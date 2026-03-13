  • Megjelenítés
Ítéletet mondott a Moody's a magyar bankrendszerről
Ítéletet mondott a Moody's a magyar bankrendszerről

A Moody's továbbra is stabilnak értékeli a magyar bankrendszer kilátásait. A várhatóan erősödő gazdasági növekedés és a szilárd banki alapmutatók ellensúlyozzák a hitelminősítő szerint a makrogazdasági kockázatokat. A közelgő parlamenti választások, a befagyasztott uniós források és a geopolitikai feszültségek azonban továbbra is bizonytalanságot jelentenek.
A hitelminősítő 2026-ra és 2027-re egyaránt 2,3 százalékos reál-GDP-bővüléssel számol Magyarországon. Ez érdemi javulást jelent a 2025-ös 0,4 százalékhoz, valamint a 2023 óta tartó stagnáláshoz képest. A növekedést elsősorban a háztartások fogyasztása hajtja, miközben az ipari teljesítmény továbbra is gyenge.

A hitelállomány bővülése a 2025-ös mintegy 5 százalékról az alacsony kétszámjegyű tartományba gyorsulhat.

Ez főként az államilag támogatott hitelkonstrukcióknak lesz köszönhető, bár a választások utáni költségvetési kiigazítás részben visszavetheti ezeket az ösztönzőket.

A magyarországi pénzintézetek valószínűleg elkerülik a Közel-Keleten fennálló feszültségek miatt bekövetkező hitelminőségromlást, de az elhúzódó zavarok növelhetik a másodkörös kockázatokat

- fogalmaz az elemzés. Nemrég az S&P is értékelte a magyar bankrendszer működési környezetét:

Lehangoló értékelést tett közzé az S&P Magyarországról

Az eszközminőség várhatóan stabil marad. A nemteljesítő hitelek aránya a történelmi mélypontok közelében alakulhat, bár a magas kamatok miatt enyhe emelkedés elképzelhető. A kockázatokat mérsékli az erőteljes bérdinamika, az uniós átlag alatti munkanélküliség és háztartási eladósodottság, valamint a vállalati szektor bőséges likviditása. A lakóingatlanpiacon ugyanakkor kockázatok jelentkeznek. A lakásárak 2025-ben mintegy 25 százalékkal emelkedtek, ami európai összevetésben is a leggyorsabb ütem volt. Ezt nagyrészt az államilag támogatott jelzáloghitelezés fűtötte, így az ingatlanok jelenleg közel 20 százalékkal túlértékeltek. Amennyiben a kormányzati lakáskínálat-bővítő intézkedések nem tudnak lépést tartani a megnövekedett kereslettel, piaci korrekció következhet be, ami végső soron csökkentheti a banki fedezetek értékét.

A szektor tőkehelyzete szilárd. A belső tőketermelés 2025-ben 400 bázispontot tett ki, ami segít ellensúlyozni a hitelállomány bővüléséből fakadó, kockázattal súlyozott eszközérték-növekedést. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) prudens osztalékpolitikát vár el a hitelintézetektől. A jegybank a geopolitikai bizonytalanságokra reagálva 2025 júliusától 50 bázisponttal, 1 százalékra emelte az anticiklikus tőkepuffer rátáját, 2026 januárjában pedig 1 százalékos ingatlanpiaci rendszerkockázati tőkepuffert vezetett be. A bankrendszer szabad tőkepuffere 2025 első felében 480 bázispont volt, így a szektor mindkét előírást kényelmesen képes teljesíteni.

A jövedelmezőség a korábbi csúcsévekhez képest várhatóan csökken, de továbbra is erős marad. A fokozatos monetáris lazítás gyorsan érezteti a hatását, mivel a bankok nettó kamatbevételének közel fele állampapírokból és jegybanki betétekből származik. A különadók és az egyéb kormányzati elvonások legalább 2026-ig terhelik a szektort. A Moody's elemzői szerint ezek a terhek egy esetleges kormányváltás esetén is fennmaradnának a feszített költségvetési helyzet miatt.

Ütött az igazság órája a magyar bankoknál - Valami eltörött, visszatérnek a szűk esztendők?

A finanszírozási és likviditási feltételek stabilak. Az MNB ugyan fokozatosan kivezeti a koronavírus-járvány idején alkalmazott hosszú lejáratú refinanszírozási eszközöket, ezt azonban több tényező is ellensúlyozza. Ilyen a bankközi repópiac élénkülése, a kötelező tartalékráta 8-ról 6 százalékra történő csökkentése, valamint a bankok jelentős és egyre növekvő ügyfélbetét-állománya. Utóbbit az alacsony munkanélküliség és a stabil megtakarítási ráta is támogatja. A felfutó jelzáloghitelezés finanszírozása érdekében a jelzáloglevél-kibocsátások volumene is bővülhet.

A Moody's emellett arra azonban figyelmeztet, hogy az állam bankmentő kapacitása gyengülhet, ami összhangban van a magyar államadós-besorolás negatív kilátásával. Esetleges bankcsődök esetén a hitelminősítő csak a két legnagyobb piaci szereplő, az OTP Bank és az MBH Bank esetében számol mérsékelt valószínűségű állami beavatkozással. Az európai uniós szanálási irányelv (BRRD) értelmében ugyanis a veszteségeket elsődlegesen a részvényeseknek és a hitelezőknek kell viselniük.

Hét magyar bankot értékel a hitelminősítő,

ezek a hazai teljes eszközállomány mintegy 60%-át teszik ki. A minősített magyar bankok közül három külföldi tulajdonban van, kettő pedig a legnagyobb magyar bankcsoportok (OTP, MBH) tagja. A magyar bankok önálló hitelminősítései (BCA) a baa3-tól a baa3-ig terjedő négyfokozatú skálán oszlanak meg.

