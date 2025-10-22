Halloween tőzsdei borzongások- hova tedd a pénzt horroros időkben?

Soron következő online előadásunkon olyan részvényeket mutatunk be, amelyek mögött erős piaci sztorik állnak. Ezek nem kockázatmentesek, de a technikai elemzés szemszögéből vizsgálva most olyan ponton lehetnek, ahol a kereslet és kínálat izgalmas játéka új lehetőségeket nyit.
Az előadáson szó lesz arról, hogy:
-
miért nem kell félni a piaci volatilitástól, ha tudod, mit keresel
-
mely amerikai részvények tűnnek most „ijesztően” ígéretesnek
-
hogyan segít a technikai elemzés eligazodni a bizonytalan piaci helyzetekben
-
mit érdemes figyelni a kereslet–kínálat alakulásában,
-
és hogyan lehet mindezt a saját befektetési döntéseidben is hasznosítani.
Ha érdekel, hogyan olvasd ki a grafikonokból, merre mozognak a „tőzsdei szörnyek”, és szeretnéd megtanulni, mikor érdemes lecsapni egy papírra – akkor ezt az előadást nem érdemes kihagynod.
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2025. október 29. 19:00 - 19:45
Regisztráció és további információ ITT.
A piaci félelem helyett most jöhet a tudatos stratégia.
Csatlakozz, és fedezd fel, hogyan fordítható a borzongás előnnyé a befektetéseidben!
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?
Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?
Befektetés inflációs környezetben
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Attitűdváltás nélkül nincs növekedés: új korszak a KKV‑finanszírozásban
Debrecenbe érkezett a Portfolio és a KAVOSZ közös finanszírozási roadshowja.
Kreml: nincs tervben újabb beszélgetés Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közt
Hivatalos kommentár jött a budapesti békecsúcs kapcsán a Kremlből.
Váratlan fordulat a szankciók körül: egy kis ország kezében van az egész EU sorsa
Magyarország ezúttal nem készül vétóra.
„Németországban négyszer több érték marad” – termelékenységi fordulat kell a magyar KKV-knál
Miklóssy a KAVOSZ–Portfolio országjáráson: a finanszírozás csak a 7. tényező
Még jobban nekimegy a kormány a Strabagnak, rendkívüli auditot rendelt el Lázár János
Dörgedelmes közleményt adott ki a minisztérium.
Megszólalt Moszkva a budapesti békecsúcs halasztásáról: azt mondják, az egész ügy egyetlen dologról szól
Az oroszok is reagáltak a halasztásról szóló hírekre.
Váratlan fordulat: Trump narratívát váltott az indiai olajvásárlások ügyében
Kitart India az álláspontja mellett.
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.