Likviditás nélkül nincs növekedés – továbbra is kulcskérdés a finanszírozás a kkv-knál

A hazai kis- és középvállalkozások számára a stabil finanszírozási háttér ma kulcsfontosságú a működés és a növekedés szempontjából. A kamatkörnyezet, az infláció és a világgazdasági hatások ellenére a magyar gazdaság szereplői továbbra is keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel megőrizhetik versenyképességüket. A finanszírozási eszközök között kiemelt szerepet játszik a Széchenyi Kártya Program, amely az elmúlt években is biztonságos támaszt nyújtott a vállalkozásoknak.

A Portfolio és a KAVOSZ közös országos roadshow-jának szolnoki állomásán Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének ellenőrzőbizottsági elnöke beszélt a vállalkozások finanszírozási lehetőségeiről és a jelenlegi gazdasági kihívásokról.

Az elnök kiemelte, hogy egy vállalkozás esetében alapvető feltétel, hogy gazdasági szempontból is képes legyen értéket teremteni – terméket vagy szolgáltatást előállítani –, és ehhez biztosítani tudja a stabil működés feltételeit. Ha ehhez megvan a pénzügyi háttér, vagyis fedezve vannak az alapvető költségek – az energia, a bér, a járulékok és az adók –, akkor a vállalkozás fenntarthatóan tud működni és növekedni. Amennyiben viszont ezekhez a feltételekhez hiányzik a forrás, szükség van külső finanszírozásra, elsősorban a kereskedelmi bankok, illetve a Széchenyi Kártya Program konstrukciói révén.

2023-ban a Széchenyi Irodákhoz beérkezett hiteligények 68 százaléka zárult szerződéskötéssel, 2024-ben pedig ez az arány 46 százalék volt. Ez is mutatja, hogy a program kulcsszerepet tölt be a hazai kkv-szektor finanszírozásában, a vállalkozások jelentős része továbbra is él ezzel az eszközzel.

Ha egy vállalkozás képes új ötleteket megvalósítani – akár saját forrásból, akár hitelből –, az nemcsak az adott cég, hanem a teljes magyar gazdaság sikerét erősíti.

– emelte ki. Hozzátette, hogy a Széchenyi Kártya mára nem pusztán egy kedvezményes hiteltermék, hanem stratégiai stabilizációs eszköz, amely az elmúlt másfél évtizedben a 2008-as válság, a pandémia és a jelenlegi gazdasági nehézségek idején is segítette a vállalkozásokat. A program célja továbbra is az, hogy a hazai kkv-k képesek legyenek fejleszteni, beruházni és munkahelyeket megtartani, ezzel erősítve a magyar gazdaság ellenálló képességét.

