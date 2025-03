Vége van annak a kényelmes időszaknak, amikor beültünk egy 15%-os állampapírba

Bár a banküzem legfontosabb alappillére, a bizalom szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hazai gazdasági környezet és az államháztartás finanszírozása egyensúlyban legyen, az elmúlt években nagyon állampapír-túlsúlyosak lettek a lakossági és vállalati megtakarítások – nyilatkozta a Portfolio-nak adott interjúban Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója. Szerinte nem jó irány kétszámjegyű hozamot várni kockázatmentes befektetésektől, a befektetési tanácsadásnak nagy szerepe lesz, különösen a mostani, nagyon nehéz, volatilis környezetben. A szakember elárulta, mit gondol a forintról, a legjobb befektetési lehetőségekről, a mesterséges intelligencia térnyeréséről és kitért arra is, miért jobb befektetési bankon keresztül bonyolítani egy-egy ügyletet, mintsem egy hagyományos banki értékpapírszámlán keresztül.

Jelentős kamatfizetések jöttek és jönnek a következő hetekben is a lakossági állampapírokból. Személy szerint milyen tanácsot adna annak, aki hezitál, hogy maradjon vagy menjen az állampapírokból? Mik jelenthetnek valós alternatívát?

Brezina Szabolcs: Erre más válaszom van bankárként és befektetési bankárként. Bankári szempontból a lakossági állampapírnak elévülhetetlen érdemei vannak a befektetési piac és a lakosság befektetési kultúrájának fejlődésében. Az elmúlt 15 évben felhalmozódott állomány rendkívüli mértékű volt, és sokat segített az államháztartás finanszírozásának egészségesebbé válásában.

Nekünk elemi érdekünk, hogy a hazai gazdasági környezet és az államháztartás finanszírozása egyensúlyban legyen, hiszen ez a banküzem legfontosabb alappillére, a bizalom szempontjából kulcsfontosságú.

Befektetési bankárként azonban árnyaltabb a kép. Mindig azt mondjuk, hogy minél diverzifikáltabb egy portfólió, annál egészségesebb. Az elmúlt években nagyon állampapír-túlsúlyosak lettek a lakossági és vállalati megtakarítások is. Bár ennek volt pozitív hatása a piac volumenére, közben elment mellettünk a nemzetközi pénz- és tőkepiac fejlődése. Míg az Egyesült Államokban a lakosság már egynapos lejáratú opciókkal kereskedik, nálunk még mindig dominál a lakossági állampapír, és ha nagy kockázatot akarunk vállalni, esetleg egy-két befektetési jegy is bekerül a portfólióba. Ezen már túl lehetne lépni. Érdemes lehet állampapírt tartani a portfólióban, de továbbra is diverzifikálni kell.

Milyen más eszközöket vagy befektetési termékeket tudna javasolni az állampapírokon és befektetési jegyeken túl?

B. Sz.: A befektetési jegyeken nem kell túllépni, de érdemes megfontolni az elmozdulást a nagyon klasszikus, konzervatív, többségében pénzpiaci vagy rövid kötvényalapú befektetési jegyek irányából. Ebben a volatilis időszakban inkább érdemes vegyes alapot vagy abszolút hozamú alapot keresni, ahol profi befektetők nap mint nap figyelik a piacot és gyorsan tudnak reagálni. Egy átlagos befektető ritkábban tud a portfóliójára nézni és változtatásokat eszközölni, ezért célszerű ezt a profikra bízni.

Egy korábbi rendezvényen azt mondta, ez a válság évtizede. Milyen lehetőségeik vannak azoknak a befektetőknek, akik továbbra is szeretnének kétszámjegyű hozamokat elérni?

B. Sz.: Pontosítanék: a válságok évtizedéről beszéltem. Ezt látjuk is megtörténni. Elindultunk egy Covid-járvánnyal, amiből rögtön átfordultunk egy globális ellátási lánc problémába. Ebből egy olyan inflációs spirálba kerültünk, ami az elmúlt 30-40 évben nem volt tapasztalható sem a nemzetközi, sem a hazai piacon. Amikor éppen kezdtünk kilábalni ebből, geopolitikai válságba kerültünk, több háború is kitört a közvetlen környezetünkben. Most, ahogy ezek a geopolitikai krízishelyzetek talán megnyugodni látszanak, újra egy inflációs környezet felé fordulunk.

