Innovatív betéti termékeket kínálnak a felszabaduló állampapír-kamatoknak

A Gránit Bank innovatív betéti konstrukcióval jelent meg a piacon. Az Gránit Hozampáros betét 8%-os éves kamatot (EBKM: 8%) kínál, ami mobilalkalmazáson vagy Videobankon keresztül érhető el – tájékoztatta a pénzintézet a Portfolio-t.

A cikk megjelenését a Gránit Bank támogatta.

Mobilalkalmazásból egy lépésben elérhető, innovatív betéti konstrukcióval jelent meg a piacon a Gránit Bank. Az éves 8 százalékos kamathoz új pénzt kell lekötni és a betéttel megegyező összegben kell mobil appban, vagy Videobankon keresztül befektetési jegyet venni a bank által forgalmazott befektetési alapokból - ismertette a bank a feltételeket.

A pénzintézet a Portfolio kérdésére úgy tájékoztatott, hogy kiemelten erős érdeklődés mutatkozott a termék iránt az elmúlt hetekben. Közel 100%-ban a Gránit Bank mobilalkalmazásán keresztül vették igénybe az ügyfelek a Gránit Hozampáros konstrukciót.

Folyamatosan szabadulnak fel az állampapírpénzek

A Gránitnál úgy látják, a betéti termék jó lehetőség azok számára, akik az állampapír-kamatfizetésből vagy lejáratból felszabaduló tőkéjüknek keresnek új, magas kamatozású befektetési lehetőséget, másrészt azok számára is, akik rövid távú befektetési lehetőséget keresnek, magas elérhető hozammal.

Az állampapírok kamatfizetése az idei év egyik fontos lakossági befektetési folyamata: 2025 első negyedévében a lakossági állampapírokból 1100 milliárd forint kamat áramlik a befektetőkhöz, ami az egész éves kifizetés csaknem 60%-át jelenti. Ennek nagy részéért a prémium papírok kamatai a felelősek, ezek révén januártól márciusig mintegy 950 milliárd forintot fizetett ki az állam a befektetőknek.

A Gránit Hozampáros betét főbb jellemzői:

Lekötési idő: 4 hónap

Minimum összeg: 200.000 forint

Maximum összeg: nincs meghatározva

Éves kamat: 8% (EBKM: 8%)

A bank új pénznek tekinti a lekötés napi összesített záróegyenleg és a 2025.03.19-i – viszonyítás napi – összesített záróegyenleg a különbözetét. Az állampapírból felszabadított összeg, illetve az állampapír jóváírt kamata új pénznek számít.

Megtudtuk azt is, hogy a konstrukció keretében a befektetési jegyek 4 hónap után is megtarthatóak, illetve a felszabaduló összeg más Gránit Bank betéti termékben is leköthető.

A Gránit Hozampáros betét lekötése és a befektetési jegyek vásárlása a bank mobilalkalmazásában néhány egyszerű lépéssel elvégezhető. Az ügyfelek először a "Befektetés" menüpontban köthetik le a betétet, majd ugyanitt vásárolhatják meg a kiválasztott alap befektetési jegyeit a megadott határidőn belül.

A bank tájékoztatása szerint a megvásárolt befektetési jegyek és lekötött betétek az adókedvezményeket kínáló TBSZ számlára is helyezhetők, ami további előnyöket jelenthet az ügyfelek számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images