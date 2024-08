Elárulta terveit a Revolut, csőstül jönnek a változások Magyarországon

Magyarország is azon core piacok között van, ahol szeretnénk fióktelepet nyitni, ezen keményen dolgozunk jelenleg - árulta el Léder Tamás, a Revolut magyarországi vezetője. Ha létrejön a fióktelep, akkor lesz magyar nyelvű ügyfélszolgálat és helyi bankszámlaszámot is tudnak adni, így egyre többen választhatják első számú bankjuknak a Revolutot. Most 1,5 millió ügyfelük van, jövőre már 2 millió revolutozót várnak Magyarországon. A tranzakciós illetéket fizetik, évente tízmilliárd forintos nagyságrendben, de nem hárítják át. A devizaváltás pótilletékét sem fizettetik meg az ügyfelekkel a kezdetekben, de ez hosszabb távon még változhat. Személyi kölcsönöket kínál, jelzáloghitelekkel kacérkodik, fokozatosan válik teljeskörű bankká a Revolut, amely ezen a ponton sem tervez megállni.

Banking Technology 2024 A bankok és a fintechek egyre élesebb versenyéről is szó lesz a Portfolio november 5-ei Banking Technology rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt! Ha jól értettük a Financial IT konferenciánkon, a Revolut fióktelepet tervez létrehozni Magyarországon, és nem leánybankot, pedig az MNB utóbbit szerette volna. Miért döntöttetek a fióktelep mellett? Az EU-ban a hosszan tartó stratégia része, hogy a legfontosabb piacainkon fióktelepeket nyitunk. Ez több kiválasztott célpiacon meg is történt, fióktelepünk van Franciaországban, Írországban, Hollandiában, Spanyolországban, Németországban pedig pilot időszakban vagyunk. Magyarország is azon core piacok között van, ahol szeretnénk fióktelepet nyitni, ezen keményen dolgozunk jelenleg. A Revolut üzleti döntése, hogy fióktelepet, és nem leánybankot nyitunk. Az Európai Unióban már van teljeskörű banki licencünk 2021 óta, nemrégiben megkaptuk az Egyesült Királyságban is a korlátozott banki engedélyt és Mexikóban a banki licencet, ezek voltak most az elsődleges terveink, hogy itt indítsunk bankokat. Egy leánybank a magyar betétbiztosítási rendszerhez (OBA) is csatlakozna, míg a fióktelep nem kerül bele, jól gondolom? A határon átnyúló szolgáltatás keretében és a fióktelep esetében is a litván betétbiztosítási rendszer védi az ügyfeleket. A magyar és a litván is EU-s betétbiztosítási rendszer, nincsenek nagy különbségek. Szintén nagyon fontos, hogy 2024 óta az Európai Központi Bank felügyelete alatt állunk. Mi változik meg a mostani helyzethez képest, ha megnyílik a fióktelep? Ha megnyitunk egy fióktelepet, az azt jelenti, hogy a határon átnyúló szolgáltatással szerzett ügyfeleket a fióktelepre migráljuk, innentől kezdve ez lesz az ő kiszolgálásukért felelős elsődleges entitás. A fióktelep egyfelől lehetővé teszi, hogy a helyi csapatok a globális termékek helyett helyi igényekre szabott, lokális termékeket hozzanak létre. Ezenfelül a fióktelepen keresztül tudunk helyi bankszámlaszámot (magyar IBAN számot) nyújtani, ami lehetővé teszi, hogy elsődleges bankká váljunk az ügyfeleknél. Léder Tamás Fotó: Mohai Balázs Milyen arányt képviselnek azok, akik elsődleges bankként tekintenek rátok? Meglepően sok magyar ügyfél kéri a fizetését már ma is a Revolut-számlájára, de ez most nehézkes, mivel egy litván bankszámlaszámra megy az utalás, ennek van egy akár pár napos átfutási ideje, és lehet költsége, amit a munkáltató vagy átvállal vagy nem. A magyar számlaszám azonban ezt a problémát egy csapásra megoldja. Nagy számban vannak olyan ügyfeleink, akik a tradicionális bankszámlájukra kérik a fizetésüket, de ezt egyből áttöltik a revolutos számlájukra, amint megérkezik. Van, aki csak annyit tölt át, amennyit el is akar költeni a hónapban, van, aki a teljes fizetését áttölti, és a megtakarításaikat is itt tartják. Magyar számlaszámotok volt korábban is egy partnerbankon keresztül. Miért kell akkor most ehhez fióktelep? A stratégiánk egyik fő eleme, hogy minél kevesebb külső szereplőtől függjünk. Ez az eurozónán belül könnyebben megy, mert a Target 2 csatlakozás ezt lehetővé teszi. De itt Kelet-Európában, a román és a magyar piacon a fióktelep révén közvetlenül csatlakozhatunk a pénzforgalmi rendszerekhez. Ezt tehát így nem partnerbankon, hanem saját jogon tudjuk megtenni. Amint meglesz a magyar IBAN-számunk és létrejön a magyar fióktelep, a jogszabályoknak megfelelően csatlakozunk a helyi fizetési rendszerhez is. Magyar nyelvű ügyfélszolgálatotok mikor lesz? Legkésőbb akkor, amikor létrejön a fióktelep, ez az utolsó pillanat. De azon dolgozunk minden országunkban, hogy helyi nyelven is tudjunk ügyfélszolgálatot biztosítani. Megjegyezném, hogy akik most a Revoluttal szerződnek, elfogadják, hogy angolul lépnek kapcsolatba velünk, és ezzel nem szokott problémájuk lenni. 