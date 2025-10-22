Halloween tőzsdei borzongások- hova tedd a pénzt horroros időkben?

Október végén nemcsak a töklámpások kerülnek elő, hanem a tőzsdei szörnyek is: a bizonytalan piacok, az inflációs rémek és a kamatemelési árnyak. De mi történik akkor, ha a félelem helyett inkább lehetőséget látunk a sötétben? Soron következő online előadásunkon most megmutatjuk, mely részvények lehetnek a piac ijesztően jó befektetései a közeljövőben.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Soron következő online előadásunkon olyan részvényeket mutatunk be, amelyek mögött erős piaci sztorik állnak. Ezek nem kockázatmentesek, de a technikai elemzés szemszögéből vizsgálva most olyan ponton lehetnek, ahol a kereslet és kínálat izgalmas játéka új lehetőségeket nyit.

Az előadáson szó lesz arról, hogy:

miért nem kell félni a piaci volatilitástól, ha tudod, mit keresel

mely amerikai részvények tűnnek most „ijesztően” ígéretesnek

hogyan segít a technikai elemzés eligazodni a bizonytalan piaci helyzetekben

mit érdemes figyelni a kereslet–kínálat alakulásában,

és hogyan lehet mindezt a saját befektetési döntéseidben is hasznosítani.

Ha érdekel, hogyan olvasd ki a grafikonokból, merre mozognak a „tőzsdei szörnyek”, és szeretnéd megtanulni, mikor érdemes lecsapni egy papírra – akkor ezt az előadást nem érdemes kihagynod.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. október 29. 19:00 - 19:45

Regisztráció és további információ ITT.

A piaci félelem helyett most jöhet a tudatos stratégia.

Csatlakozz, és fedezd fel, hogyan fordítható a borzongás előnnyé a befektetéseidben!

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