Nagyon nehéz, volatilis környezetben mozgunk, ami befektetési banki szempontból nem feltétlenül probléma, sokkal inkább lehetőség. A kockázatra hajlamosak vagyunk negatívan tekinteni, de minden válságpillanat vagy piaci turbulencia lehetőségként is felfogható.

A kétszámjegyű hozamok kapcsán fontos megjegyezni, hogy ezek az elmúlt másfél-két évben Magyarországon alapvetően a kockázatmentes hozamra voltak érthetők.

Nem jó, ha a kockázatmentes hozamok kétszámjegyűek, mert ez magas inflációt feltételez. A jelenlegi környezetben a kockázatmentes hozamok 5-7% alatt alakulnak. Ne várjunk kétszámjegyű hozamot kockázatmentes befektetésektől.

Ha magasabb hozamot szeretnénk elérni, mindig az inflációt kell megvernünk. Jelenleg 4-6% körüli év végi inflációt várnak az elemzők. A kétszámjegyű hozamok eléréséhez magasabb kockázatot kell vállalni. Ez nem feltétlenül jelent egzotikus opciókat, de célszerű diverzifikálni: részvényeket, vállalati kötvényeket, vegyes alapokat, abszolút hozamú alapokat is érdemes a portfólióba tenni. Az ingatlanpiac is nagy sláger mostanában, de óvatosságra intek, mert a lakosság megtakarításainak nagy része már eleve ingatlanban van, hiszen mi magyarok szeretjük birtokolni a házat, lakást, amiben lakunk.

Nem biztos, hogy most van itt az ideje a spekulatív célú lakásvásárlásnak, ehelyett egy ingatlanalap jobb alternatíva lehet.

Rég nem látott szintre erősödött a forint az utóbbi napokban, az árfolyam azonban továbbra is volatilis. Mit tapasztalnak a befektetők viselkedésén, mennyire váltanak most sokan devizás eszközökre? Mit kellene megfontolniuk a választásnál a befektetőknek?

B. Sz.: A forint árfolyama mindig sláger téma, elsősorban a prémium és privátbanki ügyfelek körében. A többi lakossági ügyfél tekintetében, ahol kisebb, átlagosan 5-8 milliós megtakarításokról beszélünk, kevésbé jellemző, hogy egy árfolyammozgásra reagálnának. Sokkal inkább a nagyobb vagyonnal rendelkező ügyfelek azok, akik ilyenkor mozgolódnak. Tagadhatatlan tény, hogy az elmúlt időszakban egyre több olyan ügyfél van, aki arra vár, hogy majd az euró esetében 400 forint alatt jól bevásároljon. Elindult ez a trend, de még nem látjuk azt, hogy nagyon elsöprő lenne.

Nagyon sok negatív hangot hallottunk az elmúlt hónapokban a forint árfolyama tekintetében. Ebből a szempontból én kivétel voltam, 415-nél is inkább erősödésre számítottam, mint gyengülésre, és továbbra sem vagyok pesszimista a forintot illetően. Ha végignézzük az elmúlt tizenöt, de akár még húsz évet is, és összehasonlítjuk egy forint befektetés és egy euró/dollár befektetés éves szintű teljesítményét, eddig a forint hozamelőnye mindig meghaladta az árfolyam leértékelődésének hátrányát. Természetesen voltak átmeneti időszakok, de hosszú távú befektetések esetén, ha a hosszú távú céljainkat nézzük, akkor azt gondolom, hogy a forint még mindig egy vonzó eszköz.

Januártól fontos változások léptek életbe a TBSZ-számláknál, az 5 éves tartási időtávon belüli feltörés esetén a 15%-os kamatadó mellett szochót is fizetni kell. Mennyire volt nagy a roham tavaly az MBH Befektetési Banknál a TBSZ-számlanyitásoknál, mennyire és mely ügyfelek körében népszerű az ilyen megtakarítási forma?

B. Sz.: Vezetőként mindig annak örülök, ha nem az ügyfél aktív egy számlanyitásnál, hanem a kollégáim. Mi készültünk erre, és szerintem egy meglehetősen jó kampányt tudtunk az utolsó időszakban lefuttatni. Ennek eredményeképpen növekedett a számlanyitások száma. Ami érdekes, bár nem különösebben meglepő, hogy ettől függetlenül idén sem látunk visszaesést. Önmagában tehát a szociális hozzájárulási adó bevezetése nem vetette vissza a TBSZ számlanyitási kedvet. Az ügyfelek jelentős többsége, több mint 90%-a ténylegesen tartja az ötéves periódust.

