  • Megjelenítés
„Volt ügyfelem, aki 100 millió felett bukott” – ezekkel a trükkökkel kopasztanak meg befektetőket kriptós csalók
Befektetés

„Volt ügyfelem, aki 100 millió felett bukott” – ezekkel a trükkökkel kopasztanak meg befektetőket kriptós csalók

Portfolio
A kriptovaluta befektetésekkel kapcsolatos csalások szinte mindig a garantált hozam ígéretével kezdődnek, de valójában nincs olyan kriptobefektetés, ami biztos nyereséget jelentene – figyelmeztetett Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója a Préda második évadának nyitóepizódjában hétfői adásában. Kiberbűnügyi podcastünkben ezúttal arról volt szó, milyen trükkökkel húzzák be ügyfeleiket, és lopják el befektetéseiket kriptós csalók az interneten.

Az elmúlt napokban az egész országot bejárta a hír, miszerint egy székesfehérvári nő évek latt 120 millió forintot utalt el csaló brókereknek, abban a hiszemben, hogy ott kriptodevizákban fialtathatja megtakarításait. Az eset nem egyedüli, és nem is atipikus. A kriptós befektetési csalók kifejezetten azokra az áldozatokra utaznak, akik jelentős mozgatható vagyonnal rendelkeznek, hiszen az ő esetükben éri meg nagy energiabefektetéssel ilyen nagy összegeket kicsalni.

Arról, hogy hogyan épülnek fel a csalásokat elkövető bűnszervezetek, és milyen kommunikációs, pszichológiai trükkökkel verik át áldozataikat, dr. Horváth Ádám Gergely ügyvéd is nyilatkozott a Portfolionak, a Préda című kiberbűnügyi podcastsorozatunk friss epizódjában. Az elhangzó történetekből kiderül, hogyan építik fel a bizalmat a legapróbb részletekig:

érdeklődnek a gyermek születésnapjáért, a feleség névnapjáért, és föl is írják – profik.”

A kapcsolat hónapok alatt szinte baráti viszonnyá válik, míg végül a pénz eltűnik – és csak ekkor derül ki, hogy a bróker, vagy akár a megadott befektetési eszköz sosem létezett. Ha érdekelnek a csalók trükkjei, illetve hogy hogyan érdemes messziről felismerni ezeket a csábító lehetőségeket, hallgasd meg a Préda új évadának első epizódját, és figyeld a péntekenként megjelenő további részeket a legnépszerűbb podcastcsatornákon:

KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
leopard 1 tank stock
Befektetés
Reagálnak a tőzsdék a Trump-Putyin találkozóra, ütik a védelmi cégek papírjait
Pénzcentrum
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility