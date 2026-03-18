  • Megjelenítés
Autósok, figyelem: nagy újdonág érkezett a DÁP-ba, egyszerűsödik az adásvétel
Üzlet

Autósok, figyelem: nagy újdonág érkezett a DÁP-ba, egyszerűsödik az adásvétel

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás: már arra is lehetőségünk van, hogy használtautót vegyünk vagy adjunk el a segítségével - közölte a Digitális Magyarország Ügynökség.
Információ és jelentkezés

A már több mint 3,1 milliószor letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás újabb területen könnyíti meg az állampolgárok életét: már a használtautók adásvételét is elintézhetjük a segítségével.

A DÁP mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén

a szerződés előkészítésén és aláírásán, a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendőkön keresztül egészen a tulajdonosváltás bejelentéséig - írják a közleményben.

Ahhoz, hogy a gépjármű-adásvétel a mobilalkalmazásban elvégezhető legyen,

  • mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, aktív digitális állampolgársággal és aláírótanúsítvánnyal, és mindkét félnek ismernie kell saját digitális aláírásának jelszavát;
  • meg kell lennie a jármű törzskönyvének és forgalmi engedélyének, ha bármelyik hiányzik, be kell jelenteni a hiányt az adásvétel folytatása előtt;
  • az eladónak magánszemélyként, egyedüli tulajdonosként kell eladnia a gépjárművet – vállalkozóként, vagyonkezelő vagy autókereskedés nevében nem végezhető el mobilon az adásvétel, valamint csak tulajdonostól lehet vásárolni, üzembentartótól nem;
  • a járműnek rendelkeznie kell rendszámmal, a nyilvántartás alapján elektronikus úton eladhatónak kell lennie.

Ha közeli hozzátartozók között történik az adásvétel, érdemes a hagyományos, papíralapú szerződéskötést választani,

hogy a vevő igénybe vehesse a közeli hozzátartozóknak járó, átírással és eredetvizsgával kapcsolatos kedvezményeket.

Az adásvétel folyamatát a mobilalkalmazásban az eladó indítja el. Miután a vevő csatlakozott, a szerződő felek, a forgalmi engedély és a törzskönyv adatainak ellenőrzése következik, amely alapján elkészül a szerződéstervezet.

Ha az eladó és a vevő is átnézte és rendben találta a tervezetet, akkor mindkét fél aláírja a szerződést a saját Digitális Állampolgár alkalmazásában. Ezt követi a vételár kifizetése (az alkalmazáson kívül), valamint a kulcsok és az autó dokumentumainak átadása.

A folyamat az eladói oldalon a tulajdonosváltás bejelentésével zárul. A vevőnek ekkor még – az alkalmazáson kívül – kötelező biztosítást kell kötnie és elvégeztetni az eredetiségvizsgálatot. Végül az autó új dokumentumainak igénylése és az illetékfizetés következik az alkalmazásban, amelyet követően az alkalmazás kezdeményezi a jármű átírását is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility