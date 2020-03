Félsz, hogy elégeti a pénzed a koronavírus-pánik? Mutatjuk, mibe érdemes most fektetni

Komoly összeomlást okozott a világ tőkepiacain a koronavírus-pánik, az amerikai Dow Jones index pár nap alatt több mint 13,3%-ot, a magyar blue chipeket tömörítő BUX index 12,9%-ot esett. Érthető, ha valaki biztonságban szeretné tudni a pénzét egy ilyen kiszámíthatatlan környezetben, de több kiváló lehetőséget is teremtettek az események, melyekre lecsaphatnak a hozaméhesebb befektetők is. Megnéztük, mibe lehet érdemes fektetni a koronavírus-pánik közepette.

Állampapír

Az elmúlt évek egyik nagy kedvence a lakossági befektetések körében a magyar állampapír volt, mivel viszonylag magas hozamot lehet vele elérni alacsony kockázat mellett. A lakossági állampapírok egy nagy előnye, hogy nincs másodpiaci árfolyamuk, így nem fordulhat az elő, hogy egy nagy piaci pánik miatt volatilissé válnak, a kincstár ráadásul fix árfolyamon visszaveszi őket, ha szabadulni akarunk tőlük. Ha rövid távra keresünk menekülő utat, jó opció lehet az éves 2,5% hozamot fizető egyéves állampapír, ha pedig hosszabb távra keresünk befektetést, érdemes elgondolkozni a 3,5-6%-os, lépcsős kamatozású, szuperállampapírként is emlegetett MÁP+-szon, vagy az inflációkövető, ötéves időtávon jelenleg 4,8%-os kamatot kínáló inflációkövető Prémium Magyar Állampapíron.

Ingatlan, ingatlanalapok

Az ingatlanok sok szempontból jövedelmező befektetésnek bizonyultak az elmúlt években és bár egyes szakértők szerint a lakásárak már elérték a tetőpontot, számos más módja is van annak, hogy ingatlankitettséget vegyünk fel. Kiváló módszer erre például egy ingatlanalap, ezek ugyanis nagyobb, ipari, kereskedelmi ingatlanokba fektető portfóliók. Bár hozamuk nem vetekszik egy részvényalapéval vagy egy kockázatosabb abszolút hozamú alappal, nagy előnyük ilyen időkben, hogy árfolyamuk nem korrelál az értékpapírpiacok alakulásával. Jól látszik ez annak tényén, hogy a tőzsdei összeomlás közepette a 12 forintos, lakossági ingatlanalapból 10 pluszban van eddig idén, a legjobban teljesítő Raiffeisen ingatlanalap sorozatai ráadásul 4,17-5,43%-os hozamot értek eddig el az év eleje óta.

Arany

Az aranyra sokan hagyományos menekülőeszközként gondolnak és ez a nemesfém árfolyamán is meglátszik: idén eddig közel 16%-ot drágult egy uncia árfolyama dollárban. A biztonságérzet és a hagyományos szerep mellett fontos persze észben tartanunk azt, hogy az arany is egy spekulatív eszköz, nem várhatunk tőle hasonló biztonságot, mint egy bankbetéttől vagy egy állampapírtól.

Abszolút hozamú alapok

Az abszolút hozamú alapok egyik nagy előnye, hogy rugalmasak, ráadásul egy vagyonkezelő foglalkozik velük napi szinten, így le tudnak reagálni egyes piaci változásokat, netán sokkokat. Bár ezek az alapok volatilisebbek lehetnek, mint egy állampapír, hiszen senki nem tudja tökéletesen megjósolni, mi fog történni a piacokon, egy ügyes portfóliómenedzser shortolással nagyobb eséseken is tud hozamot elérni, illetve ha eltalálja a mélypontokat, az eszközárak visszapattanásán is jelentős hozamot tud elérni. Az ilyen, volatilis helyzetben persze biztonságot adhat a befektetőknek az is, hogy a profi befektetők jellemzően a tőke nagy részét likviden vagy kockázatkerülő eszközökben tartják az abszolút hozamú alapokban.

Fontos megjegyezni persze, hogy csak kevés alapnak sikerült eddig pozitív hozamot elérnie az utóbbi hetek piaci mozgásában, de nem kizárt, hogy a visszapattanást már jobban eltalálják a portfóliómenedzserek:

Egészségügyi részvények, ETF-ek

Bár a koronavírus-pánik megviselte a tőkepiacokat, így néhány egészségügyi részvényt is, az egészségügyi vállalatok hosszabb távon többnyire valószínűleg magasabb bevételekkel, megnövekedett profittal számolhatnak, különösen akkor, ha a vírus ellenszerének fejlesztésében, disztribúciójában is részt vesznek. Bár február végén nagyot estek az egészségügyi papírok, március elején, amikor megnyugodni látszottak a piacok, több fontos cégnél is hatalmas emelkedést láthattunk. Itthon a Richter például február 28-tól március 4-ig 13,27%-ot emelkedett (aztán a következő két napban 5,1%-ot esett), a legnagyobb amerikai egészségügyi cég, a UnitedHealth 13,78%, az Anthem pedig 15,2%-ot ment ebben az időszakban. A pánik elülésével valószínűleg hasonló dinamikára számíthatunk az egészségügyi részvényektől, illetve az ezekbe fektető alapoktól, ETF-ektől is, nagy kérdés viszont, hogy ez mikor történik ténylegesen meg, úgyhogy egyelőre ezekkel az eszközökkel érdemes óvatosan bánni.

Most érdemes rávásárolni?

Bár a koronavírusnak a gyárleállások, a turizmus visszaesése és az általános pánikhangulat miatt érzékelhető gazdasági hatásai lehetnek, több profi befektető is arra számít, hogy ez nem lesz katasztrofális és az idei év második-harmadik negyedévében a tőzsdék is magukra találhatnak. Addig is sokan úgy vannak vele, hogy érdemes lehet a pánikhangulatot arra kihasználni, hogy bevásároljunk leértékelődött fejlett és feltörekvő piaci részvényekből.

Ha így döntünk, természetesen csak olyan pénzből érdemes befektetni egy ilyen kaotikus piacon, ami nem fog kelleni a közeljövőben, hiszen könnyen lehet, hogy még nagyobb esés jön a tőzsdéken, ahogy a víruspánik gazdasági hatásai kikristályosodnak és beláthatatlan időbe telik, mire visszakapaszkodnak a részvényárfolyamok.