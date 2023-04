Élet az unikornisok földjén: íme a digitális mintaállam, amelyben permanens a technológiai forradalom

A pénzügyi világnak mindig is megvoltak a bejáratott központjai, az elmúlt évtizedben viszont új országok szálltak be a globális pénzügyi szolgáltatókért folytatott versenybe. Ezek a hubok egészen más előnyök mentén szerveződnek, mint a hagyományos pénzügyi centrumok, amely nem véletlen, hiszen gazdaságilag eltérő adottságú országokban jönnek létre. Ilyen hely a balti régió is, amelyről köztudott, hogy egy ideje már kedvelt felvonulási terepe az induló vállalkozásoknak. Legutóbbi cikkünkben a litván, ezúttal pedig az észt fintech szektor vonzerejének okait boncolgatjuk.