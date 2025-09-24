  • Megjelenítés
Mesterséges szuperintelligenciára készül az Alibaba - Kilőtt a részvény
Mesterséges szuperintelligenciára készül az Alibaba - Kilőtt a részvény

Az Alibaba részvényei jelentősen emelkedtek az ázsiai tőzsdéken, miután a vállalat bejelentette, hogy növeli mesterséges intelligencia beruházásait és új AI termékeket mutatott be - számolt be a CNBC. A bankokban is berobbant AI-forradalomról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
Az Alibaba hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei

ma 7,2%-kal emelkedtek és ezzel 2021 óta a legmagasabb szintre került az árfolyam,

miután a vállalat közölte, hogy fokozza befektetéseit a mesterséges intelligencia területén. Az év elejétől számított nyereség így már meghaladja a 107%-ot a papírban.

Eddie Wu vezérigazgató az Alibaba Cloud éves technológiai konferenciáján jelentette be, hogy a vállalat növelni fogja az AI-modellekre és infrastruktúra-fejlesztésre fordított kiadásait, a februárban bejelentett 380 milliárd jüanos (53 milliárd dolláros) hároméves beruházási terven felül.

"Erőteljesen haladunk a 380 milliárd jüanos AI infrastruktúra-kezdeményezésünkkel, és terveink szerint fenntartjuk, sőt tovább növeljük befektetéseinket stratégiai víziónknak megfelelően,

a mesterséges szuperintelligencia korszakára készülve

- mondta Wu. A mesterséges szuperintelligencia olyan AI-ra utal, amely elméletileg meghaladná az emberi agy erejét és intelligenciáját.

A vállalat ezen felül ma

hivatalosan is bemutatta Qwen nagy nyelvi modelljének legújabb verzióját, a Qwen3-Max-ot,

valamint számos egyéb frissítést AI termékportfóliójában.

Wu kiemelte, hogy az Alibaba Cloud stratégiailag "teljes körű AI-szolgáltatóként" pozicionálja magát, amely saját adatközpontjain keresztül biztosítja a nagy AI-modellek képzéséhez és felhőalapú telepítéséhez szükséges számítási kapacitást.

