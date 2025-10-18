„Volt ügyfelem, aki 100 millió felett bukott” – ezekkel a trükkökkel kopasztanak meg befektetőket kriptós csalók

A kriptovaluta befektetésekkel kapcsolatos csalások szinte mindig a garantált hozam ígéretével kezdődnek, de valójában nincs olyan kriptobefektetés, ami biztos nyereséget jelentene – figyelmeztetett Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója a Préda második évadának nyitóepizódjában hétfői adásában. Kiberbűnügyi podcastünkben ezúttal arról volt szó, milyen trükkökkel húzzák be ügyfeleiket, és lopják el befektetéseiket kriptós csalók az interneten.

Az elmúlt napokban az egész országot bejárta a hír, miszerint egy székesfehérvári nő évek latt 120 millió forintot utalt el csaló brókereknek, abban a hiszemben, hogy ott kriptodevizákban fialtathatja megtakarításait. Az eset nem egyedüli, és nem is atipikus. A kriptós befektetési csalók kifejezetten azokra az áldozatokra utaznak, akik jelentős mozgatható vagyonnal rendelkeznek, hiszen az ő esetükben éri meg nagy energiabefektetéssel ilyen nagy összegeket kicsalni.

Arról, hogy hogyan épülnek fel a csalásokat elkövető bűnszervezetek, és milyen kommunikációs, pszichológiai trükkökkel verik át áldozataikat, dr. Horváth Ádám Gergely ügyvéd is nyilatkozott a Portfolionak, a Préda című kiberbűnügyi podcastsorozatunk friss epizódjában. Az elhangzó történetekből kiderül, hogyan építik fel a bizalmat a legapróbb részletekig:

érdeklődnek a gyermek születésnapjáért, a feleség névnapjáért, és föl is írják – profik.”

A kapcsolat hónapok alatt szinte baráti viszonnyá válik, míg végül a pénz eltűnik – és csak ekkor derül ki, hogy a bróker, vagy akár a megadott befektetési eszköz sosem létezett. Ha érdekelnek a csalók trükkjei, illetve hogy hogyan érdemes messziről felismerni ezeket a csábító lehetőségeket, hallgasd meg a Préda új évadának első epizódját, és figyeld a péntekenként megjelenő további részeket a legnépszerűbb podcastcsatornákon:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

