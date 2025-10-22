  • Megjelenítés
Likviditás nélkül nincs növekedés – továbbra is kulcskérdés a finanszírozás a kkv-knál
Gazdaság

Likviditás nélkül nincs növekedés – továbbra is kulcskérdés a finanszírozás a kkv-knál

Portfolio
A hazai kis- és középvállalkozások számára a stabil finanszírozási háttér ma kulcsfontosságú a működés és a növekedés szempontjából. A kamatkörnyezet, az infláció és a világgazdasági hatások ellenére a magyar gazdaság szereplői továbbra is keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel megőrizhetik versenyképességüket. A finanszírozási eszközök között kiemelt szerepet játszik a Széchenyi Kártya Program, amely az elmúlt években is biztonságos támaszt nyújtott a vállalkozásoknak.
Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum
Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Idén elindul a hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunk - Demján Sándor Tőkeprogram, Széchenyi Kártya Program támogatott hitel, kedvezményes források, kombinált konstrukciók. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást!
Információ és jelentkezés

A Portfolio és a KAVOSZ közös országos roadshow-jának szolnoki állomásán Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének ellenőrzőbizottsági elnöke beszélt a vállalkozások finanszírozási lehetőségeiről és a jelenlegi gazdasági kihívásokról.

Az elnök kiemelte, hogy egy vállalkozás esetében alapvető feltétel, hogy gazdasági szempontból is képes legyen értéket teremteni – terméket vagy szolgáltatást előállítani –, és ehhez biztosítani tudja a stabil működés feltételeit. Ha ehhez megvan a pénzügyi háttér, vagyis fedezve vannak az alapvető költségek – az energia, a bér, a járulékok és az adók –, akkor a vállalkozás fenntarthatóan tud működni és növekedni. Amennyiben viszont ezekhez a feltételekhez hiányzik a forrás, szükség van külső finanszírozásra, elsősorban a kereskedelmi bankok, illetve a Széchenyi Kártya Program konstrukciói révén.

2023-ban a Széchenyi Irodákhoz beérkezett hiteligények 68 százaléka zárult szerződéskötéssel, 2024-ben pedig ez az arány 46 százalék volt. Ez is mutatja, hogy a program kulcsszerepet tölt be a hazai kkv-szektor finanszírozásában, a vállalkozások jelentős része továbbra is él ezzel az eszközzel.

Ha egy vállalkozás képes új ötleteket megvalósítani – akár saját forrásból, akár hitelből –, az nemcsak az adott cég, hanem a teljes magyar gazdaság sikerét erősíti.

– emelte ki. Hozzátette, hogy a Széchenyi Kártya mára nem pusztán egy kedvezményes hiteltermék, hanem stratégiai stabilizációs eszköz, amely az elmúlt másfél évtizedben a 2008-as válság, a pandémia és a jelenlegi gazdasági nehézségek idején is segítette a vállalkozásokat. A program célja továbbra is az, hogy a hazai kkv-k képesek legyenek fejleszteni, beruházni és munkahelyeket megtartani, ezzel erősítve a magyar gazdaság ellenálló képességét.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
árfolyam-bankjegy-fizetés-gazdaság-jövedelem-készpénz-megtakarítás-pénz-valuta minimálbér bérek
Gazdaság
Beismerte a kormány: nem tartható a minimálbér-emelés
Pénzcentrum
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility