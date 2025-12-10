Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost

Ma reggel több ukrán drónt is lelőtt az orosz légvédelem Moszkva körül – erről Szergej Szobjanin, a város polgármestere számolt be a TASZSZ szerint.

A támadás moszkvai idő szerint reggel 6 és 8:30 közt zajlott, több hullámban.

Az orosz légvédelem reggeli jelentésében még csak egy ukrán drón lelövése volt olvasható, később Szobjanin azt állította, hogy

összesen 4 darab ukrán UAV-t fogtak el az orosz főváros körül.

A polgármester még annyit közölt: a „lezuhanó roncsok” károkat okoztak, az orosz vészhelyzeti minisztérium munkatársai kivonultak a helyszínre. Ennek pontos mértékéről nem tett közzé információkat.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal, mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad terrorista szándékkal polgári célpontokat.

