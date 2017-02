Ki menti meg a pusztuló budai épületet?

A Bem József tér Margit körúthoz való közelsége miatt kedvező közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, így a beruházó és a leendő bérlők számára is vonzó lehet egy iroda kialakítása a területen. A műemléki védelem alá vonás azonban - amellett, hogy segít megőrizni az épület eredeti formáját - nem feltétlenül jelenti azt, hogy az épületet a mai kor igényeinek figyelembevételével gazdaságosan fel lehet újítani és üzemeltetni. Ennek ellenére láttunk már példát arra, hogy bizonyos szereplők műemlékké nyilvánított épületeket a piaci alapot figyelmen kívül hagyva újítsanak fel, így a kérdés az, hogy végül ki és milyen feltételek mellett oldhatja meg az egyre romló budai épület felújítását.

A budapesti irodapiacról röviden

A Fővárosi Törvényszék múlt keddi közleményében azt írta, hogy a bíróság meghozott ítéletével elutasította a HB Reavis Buda Project Kft. elsőrendű és az Európa Ingatlanbefektetési Alap másodrendű felpereseknek a Budapest Főváros Kormányhivatala ellen közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt előterjesztett keresetét. Az elutasítás oka, hogy egy 2011-es rendelettel az épületet műemléki védelem alá helyezték.A Bem Palace építési engedélyéről döntő közigazgatási perben felperesként - a HB Reavis mellett - az Unicredit csoporthoz tartozó Euróra Ingatlanbefektetési Alap is részt vesz, így a két társaság közös jogi álláspontot képvisel a bíróság előtt. A közigazgatási bíróság a felperesek keresetét rendre olyan tényekre hivatkozva utasította el, amelyek társaságunk tulajodonszerzését megelőző időszakra vonatkoznak. Mindezeket figyelembe véve a felperes társunkkal egyeztetünk és az ő iránymutatása alapján kívánunk továbblépni az ügyben.A korábban kaszárnyának tervezett, több kiszolgáló épületet is magába foglaló épületegyüttest - a Duna parti homlokzatot leszámítva - visszafogott építészet és átlagos, kevés természetes fényt biztosító belső terek jellemzik. Látható, hogy a hosszú évek óta üresen álló épület mára elvesztette funkcióját, nem szolgálja ki a mai kor igényeit, ezért mindenképpen egy jelentősen átalakított - ugyanakkor a műemléki értékeket tiszteletben tartó - épületre van szükség. Ez lehet akár a korábban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott építési engedélyben szereplő irodaház, de természetesen vannak más vonzó alternatívát jelentő megoldások is.Cégünk számára fontos, hogy Budapestnek nemzetközi szinten is igényes épületeket adjunk. Ebben a folyamatban a Bem Palace egy állomás, amelyet reményeink szerint izgalmas további projektek követnek majd. Nem titok, hogy jelenleg is tárgyalunk újabb fejlesztési területek megvásárlásáról.Biztos vagyok abban, hogy az érintett felek előbb-utóbb találnak megoldást ennek az értékes helyszínnek a hasznosítására, amely mind a közösség, mind pedig az üzleti élet számára megfelelő.Az irodapiaci mutatók javulása 2016 negyedik negyedévében is folytatódott Magyarországon. Tovább csökkent Budapesten az irodapiaci üresedés, ami jelenleg 9,5 százalékon áll, ez 5,7 százalékponttal alacsonyabb a 2015 azonos időszakában regisztráltnál és egyben új rekordot jelent. A kereslet nem csak a negyedéves értékek 5 éves átlagánál magasabb, hanem az előző negyedéves értéket is több mint 70 százalékkal haladta meg, elérve összesen a 163 603 négyzetmétert. Az irodapiaci mutatók alapján tehát van igény a budapesti irodaállomány bővítésére.

Klikk a képre!

Forrás: MTI / Marjai János

Klikk a képre!

Forrás: MTI / Marjai János

Forrás: HB Reavis

Forrás: HB Reavis