A devizakonverziós tranzakciós illeték október 1-jei bevezetése és a lakossági tranzakciós illeték január 1-jétől esedékes áthárítása mit váltott ki az ügyfelekből, felgyorsult-e például az elvándorlás a fintechek felé?

B. Sz.: Ez nagyobb távlatú kérdéseket vet fel. Itt a hagyományos univerzális bankrendszer áll szemben a fintechekkel. Maga a tranzakciós illeték vagy bármilyen egyedi döntés mindig egy kicsit megingatja a befektetői bizalmat. A negatív hatás nem feltétlenül abban csapódik le, hogy más szolgáltatót keresnek, hiszen ezeknek a szolgáltatóknak a köre véges. A banküzem lényege a bizalom. Látunk ügyfeleket, főleg a fiatalok körében, akiknek van legalább egy fintech számlájuk, ahol tranzaktálnak, de a befektetéseiket jellemzően nem terelik át oda a bankból. Ezt nagyobb biztonságban szeretik tartani. Nem azt mondom, hogy a fintechek nem tudják ugyanezt garantálni, de egy banki ügyfélkapcsolat sokkal erősebb.

Nálunk ügyfelek vannak, egy fintechnél pedig felhasználók. Ez nagy különbség.

Azt is látom, hogy ez az éles vonal a fintechek és a bankszektor között nem fog tudni fennmaradni. Az egyik legnagyobb fintech szolgáltató Magyarországon egyre több szolgáltatást illeszt be az applikációjába, de ugyanezt csinálják a bankok is. A klasszikus kereskedelmi, hitelintézeti vagy befektetési szolgáltatási tevékenységeik mellett egyre többet fordítanak informatikai fejlesztésekre. Ez az olló a két szektor között mindenképpen zárulni fog. A fintechek növekedési kényszerben vannak, és minél nagyobbra növekednek, annál szélesebb spektrumban fognak szolgáltatni, és annál jobban fognak hasonlítani egy nagy univerzális bankra. A bankok pedig egyre inkább próbálják a szervezeteiket karcsúsítani és digitális irányba terelni.

Donald Trump újbóli hivatalba lépésével ismét jelentősen megnőtt a zaj és a volatilitás a piacokon. Mennyire befolyásolja ez az ügyfelek befektetési aktivitását vagy befektetési attitűdjét?

B. Sz.: Önmagában az ügyfelek befektetési kedvét vagy attitűdjét egy volatilisebb piac nem befolyásolja érdemben. Sőt, ilyenkor inkább óvatosabb pozícióba próbálnak lavírozni, és egy kiegyensúlyozottabb portfólió irányába mozognak. Az MBH Befektetési Bank befektetéselemzési központja rendszeres elemzésekkel és konkrét ajánlásokkal próbálja segíteni a befektetők tudatos döntését ebben a változó környezetben is. Nagyon hiszünk a befektetési tanácsadás erejében.

Sok múlik rajtunk, hogy mit kommunikálunk az ügyfelek felé, milyen tanácsokkal látjuk el őket egy ilyen volatilis időszakban.

Visszatérve Trump elnökhöz, a beiktatása és a kialakult piaci turbulencia szempontjából egy védekező pozíció felvétele kifejezetten jó volt. Most azonban már ütemet kell váltani. Egy ilyen környezet mindig óriási lehetőségeket is kínál. A kollégáimtól azt várom, és így is tesznek, hogy sokkal aktívabban kommunikáljunk az ügyfelekkel, többet beszélgessünk velük, gyakrabban szólítsuk meg őket például a portfóliók átsúlyozása kapcsán.

Az USA kereskedelmi deficitje rekordméretet öltött az elmúlt időszakban. Látjuk, hogy várhatóan nagyon erős inflációs nyomás alá fog kerülni az Egyesült Államok, ebből kifolyólag az amerikai részvények is valószínűleg erős nyomás alá kerülhetnek a következő időszakban. Ezzel párhuzamosan az eddig alulértékelt Európa felértékelődhet, de itt is óvatosan kell mozognunk.

Az európai piac jelenlegi legerősebb mozgatórugója a hadiipari megrendelések növekedése, mivel az uniós tagállamok erőteljesen fegyverkezésbe kezdtek. Ez rövidtávon jó hatással van a gazdasági növekedésre és a tőzsdére.

