Aranybefektetés érintésmentesen: futár viszi házhoz a tömböket (x)

Az nem újdonság, hogy válságos időkben megnő az arany, mint értékőrző befektetési forma iránti kereslet, az viszont annál inkább, hogy boltbezárások és a szociális érintkezés korlátozása miatt akadozik a hagyományosan fizikai térben zajló kereskedelem. A Goldtresor online rendszere elsősorban a folyamatos megtakarítás ösztönzésére jött létre, azonban a járvány első heteiben az egyetlen működőképes kereskedelmi platform volt, ahol aranyat lehetett kapni, bizonyítva, hogy a fizikai arany adásvétele sem kerülheti el a digitalizációt.

„Az aranykereskedelem szokványosan úgy zajlik, hogy az ügyfelek besétálnak, kiválasztják a terméket, kifizetik, majd elviszik az árut, esetleg telefonon előre jelzik, mit szeretnének, amikor rendelkezésre áll, eljönnek érte. Ez az ügymenet azonban a járvány első heteiben teljesen felborult a korlátozó intézkedések miatt, a boltok bezártak, nem lehetett hol vásárolni, de, aki eladni szeretett volna, mert pénzre volt szüksége, az is nagy bajban volt. Az egyetlen platform, ahol aranyat lehetett vásárolni és eladni az a Goldtresor online rendszere volt” – mondta Juhász Gergely, a Goldtresort üzemeltető Conclude Zrt. alapítója.

A Conclude-nál nem foglalkoznak tőzsdézéssel, a fizikai aranykereskedelemnek megvan a saját jogi háttere, külön adózási tétel, a befektetési arany null áfás. A Conclude 11 éve van jelen a piacon, a Goldtresor pedig két éve üzemel, mint online aranykereskedési platform.

Juhász Gergely

„A Goldtresort azért találtuk ki, mert a köztudatban az aranyra, mint válságban való menedékre, értéktartó befektetésre gondolnak, azonban a valóságban hétköznapi megtakarítási formaként is megállja a helyét. Az aranyszámla-egyenleget kisebb összegekkel is lehet növelni havonta. Úgy kell elképzelni, hogy az ügyfelek pénze aranyra vagy ezüstre konvertálódik, amit egy készlet formájában tárolunk Zürichben, Bécsben, Frankfurtban és Londonban. Amikor valakinek összegyűlik például 100 grammnyi arany az aranyszámláján, akkor már csak a gyártási költséget, 2-2,5 grammot kell megfizetnie, és akkor neki automatikusan azonnal letétbe kerül egy 100 grammos aranylapkája" – mutatja be Juhász a magtakarítás folyamatát. A számlán lévő pénzekre 100 százalékos aranyfedezet van, amit tömbökben a cég partnereinél, nagy nemzetközi trezorszolgáltatóknál tárolnak, (Loomis, Brinks) a Conclude nevére szóló értékbiztosítással.

Juhász szerint ennek a megtakarítási formának az az előnye, hogy ha valaki havi 40 ezer forintot szán aranybefektetésre, egy üzletben 2 grammos aranylapkánként tudja összegyűjteni. De mire 100 grammot elér, a gyártási felára körülbelül 14 százalékkal magasabb lesz, mintha egyből egy 100 grammos lapkát vásárolna. A Goldtresoron viszont lehetővé válik, hogy az is megvásárolja a 100 grammos aranyrudat, akinek nincs annyi pénze egyben.

Az ügyfél be tudja állítani a bankjában, hogy havonta átutaljon egy összeget, ami automatikusan átváltódik aranyegyenlegre, és amikor eléri azt a szintet, amit ő szeretne, átváltja a kiválasztott aranyrúdra vagy aranyérmére, a futár pedig kiszállítja értékbiztosított csomagban. A járvány miatti óvintézkedések óta ez most eléggé kézenfekvő megoldás, de valójában azért hoztuk létre, hogy például ne kelljen utazniuk a vidéki ügyfeleknek, akik nem akarnak emiatt bejönni a Szabadság téri üzletünkbe

– mondta a Conclude alapítója, és hozzátette, hogy a mostani helyzet ráirányította a figyelmet, hogy hatalmas piaci előnyt jelenthet az, hogy a Goldtresoron keresztül az ügyfél öt perc alatt érintésmentesen meg tudja nyitni a számláját.

A platform felhasználói Juhász szerint az elmúlt másfél évben 50 százalék feletti hozamot értek el, tehát az arany portfólió-diverzifikáló eszközként jól teljesít. „Mindig elmondom az ügyfeleknek, hogy ne az összes pénzüket tegyék aranyba, hanem 10-20 százalékot. Ha valaki úgy érzi, hogy válság közeleg, akkor menjen fel esetleg 30-ra. Elég sok ügyfelünk beállította magának, hogy havi 50 ezer forintért vesz aranyat. Ez azért jó konstrukció, mert amikor lent van az aranyár, fajlagosan több aranyat vesz ugyanannyiért. Az ezüst éppen nagyon alulértékelt, ezért jelenleg azt javaslom, hogy a nemesfémre szánt költségvetés 20 százalékát tegyék ezüstbe, a többit aranyba. Persze majd, ha az ezüst jól beerősödik az aranyhoz képest, akkor érdemes lesz visszaváltani azt is aranyra. Áfamentes ezüstbefektetés magánszemélyeknek is lehetséges, amennyiben az ezüstrudakat vámszabadterületen tárolják"” – mondta Juhász.

A Conclude alapítójával korábban interjút is készítettünk, amiben megosztotta a Portfolio olvasóival az arány árfolyamára vonatkozó várakozásait is.

