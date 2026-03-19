Erős számok
A Waberer’s erős évet zárt 2025-ben, a csoport árbevétele közel 8 százalékkal 816 millió euróra nőtt, az EBITDA 16 százalékkal 119 millió euróra, az EBIT pedig 29 százalékkal 58 millió euróra emelkedett. A nettó nyereség 44 millió euró lett, ami nagyjából a duplája az előző évinek, bár ebben egyszeri, nem cash jellegű devizahatás is segített.
A növekedés egyértelmű motorja már a biztosítási üzletág volt, a szegmens bevétele több mint megduplázódott, döntően a Posta Biztosítók felvásárlása miatt. Ezzel szemben a hagyományos logisztikai üzletág vegyes képet mutatott, a bevételekben és a működésben voltak pozitív fejlemények, de az eredménytermelést visszafogta a gyenge ipari környezet és a stratégiai átalakulás.
Komoly fejlesztések történtek
Tóth Szabolcs ismertette, hogy a raktár- és telephelyfejlesztési program keretében az ecseri raktár, amely 50 ezer négyzetméteres méretével a raktártevékenység zászlóshajója, 2025-ben már teljes körű kihasználtságot ért el. A debreceni raktár fejlesztése is lezajlott, amelyet a BMW gyár szomszédságában építettek fel. A Magyar Posta számára 25 ezer négyzetméteres csomaglogisztikai központot építettek, amelyet 2025 végén adtak át. A nyugat-magyarországi, mosonmagyaróvári telephelyet is fejlesztették a nemzetközi üzletág hatékonyságnövelése érdekében.
A diverzifikációs stratégia keretében a tavalyelőtt év végén megvásárolt Magyar Posta Biztosító integrációja volt a fókuszban 2025-ben.
A mérlegkészítés időszakában megtörtént a Magyar Posta Biztosító nem életágának kisebbségi tulajdonos kivásárlása, így ott már 100%-os tulajdonba kerültek.
A Pannonbusz tranzakció is 2025-ben zárult a második negyedévben. Az irányítás átvétele után azonnal üzletfejlesztési projekteket valósítottak meg, számtalan új ügyfelet szereztek. Ennek hatására a Pannonbusz árbevételét 62%-kal, eredményét pedig kétszeresére növelték.
2025-ben jelentős lépéseket tettek a globális ellátási láncokba való belépés érdekében. Stratégiai megállapodást kötöttek a Budapest Airporttal az Air Cargo tevékenységbe való bekapcsolódás céljából. Stratégiai együttműködést kezdtek a KTZ Expresszel a kínai-európai vasúti folyosó fontos szereplőivé válás érdekében.
Márciusban megkezdődött a BMW gyár megnyitását követően a készautó szállítás, ma már heti szinten szállítják vonatjaik Nyugat-Európába a kész járműveket. 10 ezer konténeres szállításra kaptak megrendelést Kínából a szegedi (BYD) autógyár irányába 2026 májusától.
A 2025. évi 58 millió eurós EBIT eredmény már közel 40%-a az elmúlt 2-3 évben megvalósult fejlesztéseknek köszönhető. A hagyományos üzlet 60%-kal, az új üzletek 40%-kal járultak hozzá az eredménytömeghez.
A mérlegkészítés utáni időszakban a Waberer's Csoport 100 millió euró értékű kötvényt bocsátott ki a stratégiai beruházási program megvalósítása érdekében. A korábban publikált középtávú beruházási tervek nagyságrendje 200 millió eurót meghaladó mértékű a következő három évre vonatkozóan. A jelenlegi kötvény körülbelül 50%-os fedezetet biztosít a tervezett beruházások megvalósításához.
A háború hatásai
A konfliktusnak közvetlen és jelentős hatása van, igazi hullámvasút alakult ki az üzemanyagárak kapcsán
- magyarázta Tóth Szabolcs.
A legnagyobb kitettséget korábban havi rendszerességű üzemanyagindexálással kezelték, de a napi vagy heti szintű komoly változások miatt minden ügyfelet tájékoztattak a heti szintű üzemanyag-elszámolás bevezetéséről. A partnereik döntő többsége nyitott volt erre a megoldásra, és már implementálták is ezeket az elszámolásokat.
Ezen a nagyon kompetitív piacon, amikor a nemzetközi ellátási láncok töredeznek és globális vagy regionális konfliktusok alakulnak ki, a partnereink árérzékenysége a logisztikai szolgáltatások kapcsán csökken, együttműködési készség pedig növekszik
- fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.
Az ipari termelőcégek számára a logisztika a teljes költségvetésük 1-2%-át teszi ki, de a fennakadások komoly következményes károkkal járhatnak és akár leállíthatják a gyártermelést. Ilyen esetekben a biztonság az első, és a megbízható társaságokat preferálják, azonnal elfogadva a megalapozott ármódosítási kérelmeket.
A mendzsment elmondása szerint volumenben és a partnerek megrendelésállományában zéró hatással bírt a konfliktus. Európán belül nagyon stabil és változatlan az igény, az általános ipari stagnálás pedig egyértelműen nem a konfliktussal kapcsolatos.
A társaság európai fókusza előnyt jelent, mivel Európa továbbra is komoly fogyasztói társadalommal rendelkezik, és a legigényesebb gyártócégek már a Covid idején közelebb húzták ellátási láncaikat az európai fogyasztókhoz. Globális konfliktusok esetén a Waberer's portfóliója nem sérül, sőt néha még erősödik is - mondta Tóth Szabolcs.
A 2026. évi várakozásokat az első negyedéves jelentéssel egy időben májusban fogják közzétenni.
A gyenge nemzetközi és hazai piaci hangulat ellenére a Waberer's árfolyama 0,4 százalékos pluszban van a jelentés és az elemzői konferencia után.
