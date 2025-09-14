Csúnya botrány és vezércsere a bankok nagy ellenségénél - Mégis mi történt az európai fintechsztárnál?

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Így emelkedett fel az N26 csillaga

A berlini központú N26 egy csak mobilon elérhető (mobile only) neobank, amelyet 2013‑ban alapítottak, és 2016‑ban kapta meg a teljes körű német banki engedélyt a német bankfelügyelettől (Bafin). A bank ma 24 európai piacon rendelkezik ügyfelekkel, a náluk nyilvántartott betéteket 100 000 euróig a német betétbiztosítási rendszer védi. A vállalat létszáma mostanra meghaladja az 1500 főt,

2024 végére 4,8 millió úgynevezett “bevételreleváns” ügyfelük volt.

A társaság tudatosan csak az aktív, bevételt termelő ügyfélbázisról jelent a teljes regisztrált ügyfélszám helyett. 2024-ben az N26 bevétele megközelítőleg 440 millió euróra nőtt a 2023‑as 313,5 millió euróról. Először 11 évvel megalapítása után, 2024 júniusában volt nyereséges a bank működése. A neobank messze nem indokolatlanul került fel egyre komolyabb befektetők térképére, majd szerzett egyre magasabb értékeltséget. A legutóbb megvalósult forrásbevonási körben, 2021-ben 900 millió dollárt szerzett a cég, mely alapján

9 milliárd dollárra értékelték a céget.

Ez akkor magasabb volt, mint amennyire a második legnagyobb tőzsdén jegyzett bankot, a Commerzbankot értékelték a befektetői, és persze első helyet értek el ezzel a német fintechek között. A társaság akkori befektetési körében a Third Point, a Coaute és a Dragoneer vett részt, a korábbi befektetők között volt a milliárdos Peter Thiel, és Li Ka-Shing hongkongi milliárdos üzletember. Idén nyáron újra felmerült, hogy újabb forrásbevonást szerveznek, mely során néhány korai befektető kiszállhat a cégből, ám ezt a kört még nem hozták tető alá.

Fejlődő termékpaletta

Az N26 – ahogyan több másik társa, akár a Revolut vagy a Wise – eredetileg alapvetően az ügyfelei pénzforgalmi tranzakcióira fókuszált egy egyszerű, olcsó vagy ingyenes értékajánlattal. Később pedig menetrendszerűen jöttek az egyre komolyabb befektetési termékek, kriptók, megtakarítási funkciók. Fokozatosan „bankosodnak” ők is, akár csak fintech szektortársaik:

Az N26 díjmentes és prémium (Smart/You/Metal) számlacsomaggal indult el, közös számla lehetőséggel, mobilfizetési megoldással és azonnali P2P‑utalással.

2023‑tól fokozatosan vezették be az Instant Savings megtakarítási számlát (piacoktól és csomagtól függő, kampányidőszakban akár 4% körüli kamattal), amely szabadon mozgatható, napi kamatszámítású likvid eszköz.

2024‑től elindult a részvény‑ és ETF‑kereskedés, valamint tovább bővült a kriptokereskedési paletta (Bitpanda‑integráció révén közel 200 coin érhető el az appon belül).

2025‑ben bizonyos csomagoknál EKB‑kamatkövető megtakarítási konstrukció is megjelent.

Jöttek a gondok

Miközben látványos növekedési számokat produkált, a startup nem mindig volt képes megfelelni a felskálázódás jelentette kihívásoknak. 2019-ben a BaFin arra kötelezte az N26-ot, hogy pótolja az IT-monitoring hiányosságait és csatoljon leírásokat a munkafolyamataihoz. Az előírás azt is tartalmazta, hogy a hitelintézetnek még egyszer le kell ellenőriznie a felhasználói egy részének a személyazonosságát. A felügyeleti figyelmeztetést követően 2021-ben a BaFin 4,25 millió euróra büntette a bankot azért, mert későn jelezte felé egyes pénzmosás-gyanús tranzakcióit.

