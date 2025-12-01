  • Megjelenítés
Csendben elköltözött a Revolut vezére, kihúzta ezzel a gyufát a brit felügyeletnél
Csendben elköltözött a Revolut vezére, kihúzta ezzel a gyufát a brit felügyeletnél

Portfolio
A brit felügyeletek tudta nélkül az Egyesült Arab Emírségekbe jegyezték át a Revolut vezérigazgatójának lakóhelyét egy cégiratban, miközben a fintech a teljes körű brit banklicencre vár - számolt be a Financial Times.

A Revolut előzetesen nem értesítette a hatóságokat, mielőtt egy vállalati bejegyzés szerint a vezérigazgató,

Nik Sztoronszkij lakóhelye az Egyesült Arab Emírségekbe került volna át.

Ez pedig a Financial Times cikke szerint aggodalmat keltett a brit illetékesek és felügyeletek körében a banklicenc kérelmének elbírálása alatt.

A brit Pénzügyminisztérium, a Pénzügyi Magatartási Felügyelet (Financial Conduct Authority, FCA) és az Angol Jegybank (Bank of England) munkatársai a sajtóból értesültek a változásról. A dokumentumok szerint Sztoronszkij lakóhelye az Egyesült Királyságból az Egyesült Arab Emírségekbe került át, miközben a Revolut saját bejegyzései továbbra is brit lakóhelyet tüntetnek fel.

Három, az ügyet ismerő forrás szerint a felügyeletek magyarázatot és biztosítékokat kértek arra, hogy a földrajzi megosztottság nem befolyásolja a londoni központú neobank működését. Egy, az üggyel kapcsolatban tájékozott forrás úgy fogalmazott: a szabályozók általában elvárják, hogy a kulcspozícióban lévő személyek címváltozásairól még azelőtt értesüljenek, hogy azok megjelennének a cégiratokban.

A Revolut álláspontja szerint nem volt kötelessége jelezni a családi vagyonkezelőnél történt változásokat. A médiabeszámolók után ugyanakkor a vállalat egyeztetett a miniszterekkel és a felügyeletekkel.

A cég hangsúlyozta, hogy a változás nincs hatással a vállalat irányítására. Sztoronszkij évek óta több otthona között osztja meg az idejét London, Dubaj, Barcelona, Brazília és az Egyesült Államok között. Miközben a családi vagyonkezelő bejegyzései az Egyesült Arab Emírségeket jelölik meg lakóhelyként, a Revolut csoportszintű irataiban továbbra is Anglia szerepel.

A céghez közel álló források szerint ez azt tükrözi, hogy Sztoronszkij a Revolutot az Egyesült Királyságból irányítja, míg a családi vagyonkezelőt Dubajból.

A Revolut közleménye szerint:

A Revolut 39 piacon működik, vezérigazgatónk, Nik Sztoronszkij pedig az Egyesült Királyság és kulcsfontosságú nemzetközi régióink között osztja meg az idejét, ami a vállalat globális jellegét tükrözi. A szerepében vagy a felelősségi körében nem történt változás a Revolutnál.

A fintechet a múlt héten lezárult tőkebevonási körben 75 milliárd dollárra értékelték. A cél, hogy az év végéig megszerezzék a teljes jogú brit banklicencet. Tavaly a startup hároméves huzavona után, korlátozásokkal együtt kapott előzetes engedélyt. Sztoronszkij a késedelem egy részét a felügyeletek túl óvatos és lassú megközelítésének tulajdonította.

A teljes engedély kiadása azért csúszik, mert – a Financial Times korábbi értesülései szerint – kérdéses, hogy a kockázatkezelés lépést tart-e a külföldi terjeszkedés gyors ütemével. A Revolut méretéhez mintegy 65 millió ügyfelet szolgál ki 40 országban.