1,5 millió ügyféllel büszkélkedhettek Magyarországon. Ebből mennyi számít igazán aktívnak, és főleg mely szolgáltatásokat veszik igénybe az aktív ügyfelek? Ma az ügyfélállománynak két számjegyű százaléka a magyar átlagfizetésnél többet tölt fel a Revolut számlájára havi szinten. Ami még érdekes, hogy Magyarországon az egyik legmagasabb az aránya a fizetős ügyfeleknek, vagyis akik nem az ingyenes alapcsomagunkat használják. Ennek oka szerintünk az, hogy a fizetős csomagokban nem csak a banki szolgáltatások, hanem egy sor plusz, értékes előfizetés is benne van. A hazai piac a lakosságszámhoz viszonyított ügyfélarányt tekintve is erős, a 10 milliós lakosság 15 százaléka az ügyfelünk, csak Írországban és Romániában magasabb ez az arány az EU-n belül. Idén elindítottunk megtakarítási termékeket, a rugalmas pénzpiaci alapot és egy látra szóló betéthez hasonló megtakarítási számlát is, ezekkel tudjuk rendszeres megtakarításra sarkallni az ügyfeleket. Az aktivitás elsődleges motorja ugyanakkor még mindig a fizetésforgalom. Ha már fizetésforgalom, tisztázzuk végre: mi után fizet tranzakciós illetéket a Revolut Magyarországon, és mi után nem? Mi a tranzakciós illetéket minden egyes magyar ügyfelünk tranzakciói után befizetjük 2022 júliusa óta. Ez azért nem látszik a mi árazásunkban, mert versenyelőnynek fogjuk fel, hogy nem terheljük át az ügyfelekre. Továbbra is ingyenes nyújtjuk a szolgáltatást annak ellenére, hogy ez nekünk nettó költséget jelent. Mennyi az éves kötelezettségetek nagyságrendileg? Ezt pontosan nem árulhatom el, de súlyos összeget jelent, több tízmilliárd forintot. Egyrészt a kibocsátott kártyák után fizetünk, illetve meglepően sok az átutalás is, pont azért, mert mi nem terheljük át az illetéket az ügyfelekre. Egyre többen jönnek hozzánk emiatt, a magyarok ugyanis árérzékeny fogyasztók. Emelkedik a tranzakciós illeték, október 1-jétől a devizaváltásokra kiegészítő illeték is fog vonatkozni. Megdrágulhat a revolutos devizaváltás emiatt? Egyelőre sok a bizonytalanság, nem minden részlet világos még a szabályváltozással kapcsolatban. De az eddigi gyakorlatunkat ismerve annyit mondhatok, hogy az elején nem fogjuk áthárítani az illetéket. Azt még nem tudom megmondani, hogy hosszú távon is így lesz-e. Léder Tamás Fotó: Mohai Balázs Több bank is megjelent a középárfolyam körüli devizaváltással, mit szóltok hozzá, hogy felvették veletek a kesztyűt a hazai bankok? Én azt gondolom, hogy ez szuper hír mindenkinek. Ha pár évet visszatekerünk, óriási költséggel működött a devizaváltás. De mára a hagyományos bankok és mi is jó árazással dolgozunk. A piac saját magától versenyhelyzetet teremtett, nem kellett ehhez külső, szabályozói beavatkozás. Milyen növekedési céljaitok vannak itthon? Három éve csatlakoztam a Revoluthoz, akkor 400 ezer ügyfelünk volt Magyarországon, ez idő alatt közel négyszereztük az ügyfélszámot. Az a célunk, hogy jövő évben elérjük a 2 millió ügyfelet Magyarországon. A növekedés egy idő után belassulhat, de ha Írország példáját nézzük, ahol 56 százalékos a penetrációnk, akkor láthatjuk, van még tere a bővülésnek. A növekedési stratégiánk része, hogy a vállalati szegmensben is terjeszkedünk: ma már közel 7000 vállalatnak van itthon Revolut-számlája. A Revolut masszívan nyereséges volt 2023-ban. Mi a helyzet Magyarországon, itt mit mutatnak a számok? A magyar eredmények hivatalosan a litván egységhez tartoznak, de azt elárulhatom, hogy a magyar operáció teljesen követi a globális növekedést. Most jutunk el az összes piacon oda, hogy a méretgazdaságosság hatását érezhetjük, és az eddigi befektetések megtérülnek. Már nincsenek nagy költségeink, és tudunk mellette nőni, nem is akárhogyan: az ügyfelek 70 százaléka globálisan organikus módon érkezik, vagy valamelyik ismerősük referálja őket. Romániában már van 8% körüli kamatozású személyi kölcsönötök is. Várható, hogy Magyarországon is kínáltok személyi kölcsönt, és masszívan aláígértek a piacnak? Alapvetően az a cél minden piacon, hogy versenyképesek legyünk. Nagyon jó saját modelljeink vannak, amivel a versenyképességet tudjuk támogatni. Ahogy a pénzforgalomban, a hitelezésben is a lehető legkisebb külső függőséget akarjuk elérni, utóbbi ugyanis a hagyományos bankrendszernek óriási költség. Mi mindent saját magunk fejlesztünk, ez segít abban, hogy olcsóbban tudjunk hitelezni. A jelzáloghitelezésbe is belefognátok, mikor fog elindulni a szolgáltatás Magyarországon? Egyelőre csak annyit mondhatok, tervben van, hogy a litván piacon elindulunk ezzel. 2022-ben e-money szolgáltatóból banki szolgáltatóvá váltunk, és az a stratégiai célunk, hogy univerzális bankká - sőt, ennél többé - váljunk. Az idei egyik nagy újításunk az eSIM, amivel a telekomszolgáltatásba is belekóstoltunk.