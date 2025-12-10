  • Megjelenítés
Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost
Globál

Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost

Portfolio
Ma reggel több ukrán drónt is lelőtt az orosz légvédelem Moszkva körül – erről Szergej Szobjanin, a város polgármestere számolt be a TASZSZ szerint.

A támadás moszkvai idő szerint reggel 6 és 8:30 közt zajlott, több hullámban.

Az orosz légvédelem reggeli jelentésében még csak egy ukrán drón lelövése volt olvasható, később Szobjanin azt állította, hogy

összesen 4 darab ukrán UAV-t fogtak el az orosz főváros körül.

A polgármester még annyit közölt: a „lezuhanó roncsok” károkat okoztak, az orosz vészhelyzeti minisztérium munkatársai kivonultak a helyszínre. Ennek pontos mértékéről nem tett közzé információkat.

Még több Globál

Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból

Kiosztotta Donald Trumpot a pápa: "megpróbálja szétszakítani, ami összetartozik"

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal, mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad terrorista szándékkal polgári célpontokat.

Kapcsolódó cikkünk

Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Zelenszkij kész teljesíteni Trump követelését - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szertefoszlott a védőpajzs - mit csinál a forint?
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Eldöntötte a Kreml, milyen sorsot szán Európának - Nyíltan elmondták, mit tervez Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility