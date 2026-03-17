Figyelmeztet a Wall Street: kifogyhat a lendületből az év legjobban teljesítő szektora

Az energiaszektor már a háború előtt is jelentősen felülteljesítette az S&P 500 index többi ágazatát, és idén eddig 29 százalékos emelkedést mutat. A Fehér Ház hiába próbálta megnyugtatni a piacokat azzal, hogy az olajár emelkedése nem lesz tartós. A befektetők az elmúlt két hétben folyamatosan öntötték a pénzt az energiarészvényekbe.
A Jefferies elemzése szerint az amerikai aktív és passzív alapokba érkező tőkebeáramlás "hatalmas" mértéket öltött. A 12 hetes gördülő összesítés elérte a kezelt vagyon 7 százalékát, ami az elmúlt 15 év szinte minden korábbi csúcsát meghaladja. Andrew Greenebaum, a Jefferies elemzésért felelős igazgatóhelyettese szerint az energiarészvények S&P 500 indexen belüli súlya mindössze 55 kereskedési nap alatt 2,7 százalékról 3,7 százalékra ugrott.
Ez a gyors növekedés arra utal, hogy a pozícióépítés nagy része már megtörtént.
A Citi Research globális szektorválasztási modellje hétfőn short (eladási) pozícióra módosította az amerikai energiaszektort, és a következő hónapra csökkenést vetít előre. Ezzel szemben a technológiai, az ipari és a pénzügyi szektortól felülteljesítést várnak az elemzők. A Raymond James szakértői szerint a befektetők már azt mérlegelik, hogy a piac részben előre beárazta-e az iráni háborút, különös tekintettel az év eleji erős szektorszintű ralira.
A State Street Energy Select Sector SPDR ETF-be 2026 minden hetében érkezett friss tőke, a háború előtti hét kivételével. Az alap nettó tőkebeáramlása az elmúlt hét végéig elérte az 5,5 milliárd dollárt. Ez az összeg már most meghaladja a 2020 óta mért bármelyik teljes éves adatot. Az S&P 500 Energy Index 26 százalékkal a 200 napos mozgóátlaga felett jár.
Ilyen szintű eltérésre ebben az évszázadban mindössze négy alkalommal volt példa.
Ugyanakkor nem mindenki pesszimista. A Bank of America elemzői átlagosan 17 százalékkal emelték az amerikai olajkitermelő vállalatok célárát. Döntésüket azzal indokolták, hogy a szektor jelenlegi árazása mindössze 60-70 dolláros hordónkénti hosszú távú olajárat tükröz. A bank a háború miatt az éves Brent-előrejelzését 61 dollárról 77,50 dollárra emelte.
Az opciós piacon szintén tartós optimizmus látszik. A Cboe szakértője szerint a vételi opciók iránti kereslet messze meghaladja az eladási opciókét. Ben Cook, a Hennessy Advisors portfóliókezelője viszont egy óvatosabb stratégiát javasol. Szerinte a kitermelők helyett érdemes inkább a finomítókra és az LNG-előállítókra – például a Cheniere Energyre vagy a Venture Globalra – fókuszálni. Ezek a vállalatok ugyanis kevésbé kitettek az olajár esetleges korrekciójának.
Az olajársokk hatásaiból senki sem marad ki: kamatlavinát indíthat el a legújabb globális energiakrízis
Harapófogóban a monetáris intézmények.
Senkit nem érdekel egy biztosító mindaddig, amíg nem kell kifizetni a kárt
Elárulták a műhelytitkokat a biztosítók vezérei.
Üzembe helyezték az Alteo legújabb energiatárolóját
Közel 100 MWh kapacitású.
A víz válhat az iráni háború új fegyverévé
A tengervíz-sótalanító üzemek elleni támadásoknak óriási ára lehet
Elkészült a németek mesterterve a mesterséges intelligenciára
Komoly bővítések jönnek.
Ítéletet mondott a bitcoinról a Citigroup, itt a friss célár
Az ethereum kilátásait is értékelték.
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!