Ha egy tanácsom lehetne 2025-re vonatkozóan, az az lenne, hogy legyünk nagyon élesek és gyorsak. Most hetente, de akár naponta is reagálnunk kell, hozzá kell nyúlni a portfólióhoz. Vége van annak a kényelmes időszaknak, amikor beültünk egy 15%-os állampapírba és örültünk a kamatfizetésnek.

Sokkal aktívabban kell figyelni, reagálni. Ez szakmailag nagyon szép és kihívásokkal teli időszak lehet. Most derül majd ki, hogy milyen különbségek vannak még a szolgáltatók között, ez jó vizsgaidőszak lesz.

Említette, hogy inkább a privátbanki, vagyonosabb ügyfeleknél jellemző, hogy a devizás váltásokat, lehetőségeket jobban figyelik. Van még további különbség a befektetési termékek kereslete, illetve a befektetési attitűd vonatozásában, ha a hagyományos lakossági, illetve a privátbanki ügyfélkört nézzük?

B. Sz.: Igen, és kell is, hogy legyen. Sajnos elmondható, hogy a lakossági megtakarítások több mint 80 százaléka az ügyfelek kevesebb mint 15 százalékánál koncentrálódik. Természetszerűleg a befektetési céljai egy több százmilliós vagyonnal rendelkező privátbanki ügyfélnek teljesen mások, mint egy néhány millió forintos megtakarítással rendelkező lakossági ügyfélnek.

Érdekes, hogy nem arról van szó, hogy egy privátbanki ügyfél nagyobb kockázatvállalási kedvvel bír, sőt, épp ellenkezőleg. Egy nagyobb vagyont alapvetően védenünk kell, az első számú feladatunk a vagyon reálértéken történő megőrzése. Itt az egyetlen dolog, amit vernünk kell, az infláció.

Kisebb befektetők esetében inkább jellemző, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, és ezekre kell megoldásokat kínálnunk, például a most indított MBH Rugalmas Megtakarítási Programmal, ahol kis összegeket lehet rendszeresen befektetni változó feltételek mellett. Ha megtakarításra gondolunk, az lehet persze egy lakás-előtakarékossági program is, nem feltétlenül csak befektetési jegyben, állampapírban vagy részvényben lehet gondolkodni. Csak nálunk több mint 70 ezer termék elérhető, és míg egy aktív, profi befektető valószínűleg tudni fogja, hogy mi az az 5-10 termék, amiben ő mozogni szeretne, addig még egy szofisztikált privátbanki ügyfél sem biztos, hogy tudni fogja erre a választ.

Nagy a felelősség tehát rajtunk, hogy ebben a nagyon széles befektetési univerzumban, befektetési termékpalettában segítsünk egy térképet adni, ami mindig válasz az aktuális piaci helyzetre.

Bár érintőlegesen szó volt róla, legyünk konkrétabban: mi a várakozás, melyek lesznek a főbb trendek a befektetési piacon idén? Mi a három legjobb befektetési ötlet idénre a PMÁP helyett?

B. Sz.: A legnagyobb hiba, amit egy ilyen beszélgetés során elkövethet az interjú alanya, hogyha konkrét befektetési tippeket ad, hiszen egészen biztos, hogy ha most elmondom ezt a három dolgot, akkor lesznek olyanok, ha máshol nem, a kollégáim között biztos, akik egy év múlva a fejemre fogják olvasni, hogy ezt nem sikerült eltalálni. Ettől függetlenül ettől nem szoktam megijedni. Pont ezért hoztuk létre a befektetéselemzési központunkat, és azért van minden egyes elemzésünk, minden egyes piaci pulzusfelmérésünk, egyedi részvényelemzésünk végén egy konkrét befektetési ajánlásunk, hogy használhatót és kézzel foghatót adjunk az ügyfelek számára.

Amiben én idén hiszek, az az európai piac, a nagyon eltemetett, lesajnált, alulértékelt európai vállalati piac. Azt gondolom, hogy most végre elindult egy olyan gondolkozás az Európai Unión belül, ami a versenyképességet tudja fokozni. Hogyha az Unión belüli eszközosztályokat nézzük, akkor – bár alapvetően pacifistának tartom magam – mégiscsak úgy gondolom, hogy valószínűleg húzóágazatok lesznek azok a beszállítók, akik a hadiiparban érintettek. Sajnos ezzel a geopolitikai válsággal még várhatóan együtt fogunk élni a következő időszakban.

