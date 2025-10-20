  • Megjelenítés
Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam
Befektetés

Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam

Portfolio
A mai gazdasági helyzetben nem elég félretenni – tudni kell okosan befektetni. A Sikeres befektető online tanfolyam pontosan ebben segít: gyakorlati tudást ad, valódi példákkal, valódi kérdésekre adott válaszokkal. Ez már a negyedik alkalom, hogy visszatapsoltok minket – nem véletlenül. A résztvevők visszajelzései és eredményei azt mutatják: ez a tanfolyam működik!

A tudatos pénzkezelés és a hatékony vagyonépítés már nem luxus, hanem alapvető szükséglet. A Sikeres befektető online tanfolyam erre kínál megoldást – gyakorlatorientált, közérthető formában, élőben és interaktívan.

Miért érdemes részt venni? A képzés célja nem az, hogy elméleti fogalmakkal fárasszon, hanem hogy megtanítson okosan dönteni.

A résztvevők: képesek lesznek megtalálni a számukra legmegfelelőbb befektetési terméket, elsajátítják a gyakorlati befektetési stratégiákat, amelyeket akár másnap alkalmazhatnak is, megtanulják, hogyan értékeljenek részvényeket, állítsanak össze portfóliót, és hogyan építsenek hosszú távon vagyont.

Miben más ez a tanfolyam? Ez nem egy unalmas, előre felvett előadássorozat. A Sikeres befektető tanfolyam élő és interaktív: kérdezhetsz, visszajelzést kapsz, és személyre szabott útmutatással támogatunk. Az előadásokról készült felvételek két hónapon át visszanézhetők, így akkor is haladhatsz, ha épp nem tudsz részt venni.

A tanfolyam témái többek között:

  • Miért érdemes tőzsdézni?

  • Hogyan mozognak az árfolyamok?

  • Mekkora vagyonra van szükséged a céljaidhoz?

  • ETF portfóliók összeállítása

  • A részvénykiválasztás alapjai

  • Egyszerű részvényértékelés

  • Esettanulmányok, sztorik, tanulságok

  • Közös részvényelemzés és portfólióépítés

  • Teljes befektetési stratégia összeállítása

  • Kérdezz-felelek élőben

Tanfolyam díja: 1600 kredit

Kezdés: 2025. november 12. 19:00 - 20:30

Jól hangzik? További információ és jelentkezés ITT.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
wall street
Befektetés
Rejtett veszélyek az amerikai részvénypiacon: ezeket a papírokat dobják el a profik
Pénzcentrum
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility