies elemzésért felelős igazgatóhelyettese szerint az energiarészvények S&P 500 indexen belüli súlya mindössze 55 kereskedési nap alatt 2,7 százalékról 3,7 százalékra ugrott.

Ez a gyors növekedés arra utal, hogy a pozícióépítés nagy része már megtörtént.

A Citi Research globális szektorválasztási modellje hétfőn short (eladási) pozícióra módosította az amerikai energiaszektort, és a következő hónapra csökkenést vetít előre. Ezzel szemben a technológiai, az ipari és a pénzügyi szektortól felülteljesítést várnak az elemzők. A Raymond James szakértői szerint a befektetők már azt mérlegelik, hogy a piac részben előre beárazta-e az iráni háborút, különös tekintettel az év eleji erős szektorszintű ralira.

A State Street Energy Select Sector SPDR ETF-be 2026 minden hetében érkezett friss tőke, a háború előtti hét kivételével. Az alap nettó tőkebeáramlása az elmúlt hét végéig elérte az 5,5 milliárd dollárt. Ez az összeg már most meghaladja a 2020 óta mért bármelyik teljes éves adatot. Az S&P 500 Energy Index 26 százalékkal a 200 napos mozgóátlaga felett jár.

Ilyen szintű eltérésre ebben az évszázadban mindössze négy alkalommal volt példa.

Ugyanakkor nem mindenki pesszimista. A Bank of America elemzői átlagosan 17 százalékkal emelték az amerikai olajkitermelő vállalatok célárát. Döntésüket azzal indokolták, hogy a szektor jelenlegi árazása mindössze 60-70 dolláros hordónkénti hosszú távú olajárat tükröz. A bank a háború miatt az éves Brent-előrejelzését 61 dollárról 77,50 dollárra emelte.

Az opciós piacon szintén tartós optimizmus látszik. A Cboe szakértője szerint a vételi opciók iránti kereslet messze meghaladja az eladási opciókét. Ben Cook, a Hennessy Advisors portfóliókezelője viszont egy óvatosabb stratégiát javasol. Szerinte a kitermelők helyett érdemes inkább a finomítókra és az LNG-előállítókra – például a Cheniere Energyre vagy a Venture Globalra – fókuszálni. Ezek a vállalatok ugyanis kevésbé kitettek az olajár esetleges korrekciójának.