A másik ilyen kategória Európában a tudásalapú eszközöké. A jelenlegi civilizációnk, társadalmi felépítésünknek, kultúránk bölcsője Európa. Tudjuk, hogy Kínában nagyon jók a tömeggyártásban, nyilván sosem fogjuk tudni Európában felvenni velük a versenyt. Azt is látjuk, hogy a mesterséges intelligencia és digitális fejlődés kapcsán az Egyesült Államok mozdult el nagyon erősen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Európában is van egy nagyon-nagyon erős faktor, az pedig pont az a fajta tudás, amit az európai egyetemek, az európai oktatásnak a minősége képes nyújtani.

Szerintem ez egy olyan fegyvertény, ami az európai versenyképességet a következő 5-10 évben alapvetően meg tudja határozni.

Ezeken felül egészen biztos raknék a portfóliómba vegyes alapokat, amelyekben vannak államkötvények, vállalati kötvények és némi részvény is. És ha már arról beszélgettünk, hogy egy nagyon volatilis és turbulens piac elé nézünk, akkor az abszolút hozamú alapokat is beemelném, hiszen egy átlagos befektetőnek valószínűleg nincs ideje minden nap, 3-4-5 órában nézegetni a piacokat és azonnal, gyorsan reagálni, márpedig ezt most egy ilyen környezet lesz, amikor gyorsan kell cselekedni. Ezt bízzuk a profikra, vannak nagyon jó portfóliómenedzserek, akik ezt meg tudják oldani.

Mondta a tudásalapú eszközöket, mégis azon gondolkodom, hogy az AI és a ChatGPT korában mennyire lesz még ennek relevanciája? Sokan már csak a keresőmotorokba írják be a kérdéseiket, a valódi tudás és utánajárás másodlagos lett.

B. Sz.: Igen, ez egy abszolút valós félelem, de pont a múltkor hallgattam erről egy érdekes előadást, amelynek az volt a következtetése, hogy

féltjük a munkahelyeinket és féltjük a tudásalapú munkát, de valójában csak arról van szó, hogy most még a 10 év múlva létező munkaköröknek a 80%-át nem ismerjük. Óriási átalakulás van.

Bár a ChatGPT és társai jelenleg szuper keresőmotorok, még nem gondolkodnak helyettünk. Az, hogy mit kérdezünk tőle, hogyan kérdezzük, milyen információbázisból gyűjtse össze az adatokat, ehhez mindenképpen kelleni fogunk. És amikor azt mondjuk, hogy az emberi kreativitásra szükség lesz, akkor nemcsak a művészetekre gondolunk, hiszen kreativitásra nem csak egy festményhez van szükség, hanem akár egy befektetéshez is. Valamilyen szinten muszáj másképp gondolkodnunk, muszáj néha kilépni a megszokott közegből, mivel ezek zárt közegek. Egy-egy mesterséges intelligencia mindig abban az univerzumban tud létezni, ahova betették. Ezzel szemben az emberi agy, az emberek és a kreativitás ettől különbözik, mert ki tud lépni ebből, mindig tudunk fejlődni. Biztos, hogy ez egy evolúciós lépés, ami most a mesterséges intelligencia kapcsán megtörtént, mégis azt gondolom, hogy szükség lesz az emberi tudásra, hogy ezt terelgesse. Hogy végül sikerül-e jó irányba elvinni, vagy teljesen átadjuk a stafétabotot, előre nem tudom megmondani, minden esetre én szeretek inkább optimistábban hozzáállni.

Kicsit visszakanyarodva a befektetések világába. 2023-ban indult el az MBH Csoport az önálló, specializált befektetési banki kiszolgálási modellel. Hogyan változott azóta az ügyfélszám és állomány, illetve mik a legnépszerűbb szolgáltatások, befektetési termékek?

B. Sz.: 2023 novemberében döntöttünk az angolszász irányba való elmozdulásról, hogy a befektetési termékpalettát és a befektetési szolgáltatási tevékenységet egy önálló, fókuszált intézetbe szervezzük. Az elmúlt közel másfél év kifejezetten jól alakult. Az ügyfélszám-növekedés kétszámjegyű volt 2024-ben a lakossági állományban. Az ügyfeleink által nálunk tartott állományok közel 40%-os növekedést mutattak, elsősorban a befektetési jegyek tekintetében. Az összesített csoportszintű befektetési szolgáltatási bevételünk pedig ugyancsak közel 40 százalékkal nőtt egy év alatt, köszönhetően annak is, hogy nagyobb fókuszt helyeztünk a tevékenységre, végignéztük az ügyfelek portfólióit, és megpróbáltuk ezeket kiegyensúlyozottabb, diverzifikáltabb irányba terelni. Ennek pozitív hozadéka, hogy nemcsak a mi állományaink és bevételeink nőttek, de az ügyfélportfóliók is sokkal egészségesebb képet mutatnak.”

