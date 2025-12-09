Itt a vége, hirtelen lezárult az MBH Bank lakossági részvényértékesítése

Az elmúlt két hétben a hazai részvénypiacon kiemelkedően nagy befektetői kör mozdult meg, több mint 10 ezer kisbefektető vett részt a tranzakcióban - közölte az MBH.
A lakossági befektetők részéről igényelt részvények száma meghaladta az eredetileg felkínált részvények darabszámát.
Az Egyszerűsített Tájékoztatóban előzetesen meghirdetett szabályokkal összhangban, az MBH Bank a már beérkezett lakossági igények minél teljesebb kiszolgálása és a további túligénylés megelőzése érdekében 2025. december 9. 12 órától leállítja a lakossági részvényigénylés lehetőségét.
A részvényigénylési folyamatban résztvevő lakossági befektetőknek jelenleg nincsen további teendőjük. A lakossági részvényigénylési időszak korábbi lezárása nem érinti az intézményi befektetőket, akik továbbra is december 10. (szerda) 9 óra és december 12. (péntek) 12 óra között adhatják le részvény igényeiket.
A részvény végső ára az intézményi könyvépítés során alakul ki, ezt követően, legkésőbb december 16-án véglegesedik az ár és az allokáció, azaz az egyes ügyfelek részvényállománya.
A részvényeket az MBH Bank és a forgalmazók december 18-án írják jóvá az ügyfelek értékpapírszámláján.
Amint arról korábban beszámoltunk, az MBH Bank november 24-én nyilvános részvényértékesítést jelentett be, ennek keretein belül 7 százaléknyi (kb. 22,6 millió darab) saját részvényt dobott piacra. A befektetők a bank könyv szerinti értékének megfelelő áron vagy annál olcsóbban vásárolhattak a társaság részvényeiből, egyenként maximum 3848 forintért. (Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték a szeptember végi adatok alapján 3742 forint volt.) A lakossági befektetők az intézményi befektetőkhöz képest 10%-os árkedvezmény mellett juthattak a társaság papírjaihoz.
Az eredeti tervek szerint 2025. november 25-e reggel 8 órától december 12-én 12 óráig tartott volna a lakossági részvényigénylés, a végleges lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb december 16-ára tervezték. Az allokált részvények az eredeti terveknek megfelelően változatlanul december 18-án kerülnek jóváírásra, ekkor kezdődhet velük a kereskedés a BÉT-en.
A részvényértékesítés vezető forgalmazója az MBH Befektetési Bank volt, emellett közvetlenül az MBH Banknál (az MBH Mobilbroker alklamazásban és személyesen az MBH Bank közel 400 fiókjában) és a külső forgalmazóknál, a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetett részvényt igényelni.
Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a részvényértékesítésről a Portfolio-nak adott interjújában úgy fogalmazott: a társaság stratégiájának része, hogy likvid piaci részvény legyen az MBH-papír, és felnőjön a hazai blue chipek csoportjához. A magyar háztartások jelentős, kihasználatlan készpénzállománnyal rendelkeznek, amelynek termelékenyebbé tétele nemzetgazdasági érdek. Ha ez a tőke hazai vállalatokba áramlik, az erősíti a magyar vállalati szektort és növeli a gazdaság finanszírozási kapacitását.
A részvényértékesítés számunkra egy új kapcsolódási pontot teremt a magyar lakossággal, miközben szélesebb társadalmi beágyazottságot biztosít.
A későbbi részvényértékesítések sem kizárhatók, Barna Zsolt a közkézhányad egészséges mértékét a most kialakuló 20 százaléknál magasabb szintre, 25-30 százalékra teszi, de hozzátette, hogy az ekkora tranzakciók már a nemzetközi porondon zajlanak.
Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója a részvényértékesítésről szóló sajtótájékoztatón elmondta: minimum 6,45 millió, maximum 22,58 millió darab részvényt értékesítenek (utóbbi a 7%-os sajátrészvény-állományuknak felel meg).
Pontos ár még nem áll rendelkezésre, az az intézményi befektetők ajánlatai alapján dől majd el, a lakosság pedig árelfogadó szerepet tölt be.
A maximális ár 3848 forint, a meghiúsulási érték az intézményi befektetők számára 2800 forint (a lakosságnál ennek a 90%-a),
vagyis ez utóbbi alatt nem fogadtak el ajánlatokat. A várható ár a kettő között fog kialakulni, egy igénylés során előzetesen részvényeként 2992 forintnyi fedezetet kértek el a lakossági befektetőktől. Minden lakossági befektető az intézményekhez viszonyítva 10%-os diszkonttal juthatott hozzá a részvényekhez, továbbá a lakosságnak hosszabb értékesítési időszak (három hét) állt rendelkezésére, az intézményi befektetőknek alig három napjuk lesz.
A Portfolio kérdésére válaszul elhangzott: a bemutatott árazás tükrözi a piaci véleményeket, a fundamentálisan meghatározható értékhez képest a befektetők diszkontokat alkalmaznak, a meghatározott ártartomány is ezt tükrözi, amely az alapvető cégértékhez képest 5-15% közötti diszkontot tartalmaz.
Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta: az MBH Bank szilárd, erős lábakon álló nagybank, amelynek az értékpapírja árfolyam és osztalék szempontjából képes vonzó befektetési hozamot kínálni. A hazai bankszektor hitel- és betétállománya évente 10% körüli növekedésre képes, a lakossági üzletág után a vállalati oldalon is erős növekedésre számít a bank.
19 és 21% közötti piaci részesedések közötti célokat határozott meg az MBH Bank a lakossági és vállalati üzleti állományokat tekintve,
ügyfélszáma már most 2,4 millió, a mérlegfőösszege a 12 ezer milliárd forintot, saját tőkéje az 1200 milliárd forintot is meghaladja, fiókszáma 400 körüli, amivel a legnagyobb Magyarországon. Az első kilenc hónapban a korrigált tőkearányos megtérülés 18,1% volt 184,4 milliárd forintos adózás előtti eredmény és 408,1 milliárd forintos működési bevétel, illetve 4,3%-os bevételi marzs és 1,7%-os eszközarányos megtérülés mellett.
A bank nem teljesítő hiteleinek az aránya 3,6%, 118%-os fedezettség mellett, hitel/betét aránya 79%, likviditásfedezeti rátája 148%, tőkemegfelelése 22,1%.
A bank deklarált célja, hogy folyamatosan vonzó osztalékhozamot kínáljon, a prudenciális szabályoknak való maximális megfelelés mellett.
2030-ra 15% feletti tőkearányos megtérülés (ROE), 8-10 százalékos állománynövekedés, 55% alatti költség-bevétel ráta a cél 0,6% alatti kockázati költség és 50% körüli osztalékkifizetési hányad mellett.