Ám a szabályozó itt nem állt meg, még csak épp kezdtek belelendülni. Mivel látták, hogy a neobank hihetetlenül gyorsan növekszik, és nem képes kontroll alatt tartani a beáramló ügyfélmennyiséget, ügyfélszerzési plafont rendeltek el:

havi maximum 50-70 ezer új ügyfelet szerezhetett a neobank.

A korlátozás bevezetése után az N26 jelentős erőforrásokat fektetett pénzmosás megelőzési rendszereinek fejlesztésébe és folyamatai megerősítésébe.

Végül nagyjából három év után, 2024. június 1‑jével vezetti ki a korlátozást a német felügyelet, ez újra felpörgette az ügyfelek beáramlását. Tavaly havonta átlagosan 200 ezerrel növelte a neobank az ügyfélszámát, az ügyfélszerzés a Bafin által elrendelt korlátozás feloldása után tovább gyorsult.

A befektetőknek elege lett

Augusztus közepén érkezett a hír, hogy a neobank több nagybefektetője és a felügyelőbizottság a két alapító–társvezérigazgató, Valentin Stalf és Maximilian Tayenthal leváltását fontolgatja a BaFinnal ápolt nem túl rózsás kapcsolat és a sorozatos hiányosságok miatt.

A BaFin ugyanis újra elővette a céget, a 2024 negyedik negyedévében végzett rendkívüli vizsgálat után hosszú „hiánylistát” állított össze:

nem megfelelő üzleti szervezet,

csalásmegelőzési és kockázatkezelési hiányosságok,

gyenge korai kockázatészlelés és nem kellően független, nem elég hatékony belső ellenőrzés.

A felügyelet – egy júliusi meghallgatáson jelzett álláspont szerint – ismét nem tartja alkalmasnak az N26-ot a további ügyfélnövekedés biztonságos kezelésére, és két vezető figyelmeztetésének lehetőségét is mérlegeli.

Az N26 a 2024-es jelentésében vállalta a kockázatkezelési hibák felszámolását 2026. március 31-ig, tréningekkel és a kockázati kultúra felügyeletének javításával; a felügyelet azonban – bennfentesek szerint – ezeket eddig nem tartja elégségesnek, és még a túl magas marketingbüdzsét is kifogásolja.

Jött a lemondás

Augusztus 19-én érkezett a hír, hogy Valentin Stalf, az N26 társalapítója és társ-vezérigazgatója saját döntése alapján

lemond operatív vezetői pozíciójáról, és a felügyelőbizottságba távozik.

Maximilian Tayenthal, a másik társalapító és társ-vezérigazgató a pozíciójában marad, de tervben van mind az igazgatótanács, mind a felügyelőbizottság bővítése. Azt is közölte, hogy decemberben új kockázatkezelési igazgató kezdi meg munkáját a cégnél.

Stalf a Handelsblatt által készített interjúban osztott meg információkat a döntés hátteréről. A vállalat üzleti eredményei kapcsán Stalf elmondta, hogy 2025 júliusa a vállalat történetének egyik legsikeresebb hónapja volt az ügyfélszerzés, a bevételek és a nyereség szempontjából.

Stalf, aki Tayenthalhoz hasonlóan körülbelül 10 százalékos részesedéssel rendelkezik az N26-ban, megtartja részvényeit és meghatározó részvényesként is szorosan kötődik majd a vállalathoz. Véleménye szerint a következő 2-5 évben reális lehet egy tőzsdei bevezetés is.

Bár az alapítók irányítása nyilvánvalóan nélkülözhetetlen volt a cég felskálázásában, a jelek szerint fokozatosan háttérbe szorulhatnak az operatív ügyektől. Érdemes leszögezni, hogy bár biztosan lett volna mód a szabályozott növekedésre,

az N26 a botrányok ellenére továbbra is Európa egyik meghatározó fintech kihívója maradt.