Ami miatt igazán szerettük volna az önálló befektetési bankot az, hogy erősen hiszünk a befektetési tanácsadásban. Míg a klasszikus kereskedelmi bankoknál főleg csak a prémium és privátbanki ügyfelek kapnak ilyen szolgáltatást, mi abban hiszünk, hogy a felhalmozott nemzetközi tőkepiaci és pénzpiaci tudást érthető formában el kell juttatnunk minden érdeklődő ügyfélnek, a kisebbeknek is. Ezért hoztuk létre a befektetéselemzési központunkat, ahol negyedéves piaci pulzusokat, konkrét portfólió- és termékajánlásokat, célárfolyamokat készítünk. Ezeket az értékesítési csatornákon, ügyintézőkön, netbanki és mobil applikáción keresztül juttatjuk el az ügyfeleknek.

Ezt tartom talán a legnagyobb erősségnek, eredménynek a befektetési bank elindításában.

Mindezzel egy egészséges ökoszisztémát hoztunk létre, amelynek része az MBH Bank treasury területe, az MBH Alapkezelő, az MBH Befektetési Bank (ezen belül a privátbanki és az elemzési üzletág), valamint az MBH Jelzálogbank is. Ez utóbbinak jelentős tőkepiaci jelenléte van a jelzálogkötvények kibocsátásában és a tőzsdén is.

De miért jobb egy ügyfélnek befektetési bankon keresztül bonyolítania egy-egy ügyletet, mintsem egy hagyományos banki rendszeren, értékpapírszámlán keresztül?

B. Sz.: A bankok nagy része a klasszikus kereskedelmi banki tevékenységre fókuszál, ha a mindennapi életből akarok egy példát hozni: nagyon szép konfekciós öltönyöket lehet venni, ami sokaknak jól áll, de ha olyat szeretnénk, ami mindenhol passzol és nem lóg a vállunkon, se nem hosszú a bokánkon, akkor érdemes egy szabóhoz elmenni, aki személyre szabottan készíti el azt az adott ruhát. Én így látom a befektetési bankot. Ez egy specializált intézet, kifejezetten arról szól, hogy ha oda valaki bemegy, olyan az igényeire szabott befektetési megoldást kínáljunk, amire neki szüksége van. Egy kereskedelmi bankban az értékesítéssel foglalkozó kollégák nagyon széles termékspektrumot kell, hogy kínáljanak a számlacsomagoktól kezdve a jelzáloghitelekig. Természetszerűleg így nem jut elég idő egy olyan speciális szaktudást igénylő tevékenységre, mint a befektetési tanácsadás. Másik nagy különbség, hogy a befektetési bankban sokkal inkább ügyfélaktivitás és ügyféligény alapján soroljuk be az ügyfeleket, mintsem vagyon alapján.

Amellett, hogy a klasszikus fióki kiszolgálást is visszük, van kettő fontos online értékesítési felületünk, applikációnk is, az MBH Trading Platform, illetve az MBH Mobilbróker. Nagyon fontos, a brókeri szolgáltatásunk, ami lehetővé teszi a kimondottan aktív ügyfeleink számára, hogy üzletkötőinkkel közvetlenül beszéljenek, megbízásaikat nekik adhassák. A tapasztalat szerint mindig jobb, ha egy befektetési döntést megelőzően konzultálunk egy szakértővel.

Ezen felül a befektetési bank tőkepiaci tanácsadási tevékenysége nagyon erős. Számos kötvénykibocsátásban, tőzsdei bevezetésekben vettünk részt, tehát olyan tanácsadói képességgel és felhalmozott tudással rendelkezünk, amivel tényleges segítséget, alternatívákat tudunk nyújtani a vállalatoknak is különféle finanszírozási vagy tőkeigény esetén. Ez valójában a klasszikus értelemben vett befektetési banki tevékenység, amit nagyon szeretünk csinálni és küldetésünknek is érezzék, hogy támogassuk vele a hazai pénz- és tőkepiacot.

